La fonctionnalité Event patterns est disponible directement dans le panneau Search de ClickStack. Dans le sélecteur Analysis Mode situé en haut à gauche, choisissez Event patterns pour passer de la table de résultats standard à une vue regroupant les événements similaires. Cela constitue une alternative à l’onglet Results Table par défaut, qui permet de faire défiler chaque log ou trace individuellement.
Accéder à Event patterns
Les Event patterns sont plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués à des sous-ensembles ciblés de vos données. Par exemple, le fait de filtrer sur un seul service avant d’activer les Event patterns fera généralement ressortir des messages plus pertinents et plus intéressants que de les appliquer à des milliers de services à la fois. Ils sont également particulièrement utiles pour résumer les messages d’erreur, car les erreurs répétées avec des ID ou des payloads variables sont regroupées en clusters synthétiques. Pour voir un exemple concret, consultez l’utilisation des Event patterns dans le Remote Demo Dataset.