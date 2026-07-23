En bref Surveillez les métriques de performance d’Apache Kafka dans ClickStack à l’aide du OTel JMX Metric Gatherer. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec un déploiement Kafka existant

Surveillez votre déploiement Kafka existant en exécutant le conteneur OpenTelemetry JMX Metric Gatherer afin de collecter des métriques et de les envoyer à ClickStack via OTLP.

Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration existante, passez à la section sur le jeu de données de démonstration

Prérequis

Instance ClickStack en cours de fonctionnement

Installation existante de Kafka (version 2.0 ou plus récente) avec JMX activé

Accès réseau entre ClickStack et Kafka (port JMX 9999, port Kafka 9092)

JAR OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (instructions de téléchargement ci-dessous)

1 Obtenir la clé API ClickStack Le JMX Metric Gatherer envoie des données vers l’endpoint OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080) Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre Ingestion API Key Définissez-la comme variable d’environnement : export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 2 Téléchargez JMX Metric Gatherer pour OpenTelemetry Téléchargez le fichier JAR de JMX Metric Gatherer : curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \ https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar 3 Vérifiez que JMX est activé pour Kafka Assurez-vous que JMX est activé sur vos brokers Kafka. Pour les déploiements Docker : services : kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest environment : JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka # ... other Kafka configuration ports : - "9092:9092" - "9999:9999" Pour les déploiements sans Docker, définissez ces paramètres au démarrage de Kafka : export JMX_PORT = 9999 Vérifiez que JMX est accessible : netstat -an | grep 9999 4 Déployer JMX Metric Gatherer avec Docker Compose Cet exemple présente une configuration complète avec Kafka, JMX Metric Gatherer et ClickStack. Ajustez les noms des services et les endpoints pour qu’ils correspondent à votre déploiement existant : services : clickstack : image : clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ports : - "8080:8080" - "4317:4317" - "4318:4318" networks : - monitoring kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest hostname : kafka container_name : kafka environment : KAFKA_NODE_ID : 1 KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP : 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT' KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092' KAFKA_PROCESS_ROLES : 'broker,controller' KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS : '1@kafka:29093' KAFKA_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093' KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES : 'CONTROLLER' KAFKA_LOG_DIRS : '/tmp/kraft-combined-logs' KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR : 1 CLUSTER_ID : 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk' JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka KAFKA_JMX_OPTS : '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999' ports : - "9092:9092" - "9999:9999" networks : - monitoring kafka-jmx-exporter : image : eclipse-temurin:11-jre depends_on : - kafka - clickstack environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar command : > sh -c "java -Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi -Dotel.jmx.target.system=kafka -Dotel.metrics.exporter=otlp -Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf -Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318 -Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} -Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 -Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000 -jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar" networks : - monitoring networks : monitoring : driver : bridge Paramètres de configuration clés : service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi - URL de connexion JMX (utilisez le hostname de votre instance Kafka)

- URL de connexion JMX (utilisez le hostname de votre instance Kafka) otel.jmx.target.system=kafka - Active les metrics spécifiques à Kafka

- Active les metrics spécifiques à Kafka http://clickstack:4318 - endpoint HTTP OTLP (utilisez le hostname de votre instance ClickStack)

- endpoint HTTP OTLP (utilisez le hostname de votre instance ClickStack) authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} - API key pour l’authentification (obligatoire)

- API key pour l’authentification (obligatoire) service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 - resource attributes pour le filtrage

- resource attributes pour le filtrage 10000 - Intervalle de collecte en millisecondes (10 secondes) 5 Vérifier les métriques dans HyperDX Connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques remontent bien : Accédez à Chart Explorer Recherchez kafka.message.count ou kafka.partition.count Les métriques doivent apparaître toutes les 10 secondes Métriques clés à vérifier : kafka.message.count - Nombre total de messages traités

- Nombre total de messages traités kafka.partition.count - Nombre total de partitions

- Nombre total de partitions kafka.partition.under_replicated - Doit être égal à 0 dans un cluster sain

- Doit être égal à 0 dans un cluster sain kafka.network.io - Débit réseau

- Débit réseau kafka.request.time.* - Percentiles de latence des requêtes Pour générer de l’activité et faire remonter davantage de métriques : # Create a test topic docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Send test messages echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092" Lorsque vous exécutez des commandes du client Kafka (kafka-topics, kafka-console-producer, etc.) depuis le conteneur Kafka, faites-les précéder de unset JMX_PORT && afin d’éviter les conflits de port JMX.

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Kafka Metrics avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données pré-généré avec des schémas réalistes de métriques Kafka.

