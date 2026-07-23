En brefSurveillez les métriques de performance d’Apache Kafka dans ClickStack à l’aide du OTel JMX Metric Gatherer. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Surveillez votre déploiement Kafka existant en exécutant le conteneur OpenTelemetry JMX Metric Gatherer afin de collecter des métriques et de les envoyer à ClickStack via OTLP. Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration existante, passez à la section sur le jeu de données de démonstration.
Intégration avec un déploiement Kafka existant
Prérequis
- Instance ClickStack en cours de fonctionnement
- Installation existante de Kafka (version 2.0 ou plus récente) avec JMX activé
- Accès réseau entre ClickStack et Kafka (port JMX 9999, port Kafka 9092)
- JAR OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (instructions de téléchargement ci-dessous)
1
Obtenir la clé API ClickStack
Le JMX Metric Gatherer envoie des données vers l’endpoint OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification.
- Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080)
- Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
- Accédez à Team Settings → API Keys
- Copiez votre Ingestion API Key
- Définissez-la comme variable d’environnement :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
Téléchargez JMX Metric Gatherer pour OpenTelemetry
Téléchargez le fichier JAR de JMX Metric Gatherer :
curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar
3
Vérifiez que JMX est activé pour Kafka
Assurez-vous que JMX est activé sur vos brokers Kafka. Pour les déploiements Docker :
Pour les déploiements sans Docker, définissez ces paramètres au démarrage de Kafka :
services:
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
environment:
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
# ... other Kafka configuration
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
Vérifiez que JMX est accessible :
export JMX_PORT=9999
netstat -an | grep 9999
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Déployer JMX Metric Gatherer avec Docker Compose
Cet exemple présente une configuration complète avec Kafka, JMX Metric Gatherer et ClickStack. Ajustez les noms des services et les endpoints pour qu’ils correspondent à votre déploiement existant :
Paramètres de configuration clés :
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
hostname: kafka
container_name: kafka
environment:
KAFKA_NODE_ID: 1
KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT'
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092'
KAFKA_PROCESS_ROLES: 'broker,controller'
KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: '1@kafka:29093'
KAFKA_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093'
KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: 'CONTROLLER'
KAFKA_LOG_DIRS: '/tmp/kraft-combined-logs'
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 1
CLUSTER_ID: 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk'
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
KAFKA_JMX_OPTS: '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999'
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
networks:
- monitoring
kafka-jmx-exporter:
image: eclipse-temurin:11-jre
depends_on:
- kafka
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
volumes:
- ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar
command: >
sh -c "java
-Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi
-Dotel.jmx.target.system=kafka
-Dotel.metrics.exporter=otlp
-Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf
-Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318
-Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}
-Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0
-Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000
-jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar"
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi- URL de connexion JMX (utilisez le hostname de votre instance Kafka)
otel.jmx.target.system=kafka- Active les metrics spécifiques à Kafka
http://clickstack:4318- endpoint HTTP OTLP (utilisez le hostname de votre instance ClickStack)
authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}- API key pour l’authentification (obligatoire)
service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0- resource attributes pour le filtrage
10000- Intervalle de collecte en millisecondes (10 secondes)
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Vérifier les métriques dans HyperDX
Connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques remontent bien :
- Accédez à Chart Explorer
- Recherchez
kafka.message.countou
kafka.partition.count
- Les métriques doivent apparaître toutes les 10 secondes
kafka.message.count- Nombre total de messages traités
kafka.partition.count- Nombre total de partitions
kafka.partition.under_replicated- Doit être égal à 0 dans un cluster sain
kafka.network.io- Débit réseau
kafka.request.time.*- Percentiles de latence des requêtes
# Create a test topic
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Send test messages
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
Lorsque vous exécutez des commandes du client Kafka (kafka-topics, kafka-console-producer, etc.) depuis le conteneur Kafka, faites-les précéder de
unset JMX_PORT && afin d’éviter les conflits de port JMX.
Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Kafka Metrics avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données pré-généré avec des schémas réalistes de métriques Kafka.
