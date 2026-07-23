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En brefCollectez et visualisez les logs du journal systemd dans ClickStack à l’aide du receiver journald de l’OpenTelemetry Collector. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec les systèmes existants

Surveillez les logs journald de votre système Linux actuel en exécutant l’OpenTelemetry Collector avec le journald receiver pour collecter les logs système et les envoyer à ClickStack via OTLP. Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration actuelle, passez à la section sur le jeu de données de démonstration.
Prérequis
  • Une instance ClickStack en cours d’exécution
  • Système Linux avec systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)
  • Docker ou Docker Compose installé sur le système surveillé
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Obtenir la clé API ClickStack

L’OpenTelemetry Collector envoie les données vers le point de terminaison OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification.
  1. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par ex. http://localhost:8080)
  2. Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
  3. Accédez à Team Settings → API Keys
  4. Copiez votre Ingestion API Key
  1. Définissez-la comme variable d’environnement :
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Vérifier que le journal systemd est actif

Assurez-vous que votre système utilise systemd et dispose de journaux journalctl :
Si le journal est stocké uniquement en mémoire, activez le stockage persistant :
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Créer la configuration de l'OpenTelemetry Collector

Créez un fichier de configuration pour l’OpenTelemetry Collector :
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Déployer avec Docker Compose

Le receiver journald nécessite le binaire journalctl pour lire les fichiers du journal. L’image officielle otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas journalctl par défaut.Pour les déploiements conteneurisés, vous pouvez soit installer le collector directement sur l’hôte, soit créer une image personnalisée avec les utilitaires systemd. Consultez la section de dépannage pour plus de détails.
Cet exemple montre comment déployer l’OTel Collector aux côtés de ClickStack :
Démarrez les services :
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois la configuration en place, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien :
  1. Accédez à la vue Search
  2. Définissez la source sur Logs
  3. Filtrez sur service.name:systemd-logs
  4. Vous devriez voir des entrées de log structurées avec des champs comme unit, priority, MESSAGE, _HOSTNAME

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs systemd avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs systemd pré-générés avec des motifs réalistes.
1

Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
2

Créer une configuration de collector de démonstration

Créez un fichier de configuration pour la démonstration :
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Exécuter ClickStack avec les données de démonstration

Démarrez ClickStack avec les logs de démonstration :
La démonstration utilise le receiver filelog avec des logs texte au lieu de journald, afin d’éviter d’avoir à utiliser journalctl dans le conteneur.
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois ClickStack démarré :
  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs
  3. Définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps élargi vous permet de voir les logs de démonstration où que vous soyez.

Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la surveillance des logs systemd avec ClickStack, nous fournissons des visualisations essentielles pour les données du journal systemd.
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Télécharger la configuration du tableau de bord

.
2

Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
  2. Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, sous les points de suspension
  1. Téléversez le fichier systemd-logs-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
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Afficher le tableau de bord

Le tableau de bord comprend des visualisations pour :
  • Le volume de logs au fil du temps
  • Les principales unités systemd par nombre de logs
  • Les événements d’authentification SSH
  • Les défaillances de service
  • Les taux d’erreur
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local).

Dépannage

Aucun log n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez si les logs parviennent à ClickHouse :
Si aucun résultat n’est renvoyé, vérifiez les logs du collector :

erreur « journalctl introuvable »

Si vous voyez exec: "journalctl": executable file not found in $PATH : L’image otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas journalctl. Vous pouvez :
  1. Installer le collector sur l’hôte :
  1. Utilisez l’approche par exportation de texte (comme dans la démo) avec le receiver filelog qui lit les exports journald

Étapes suivantes

  • Configurez des alertes pour les événements système critiques (pannes de services, échecs d’authentification, arrêts OOM)
  • Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (surveillance de la sécurité SSH, état de santé des services)
  • Filtrez sur des unités systemd spécifiques pour réduire le bruit et vous concentrer sur les services essentiels

Passage en production

Ce guide utilise un OpenTelemetry Collector distinct pour lire les logs systemd et les envoyer au point de terminaison OTLP de ClickStack, ce qui constitue l’approche recommandée en production. Pour les environnements de production comportant plusieurs hôtes, envisagez :
  • de déployer le collector sous forme de DaemonSet dans Kubernetes
  • d’exécuter le collector en tant que service systemd sur chaque hôte
  • d’utiliser l’OpenTelemetry Operator pour automatiser le déploiement
Consultez Ingesting with OpenTelemetry pour découvrir les approches de déploiement en production.
Dernière modification le 23 juillet 2026