1 Télécharger l’exemple de jeu de données de métriques Téléchargez les fichiers de métriques pré-générés (29 heures de métriques Kafka avec des schémas réalistes) : # Télécharger les métriques gauge (nombre de partitions, tailles des files d’attente, latences, consumer lag) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv # Télécharger les métriques sum (débits de messages, débits en octets, nombre de requêtes) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv Le jeu de données inclut des schémas réalistes pour un cluster Kafka e-commerce à un seul broker : 06:00-08:00: Pic matinal - Forte montée du trafic à partir du niveau nocturne de référence

- Forte montée du trafic à partir du niveau nocturne de référence 10:00-10:15: Vente flash - Pic spectaculaire à 3,5 fois le trafic normal

- Pic spectaculaire à 3,5 fois le trafic normal 11:30: Événement de déploiement - Pic de consumer lag multiplié par 12 avec des partitions sous-répliquées

- Pic de consumer lag multiplié par 12 avec des partitions sous-répliquées 14:00-15:30: Pic d’achats - Trafic soutenu à 2,8 fois le niveau de référence

- Trafic soutenu à 2,8 fois le niveau de référence 17:00-17:30: Pic de fin de journée - Pic de trafic secondaire

- Pic de trafic secondaire 18:45: Rééquilibrage du consumer - Pic de lag multiplié par 6 pendant le rééquilibrage

- Pic de lag multiplié par 6 pendant le rééquilibrage 20:00-22:00: Baisse en soirée - Forte baisse jusqu’aux niveaux nocturnes 2 Démarrer ClickStack Démarrez une instance ClickStack : docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 3 Charger les métriques dans ClickStack Chargez les métriques directement dans ClickHouse : # Charger les métriques gauge (nombre de partitions, tailles des files d’attente, latences, consumer lag) cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Charger les métriques sum (débits de messages, débits en octets, nombre de requêtes) cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 Vérifier les métriques dans HyperDX Une fois chargées, le moyen le plus rapide de visualiser vos métriques est d’utiliser le tableau de bord préconfiguré. Rendez-vous dans la section Tableaux de bord et visualisation pour importer le tableau de bord et afficher toutes les métriques Kafka d’un seul coup. Affichage du fuseau horaire HyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). Réglez votre intervalle de temps sur 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 pour être sûr de voir les métriques de démonstration, où que vous soyez. Une fois les métriques visibles, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

​ Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la supervision de Kafka avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour les métriques Kafka.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, dans le menu à trois points Téléversez le fichier kafka-metrics-dashboard.json , puis cliquez sur Finish Import 3 Afficher le tableau de bord Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées : Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

​ Aucune métrique ne s’affiche dans HyperDX

Vérifiez que la clé d’API est définie et transmise au conteneur :

# Check environment variable echo $CLICKSTACK_API_KEY # Verify it's in the container docker exec < jmx-exporter-containe r > env | grep CLICKSTACK_API_KEY

S’il n’est pas défini, définissez-le et redémarrez :

export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here docker compose up -d kafka-jmx-exporter

Vérifiez si les métriques parviennent à ClickHouse :

docker exec < clickstack-containe r > clickhouse-client --query " SELECT DISTINCT MetricName FROM otel_metrics_sum WHERE ServiceName = 'kafka' LIMIT 10 "

Si vous ne voyez aucun résultat, vérifiez les logs du JMX exporter :

docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10

Générez de l’activité Kafka pour alimenter les métriques :

# Create a test topic docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Send test messages echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"

Si vous voyez Authorization failed ou 401 Unauthorized :

Vérifiez la clé API dans l’interface utilisateur HyperDX (Paramètres → Clés API → Clé API d’ingestion) Exportez-la de nouveau, puis redémarrez :

export CLICKSTACK_API_KEY = your-correct-api-key docker compose down docker compose up -d

​ Conflits de ports avec les commandes du client Kafka

Lorsque vous exécutez des commandes Kafka depuis le conteneur Kafka, il se peut que le message suivant s’affiche :

Error: Port already in use: 9999

Faites précéder les commandes de unset JMX_PORT && :

docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"

​ Problèmes de connectivité réseau

Si les logs du JMX exporter indiquent Connection refused :

Vérifiez que tous les conteneurs se trouvent sur le même réseau Docker :

docker compose ps docker network inspect < network-nam e >

Tester la connectivité :

# From JMX exporter to ClickStack docker exec < jmx-exporter-containe r > sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"

​ Prochaines étapes

Configurez des alertes pour les métriques critiques (partitions sous-répliquées, hausse du consumer lag, pics de latence des requêtes)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (débit par topic, surveillance des groupes de consommateurs)

Surveillez plusieurs brokers Kafka en ajoutant des instances JMX Metric Gatherer supplémentaires avec des attributs de ressource kafka.broker.id uniques

​ Passage en production

Ce guide envoie les métriques directement du JMX Metric Gatherer vers l’endpoint OTLP de ClickStack, ce qui convient bien aux tests et aux petits déploiements.

Pour les environnements de production, déployez votre propre OpenTelemetry Collector comme agent afin de recevoir les métriques du JMX Exporter et de les transmettre à ClickStack. Cela apporte le traitement par lots, la résilience et une gestion centralisée de la configuration.