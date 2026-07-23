TL;DRCapturez les traces distribuées de Nginx dans ClickStack à l’aide du module OpenTelemetry Nginx. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Cette section explique comment ajouter le traçage distribué à votre installation Nginx existante en installant le module OpenTelemetry et en le configurant pour envoyer les traces à ClickStack. Si vous souhaitez tester l’intégration avant de configurer votre propre installation, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et nos données d’exemple dans la section suivante.
Intégration à une installation Nginx existante
Prérequis
- Instance ClickStack en cours d’exécution avec des endpoints OTLP accessibles (ports 4317/4318)
- Installation Nginx existante (version 1.18 ou ultérieure)
- Accès root ou sudo pour modifier la configuration Nginx
- Nom d’hôte ou adresse IP de votre instance ClickStack
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Installer le module Nginx OpenTelemetry
Le moyen le plus simple d’ajouter le traçage à Nginx consiste à utiliser l’image Nginx officielle avec la prise en charge d’OpenTelemetry intégrée.
Utilisation de l’image nginx:otelRemplacez votre image Nginx actuelle par la version compatible OpenTelemetry :
Cette image inclut
# Dans votre docker-compose.yml ou Dockerfile
image: nginx:1.27-otel
ngx_otel_module.so, préinstallé et prêt à l’emploi.
Si vous exécutez Nginx en dehors de Docker, consultez la documentation OpenTelemetry Nginx pour les instructions d’installation manuelle.
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Configurer Nginx pour envoyer des traces à ClickStack
Ajoutez la configuration OpenTelemetry à votre fichier
nginx.conf. Cette configuration charge le module et envoie les traces vers l’endpoint OTLP de ClickStack.Commencez par récupérer votre clé API :
- Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack
- Accédez à Settings → API Keys
- Copiez votre clé API d’ingestion
- Définissez-la comme variable d’environnement :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
nginx.conf :
Si vous exécutez Nginx dans Docker, transmettez la variable d’environnement au conteneur :
load_module modules/ngx_otel_module.so;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
# Configuration de l’exporter OpenTelemetry
otel_exporter {
endpoint <clickstack-host>:4317;
header authorization ${CLICKSTACK_API_KEY};
}
# Nom du service pour identifier cette instance Nginx
otel_service_name "nginx-proxy";
# Activer le traçage
otel_trace on;
server {
listen 80;
location / {
# Activer le traçage pour cet emplacement
otel_trace_context propagate;
otel_span_name "$request_method $uri";
# Ajouter des détails de requête aux traces
otel_span_attr http.status_code $status;
otel_span_attr http.request.method $request_method;
otel_span_attr http.route $uri;
# Votre configuration de proxy ou d’application existante
proxy_pass http://your-backend;
}
}
}
Remplacez
services:
nginx:
image: nginx:1.27-otel
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
volumes:
- ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
<clickstack-host> par le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre instance ClickStack.
- Le port 4317 est l’endpoint gRPC utilisé par le module Nginx
- otel_service_name doit décrire clairement votre instance Nginx (par ex. : “api-gateway”, “frontend-proxy”)
- Modifiez otel_service_name pour qu’il corresponde à votre environnement afin de faciliter l’identification dans HyperDX
Comprendre la configurationCe qui est tracé : Chaque requête vers Nginx crée un span de trace affichant :
- la méthode et le chemin de la requête
- le code d’état HTTP
- la durée de la requête
- l’horodatage
otel_span_attr ajoutent des métadonnées à chaque trace, ce qui vous permet de filtrer et d’analyser les requêtes dans HyperDX par code d’état, méthode, route, etc.Après avoir effectué ces modifications, testez votre configuration Nginx :
Si le test réussit, rechargez Nginx :
nginx -t
# Pour Docker
docker-compose restart nginx
# Pour systemd
sudo systemctl reload nginx
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Vérifier les traces dans HyperDX
Une fois la configuration en place, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les traces arrivent bien. Vous devriez voir quelque chose comme ceci ; si vous ne voyez pas de traces, essayez d’ajuster l’intervalle de temps :
Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des traces nginx avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des traces Nginx pré-générées avec des profils de trafic réalistes.
