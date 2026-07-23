Superviser les logs Systemd et Journald avec ClickStack

Superviser les logs Systemd avec ClickStack

En bref Collectez et visualisez les logs du journal systemd dans ClickStack à l’aide du receiver journald de l’OpenTelemetry Collector. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec les systèmes existants

Surveillez les logs journald de votre système Linux actuel en exécutant l’OpenTelemetry Collector avec le journald receiver pour collecter les logs système et les envoyer à ClickStack via OTLP.

Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration actuelle, passez à la section sur le jeu de données de démonstration

Prérequis

Une instance ClickStack en cours d’exécution

Système Linux avec systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)

Docker ou Docker Compose installé sur le système surveillé

1 Obtenir la clé API ClickStack L’OpenTelemetry Collector envoie les données vers le point de terminaison OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par ex. http://localhost:8080) Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre Ingestion API Key Définissez-la comme variable d’environnement : export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 2 Vérifier que le journal systemd est actif Assurez-vous que votre système utilise systemd et dispose de journaux journalctl : # Vérifier la version de systemd systemctl --version # Afficher les entrées récentes du journal journalctl -n 20 # Vérifier l'utilisation disque du journal journalctl --disk-usage Si le journal est stocké uniquement en mémoire, activez le stockage persistant : sudo mkdir -p /var/log/journal sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal sudo systemctl restart systemd-journald 3 Créer la configuration de l'OpenTelemetry Collector Créez un fichier de configuration pour l’OpenTelemetry Collector : cat > otel-config.yaml << 'EOF' receivers : journald : directory : /var/log/journal priority : info units : - sshd - nginx - docker - containerd - systemd processors : batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 resource : attributes : - key : service.name value : systemd-logs action : insert - key : host.name from_attribute : _HOSTNAME action : upsert attributes : actions : - key : unit from_attribute : _SYSTEMD_UNIT action : upsert - key : priority from_attribute : PRIORITY action : upsert exporters : otlphttp : endpoint : ${CLICKSTACK_ENDPOINT} headers : authorization : ${CLICKSTACK_API_KEY} service : pipelines : logs : receivers : [ journald ] processors : [ resource , attributes , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF 4 Déployer avec Docker Compose Le receiver journald nécessite le binaire journalctl pour lire les fichiers du journal. L’image officielle otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas journalctl par défaut. Pour les déploiements conteneurisés, vous pouvez soit installer le collector directement sur l’hôte, soit créer une image personnalisée avec les utilitaires systemd. Consultez la section de dépannage pour plus de détails. Cet exemple montre comment déployer l’OTel Collector aux côtés de ClickStack : services : clickstack : image : clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ports : - "8080:8080" - "4317:4317" - "4318:4318" networks : - monitoring otel-collector : image : otel/opentelemetry-collector-contrib:0.115.1 depends_on : - clickstack environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} - CLICKSTACK_ENDPOINT=http://clickstack:4318 volumes : - ./otel-config.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro - /var/log/journal:/var/log/journal:ro - /run/log/journal:/run/log/journal:ro - /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro command : [ "--config=/etc/otelcol/config.yaml" ] networks : - monitoring networks : monitoring : driver : bridge Démarrez les services : docker compose up -d 5 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois la configuration en place, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien : Accédez à la vue Search Définissez la source sur Logs Filtrez sur service.name:systemd-logs Vous devriez voir des entrées de log structurées avec des champs comme unit , priority , MESSAGE , _HOSTNAME

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs systemd avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs systemd pré-générés avec des motifs réalistes.

1 Télécharger le jeu de données d’exemple Téléchargez le fichier de logs d’exemple : curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/systemd/systemd-demo.log 2 Créer une configuration de collector de démonstration Créez un fichier de configuration pour la démonstration : cat > systemd-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog: include: - /tmp/systemd-demo/systemd-demo.log start_at: beginning operators: - type: regex_parser regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type: add field: attributes.source value: "systemd-demo" service: pipelines: logs/systemd-demo: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 3 Exécuter ClickStack avec les données de démonstration Démarrez ClickStack avec les logs de démonstration : docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/systemd-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/systemd-demo.log:/tmp/systemd-demo/systemd-demo.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest La démonstration utilise le receiver filelog avec des logs texte au lieu de journald , afin d’éviter d’avoir à utiliser journalctl dans le conteneur. 4 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois ClickStack démarré : Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs Définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00 Affichage du fuseau horaire HyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps élargi vous permet de voir les logs de démonstration où que vous soyez.

​ Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la surveillance des logs systemd avec ClickStack, nous fournissons des visualisations essentielles pour les données du journal systemd.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, sous les points de suspension Téléversez le fichier systemd-logs-dashboard.json , puis cliquez sur Finish Import 3 Afficher le tableau de bord Le tableau de bord comprend des visualisations pour : Le volume de logs au fil du temps

Les principales unités systemd par nombre de logs

Les événements d’authentification SSH

Les défaillances de service

Les taux d’erreur Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local).

​ Aucun log n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez si les logs parviennent à ClickHouse :

docker exec clickstack clickhouse-client --query " SELECT COUNT(*) as log_count FROM otel_logs WHERE ServiceName = 'systemd-logs' "

Si aucun résultat n’est renvoyé, vérifiez les logs du collector :

docker logs otel-collector | grep -i "error\|journald" | tail -20

​ erreur « journalctl introuvable »

Si vous voyez exec: "journalctl": executable file not found in $PATH :

L’image otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas journalctl . Vous pouvez :

Installer le collector sur l’hôte :

wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.115.0/otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz tar -xzf otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/ otelcol-contrib --config=otel-config.yaml

Utilisez l’approche par exportation de texte (comme dans la démo) avec le receiver filelog qui lit les exports journald

​ Étapes suivantes

Configurez des alertes pour les événements système critiques (pannes de services, échecs d’authentification, arrêts OOM)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (surveillance de la sécurité SSH, état de santé des services)

Filtrez sur des unités systemd spécifiques pour réduire le bruit et vous concentrer sur les services essentiels

​ Passage en production

Ce guide utilise un OpenTelemetry Collector distinct pour lire les logs systemd et les envoyer au point de terminaison OTLP de ClickStack, ce qui constitue l’approche recommandée en production.

Pour les environnements de production comportant plusieurs hôtes, envisagez :

de déployer le collector sous forme de DaemonSet dans Kubernetes

d’exécuter le collector en tant que service systemd sur chaque hôte

d’utiliser l’OpenTelemetry Operator pour automatiser le déploiement