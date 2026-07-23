Configurer Nginx pour envoyer des traces à ClickStack

Ajoutez la configuration OpenTelemetry à votre fichier nginx.conf . Cette configuration charge le module et envoie les traces vers l’endpoint OTLP de ClickStack.

Commencez par récupérer votre clé API :

Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack Accédez à Settings → API Keys Copiez votre clé API d’ingestion Définissez-la comme variable d’environnement : export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here

Ajoutez ceci à votre nginx.conf :

load_module modules/ngx_otel_module.so; events { worker_connections 1024; } http { # Configuration de l’exporter OpenTelemetry otel_exporter { endpoint <clickstack-host>:4317; header authorization ${CLICKSTACK_API_KEY}; } # Nom du service pour identifier cette instance Nginx otel_service_name "nginx-proxy"; # Activer le traçage otel_trace on; server { listen 80; location / { # Activer le traçage pour cet emplacement otel_trace_context propagate; otel_span_name "$request_method $uri"; # Ajouter des détails de requête aux traces otel_span_attr http.status_code $status; otel_span_attr http.request.method $request_method; otel_span_attr http.route $uri; # Votre configuration de proxy ou d’application existante proxy_pass http://your-backend; } } }

Si vous exécutez Nginx dans Docker, transmettez la variable d’environnement au conteneur :

services : nginx : image : nginx:1.27-otel environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro

Remplacez <clickstack-host> par le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre instance ClickStack.

Le port 4317 est l’endpoint gRPC utilisé par le module Nginx

est l’endpoint gRPC utilisé par le module Nginx otel_service_name doit décrire clairement votre instance Nginx (par ex. : “api-gateway”, “frontend-proxy”)

doit décrire clairement votre instance Nginx (par ex. : “api-gateway”, “frontend-proxy”) Modifiez otel_service_name pour qu’il corresponde à votre environnement afin de faciliter l’identification dans HyperDX

Comprendre la configuration

Ce qui est tracé : Chaque requête vers Nginx crée un span de trace affichant :

la méthode et le chemin de la requête

le code d’état HTTP

la durée de la requête

l’horodatage

Attributs de span : Les directives otel_span_attr ajoutent des métadonnées à chaque trace, ce qui vous permet de filtrer et d’analyser les requêtes dans HyperDX par code d’état, méthode, route, etc.

Après avoir effectué ces modifications, testez votre configuration Nginx :

nginx -t

Si le test réussit, rechargez Nginx :