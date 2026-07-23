Configurer le format des logs Nginx

Commencez par configurer Nginx pour qu’il génère des logs au format JSON afin d’en faciliter l’analyse. Ajoutez cette définition du format des logs à votre nginx.conf :

Le fichier nginx.conf se trouve généralement à l’emplacement suivant :

Linux (apt/yum) : /etc/nginx/nginx.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/nginx/nginx.conf ou /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf

: ou Docker : la configuration est généralement montée comme volume

Ajoutez cette définition du format des logs au bloc http :

http { log_format json_combined escape=json '{' '"time_local":"$ time_local ",' '"remote_addr":"$ remote_addr ",' '"request_method":"$ request_method ",' '"request_uri":"$ request_uri ",' '"status":$ status ,' '"body_bytes_sent":$ body_bytes_sent ,' '"request_time":$ request_time ,' '"upstream_response_time":"$ upstream_response_time ",' '"http_referer":"$ http_referer ",' '"http_user_agent":"$ http_user_agent "' '}' ; access_log /var/log/nginx/access.log json_combined; error_log /var/log/nginx/error.log warn ; }

Une fois cette modification effectuée, rechargez Nginx.