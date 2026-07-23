Skip to main content
En brefSurveillez les métriques de performance d’Apache Kafka dans ClickStack à l’aide du OTel JMX Metric Gatherer. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec un déploiement Kafka existant

Surveillez votre déploiement Kafka existant en exécutant le conteneur OpenTelemetry JMX Metric Gatherer afin de collecter des métriques et de les envoyer à ClickStack via OTLP. Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration existante, passez à la section sur le jeu de données de démonstration.
Prérequis
  • Instance ClickStack en cours de fonctionnement
  • Installation existante de Kafka (version 2.0 ou plus récente) avec JMX activé
  • Accès réseau entre ClickStack et Kafka (port JMX 9999, port Kafka 9092)
  • JAR OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (instructions de téléchargement ci-dessous)
1

Obtenir la clé API ClickStack

Le JMX Metric Gatherer envoie des données vers l’endpoint OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification.
  1. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080)
  2. Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
  3. Accédez à Team Settings → API Keys
  4. Copiez votre Ingestion API Key
  1. Définissez-la comme variable d’environnement :
2

Téléchargez JMX Metric Gatherer pour OpenTelemetry

Téléchargez le fichier JAR de JMX Metric Gatherer :
3

Vérifiez que JMX est activé pour Kafka

Assurez-vous que JMX est activé sur vos brokers Kafka. Pour les déploiements Docker :
Pour les déploiements sans Docker, définissez ces paramètres au démarrage de Kafka :
Vérifiez que JMX est accessible :
4

Déployer JMX Metric Gatherer avec Docker Compose

Cet exemple présente une configuration complète avec Kafka, JMX Metric Gatherer et ClickStack. Ajustez les noms des services et les endpoints pour qu’ils correspondent à votre déploiement existant :
Paramètres de configuration clés :
  • service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi - URL de connexion JMX (utilisez le hostname de votre instance Kafka)
  • otel.jmx.target.system=kafka - Active les metrics spécifiques à Kafka
  • http://clickstack:4318 - endpoint HTTP OTLP (utilisez le hostname de votre instance ClickStack)
  • authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} - API key pour l’authentification (obligatoire)
  • service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 - resource attributes pour le filtrage
  • 10000 - Intervalle de collecte en millisecondes (10 secondes)
5

Vérifier les métriques dans HyperDX

Connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques remontent bien :
  1. Accédez à Chart Explorer
  2. Recherchez kafka.message.count ou kafka.partition.count
  3. Les métriques doivent apparaître toutes les 10 secondes
Métriques clés à vérifier :
  • kafka.message.count - Nombre total de messages traités
  • kafka.partition.count - Nombre total de partitions
  • kafka.partition.under_replicated - Doit être égal à 0 dans un cluster sain
  • kafka.network.io - Débit réseau
  • kafka.request.time.* - Percentiles de latence des requêtes
Pour générer de l’activité et faire remonter davantage de métriques :
Lorsque vous exécutez des commandes du client Kafka (kafka-topics, kafka-console-producer, etc.) depuis le conteneur Kafka, faites-les précéder de unset JMX_PORT && afin d’éviter les conflits de port JMX.

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Kafka Metrics avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données pré-généré avec des schémas réalistes de métriques Kafka.
1

Télécharger l’exemple de jeu de données de métriques

Téléchargez les fichiers de métriques pré-générés (29 heures de métriques Kafka avec des schémas réalistes) :
Le jeu de données inclut des schémas réalistes pour un cluster Kafka e-commerce à un seul broker :
  • 06:00-08:00: Pic matinal - Forte montée du trafic à partir du niveau nocturne de référence
  • 10:00-10:15: Vente flash - Pic spectaculaire à 3,5 fois le trafic normal
  • 11:30: Événement de déploiement - Pic de consumer lag multiplié par 12 avec des partitions sous-répliquées
  • 14:00-15:30: Pic d’achats - Trafic soutenu à 2,8 fois le niveau de référence
  • 17:00-17:30: Pic de fin de journée - Pic de trafic secondaire
  • 18:45: Rééquilibrage du consumer - Pic de lag multiplié par 6 pendant le rééquilibrage
  • 20:00-22:00: Baisse en soirée - Forte baisse jusqu’aux niveaux nocturnes
2

Démarrer ClickStack

Démarrez une instance ClickStack :
3

Charger les métriques dans ClickStack

Chargez les métriques directement dans ClickHouse :
4

Vérifier les métriques dans HyperDX

Une fois chargées, le moyen le plus rapide de visualiser vos métriques est d’utiliser le tableau de bord préconfiguré.Rendez-vous dans la section Tableaux de bord et visualisation pour importer le tableau de bord et afficher toutes les métriques Kafka d’un seul coup.
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). Réglez votre intervalle de temps sur 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 pour être sûr de voir les métriques de démonstration, où que vous soyez. Une fois les métriques visibles, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la supervision de Kafka avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour les métriques Kafka.
1

Télécharger la configuration du tableau de bord

.
2

Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
  2. Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, dans le menu à trois points
  1. Téléversez le fichier kafka-metrics-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
3

Afficher le tableau de bord

Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées :
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

Dépannage

Aucune métrique ne s’affiche dans HyperDX

Vérifiez que la clé d’API est définie et transmise au conteneur :
S’il n’est pas défini, définissez-le et redémarrez :
Vérifiez si les métriques parviennent à ClickHouse :
Si vous ne voyez aucun résultat, vérifiez les logs du JMX exporter :
Générez de l’activité Kafka pour alimenter les métriques :

Erreurs d’authentification

Si vous voyez Authorization failed ou 401 Unauthorized :
  1. Vérifiez la clé API dans l’interface utilisateur HyperDX (Paramètres → Clés API → Clé API d’ingestion)
  2. Exportez-la de nouveau, puis redémarrez :

Conflits de ports avec les commandes du client Kafka

Lorsque vous exécutez des commandes Kafka depuis le conteneur Kafka, il se peut que le message suivant s’affiche :
Faites précéder les commandes de unset JMX_PORT && :

Problèmes de connectivité réseau

Si les logs du JMX exporter indiquent Connection refused : Vérifiez que tous les conteneurs se trouvent sur le même réseau Docker :
Tester la connectivité :

Prochaines étapes

  • Configurez des alertes pour les métriques critiques (partitions sous-répliquées, hausse du consumer lag, pics de latence des requêtes)
  • Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (débit par topic, surveillance des groupes de consommateurs)
  • Surveillez plusieurs brokers Kafka en ajoutant des instances JMX Metric Gatherer supplémentaires avec des attributs de ressource kafka.broker.id uniques

Passage en production

Ce guide envoie les métriques directement du JMX Metric Gatherer vers l’endpoint OTLP de ClickStack, ce qui convient bien aux tests et aux petits déploiements. Pour les environnements de production, déployez votre propre OpenTelemetry Collector comme agent afin de recevoir les métriques du JMX Exporter et de les transmettre à ClickStack. Cela apporte le traitement par lots, la résilience et une gestion centralisée de la configuration. Consultez Ingestion avec OpenTelemetry pour découvrir des modèles de déploiement en production et des exemples de configuration du collector.
Dernière modification le 23 juillet 2026