Jeu de données de démonstration
1
Télécharger l’exemple de jeu de données de métriques
Téléchargez les fichiers de métriques pré-générés (29 heures de métriques Kafka avec des schémas réalistes) :
Le jeu de données inclut des schémas réalistes pour un cluster Kafka e-commerce à un seul broker :
# Télécharger les métriques gauge (nombre de partitions, tailles des files d’attente, latences, consumer lag)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv
# Télécharger les métriques sum (débits de messages, débits en octets, nombre de requêtes)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv
- 06:00-08:00: Pic matinal - Forte montée du trafic à partir du niveau nocturne de référence
- 10:00-10:15: Vente flash - Pic spectaculaire à 3,5 fois le trafic normal
- 11:30: Événement de déploiement - Pic de consumer lag multiplié par 12 avec des partitions sous-répliquées
- 14:00-15:30: Pic d’achats - Trafic soutenu à 2,8 fois le niveau de référence
- 17:00-17:30: Pic de fin de journée - Pic de trafic secondaire
- 18:45: Rééquilibrage du consumer - Pic de lag multiplié par 6 pendant le rééquilibrage
- 20:00-22:00: Baisse en soirée - Forte baisse jusqu’aux niveaux nocturnes
2
Démarrer ClickStack
Démarrez une instance ClickStack :
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
Charger les métriques dans ClickStack
Chargez les métriques directement dans ClickHouse :
# Charger les métriques gauge (nombre de partitions, tailles des files d’attente, latences, consumer lag)
cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# Charger les métriques sum (débits de messages, débits en octets, nombre de requêtes)
cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
4
Vérifier les métriques dans HyperDX
Une fois chargées, le moyen le plus rapide de visualiser vos métriques est d’utiliser le tableau de bord préconfiguré.Rendez-vous dans la section Tableaux de bord et visualisation pour importer le tableau de bord et afficher toutes les métriques Kafka d’un seul coup.
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). Réglez votre intervalle de temps sur 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 pour être sûr de voir les métriques de démonstration, où que vous soyez. Une fois les métriques visibles, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.
Pour vous aider à démarrer la supervision de Kafka avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour les métriques Kafka.
Tableaux de bord et visualisations
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importer le tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
- Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, dans le menu à trois points
- Téléversez le fichier
kafka-metrics-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
3
Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées :
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.
Dépannage
Vérifiez que la clé d’API est définie et transmise au conteneur :
Aucune métrique ne s’affiche dans HyperDX
S’il n’est pas défini, définissez-le et redémarrez :
# Check environment variable
echo $CLICKSTACK_API_KEY
# Verify it's in the container
docker exec <jmx-exporter-container> env | grep CLICKSTACK_API_KEY
Vérifiez si les métriques parviennent à ClickHouse :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
docker compose up -d kafka-jmx-exporter
Si vous ne voyez aucun résultat, vérifiez les logs du JMX exporter :
docker exec <clickstack-container> clickhouse-client --query "
SELECT DISTINCT MetricName
FROM otel_metrics_sum
WHERE ServiceName = 'kafka'
LIMIT 10
"
Générez de l’activité Kafka pour alimenter les métriques :
docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10
# Create a test topic
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Send test messages
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
Si vous voyez
Erreurs d’authentification
Authorization failed ou
401 Unauthorized :
- Vérifiez la clé API dans l’interface utilisateur HyperDX (Paramètres → Clés API → Clé API d’ingestion)
- Exportez-la de nouveau, puis redémarrez :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-correct-api-key
docker compose down
docker compose up -d
Lorsque vous exécutez des commandes Kafka depuis le conteneur Kafka, il se peut que le message suivant s’affiche :
Conflits de ports avec les commandes du client Kafka
Faites précéder les commandes de
Error: Port already in use: 9999
unset JMX_PORT && :
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"
Si les logs du JMX exporter indiquent
Problèmes de connectivité réseau
Connection refused :
Vérifiez que tous les conteneurs se trouvent sur le même réseau Docker :
Tester la connectivité :
docker compose ps
docker network inspect <network-name>
# From JMX exporter to ClickStack
docker exec <jmx-exporter-container> sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"
Prochaines étapes
- Configurez des alertes pour les métriques critiques (partitions sous-répliquées, hausse du consumer lag, pics de latence des requêtes)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (débit par topic, surveillance des groupes de consommateurs)
- Surveillez plusieurs brokers Kafka en ajoutant des instances JMX Metric Gatherer supplémentaires avec des attributs de ressource
kafka.broker.iduniques
Ce guide envoie les métriques directement du JMX Metric Gatherer vers l’endpoint OTLP de ClickStack, ce qui convient bien aux tests et aux petits déploiements. Pour les environnements de production, déployez votre propre OpenTelemetry Collector comme agent afin de recevoir les métriques du JMX Exporter et de les transmettre à ClickStack. Cela apporte le traitement par lots, la résilience et une gestion centralisée de la configuration. Consultez Ingestion avec OpenTelemetry pour découvrir des modèles de déploiement en production et des exemples de configuration du collector.