Jeu de données de démonstration
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Démarrer ClickStack
Si ClickStack n’est pas encore en cours d’exécution, démarrez-le avec :
Attendez environ 30 secondes que ClickStack soit complètement initialisé avant de continuer.
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
- Port 8080 : interface web HyperDX
- Port 4317 : endpoint OTLP gRPC (utilisé par le module nginx)
- Port 4318 : endpoint OTLP HTTP (utilisé pour les traces de démonstration)
2
Télécharger le jeu de données d’exemple
Téléchargez le fichier d’exemple de traces et mettez les horodatages à l’heure actuelle :
Le jeu de données comprend :
# Télécharger les traces
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nginx-traces-sample.json
- 1 000 spans de trace avec une chronologie réaliste
- 9 endpoints différents avec des profils de trafic variés
- ~93 % de réussite (200), ~3 % d’erreurs client (404), ~4 % d’erreurs serveur (500)
- Des latences allant de 10ms à 800ms
- Les profils de trafic d’origine sont conservés, mais décalés à l’heure actuelle
3
Envoyer les traces à ClickStack
Définissez votre clé API comme variable d’environnement (si ce n’est pas déjà fait) :
Obtenir votre clé API :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
- Ouvrez HyperDX à l’URL de votre ClickStack
- Accédez à Settings → API Keys
- Copiez votre clé API d’ingestion
curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \
-d @nginx-traces-sample.json
Vous devriez voir une réponse comme
Exécution sur localhostCette démonstration suppose que ClickStack s’exécute localement sur
localhost:4318. Pour les instances distantes, remplacez
localhost par le nom d’hôte de votre ClickStack.
{"partialSuccess":{}}, indiquant que les traces ont bien été envoyées. Les 1 000 traces seront toutes ingérées dans ClickStack.
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Vérifier les traces dans HyperDX
- Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
- Accédez à la vue Search et définissez la source sur
Traces
- Réglez l’intervalle de temps sur 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). Ce large intervalle de temps garantit que vous verrez les traces de démonstration quel que soit votre emplacement. Une fois les traces visibles, vous pourrez réduire la plage à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.
Pour vous aider à commencer à surveiller les traces avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour les données de traces.
Tableaux de bord et visualisations
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importez le tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards.
- Cliquez sur “Import Dashboard” dans le coin supérieur droit, sous les points de suspension.
- Téléversez le fichier nginx-trace-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import.
3
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées.
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (ajustez-le en fonction de votre fuseau horaire local). Le tableau de bord importé n’aura pas d’intervalle de temps défini par défaut.
Dépannage
Vérifiez que le module nginx est chargé :
Aucune trace n’apparaît dans HyperDX
Vous devriez voir des mentions du module OpenTelemetry. Vérifiez la connectivité réseau :
nginx -V 2>&1 | grep otel
La connexion à l’endpoint gRPC OTLP devrait réussir. Vérifiez que la clé API est définie :
telnet <clickstack-host> 4317
Doit afficher votre clé API (non vide). Vérifiez les journaux d’erreurs de Nginx :
echo $CLICKSTACK_API_KEY
Recherchez les erreurs liées à OpenTelemetry. Vérifiez que nginx reçoit des requêtes :
# For Docker
docker logs <nginx-container> 2>&1 | grep -i otel
# For systemd
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log | grep -i otel
# Check access logs to confirm traffic
tail -f /var/log/nginx/access.log
Étapes suivantes
- Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (supervision des API, événements de sécurité)
Ce guide envoie les traces directement du module OpenTelemetry de Nginx vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Pour les déploiements en production, nous recommandons d’exécuter votre propre OTel collector en tant que passerelle afin d’apporter le traitement par lots et la résilience. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.