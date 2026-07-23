En brefCollectez et visualisez les logs du journal systemd dans ClickStack à l’aide du receiver journald de l’OpenTelemetry Collector. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Surveillez les logs journald de votre système Linux actuel en exécutant l’OpenTelemetry Collector avec le journald receiver pour collecter les logs système et les envoyer à ClickStack via OTLP. Si vous souhaitez d’abord tester cette intégration sans modifier votre configuration actuelle, passez à la section sur le jeu de données de démonstration.
Intégration avec les systèmes existants
Prérequis
- Une instance ClickStack en cours d’exécution
- Système Linux avec systemd (Ubuntu 16.04+, CentOS 7+, Debian 8+)
- Docker ou Docker Compose installé sur le système surveillé
1
Obtenir la clé API ClickStack
L’OpenTelemetry Collector envoie les données vers le point de terminaison OTLP de ClickStack, qui nécessite une authentification.
- Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par ex. http://localhost:8080)
- Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
- Accédez à Team Settings → API Keys
- Copiez votre Ingestion API Key
- Définissez-la comme variable d’environnement :
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
Vérifier que le journal systemd est actif
Assurez-vous que votre système utilise systemd et dispose de journaux journalctl :
Si le journal est stocké uniquement en mémoire, activez le stockage persistant :
# Vérifier la version de systemd
systemctl --version
# Afficher les entrées récentes du journal
journalctl -n 20
# Vérifier l'utilisation disque du journal
journalctl --disk-usage
sudo mkdir -p /var/log/journal
sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
sudo systemctl restart systemd-journald
3
Créer la configuration de l'OpenTelemetry Collector
Créez un fichier de configuration pour l’OpenTelemetry Collector :
cat > otel-config.yaml << 'EOF'
receivers:
journald:
directory: /var/log/journal
priority: info
units:
- sshd
- nginx
- docker
- containerd
- systemd
processors:
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
resource:
attributes:
- key: service.name
value: systemd-logs
action: insert
- key: host.name
from_attribute: _HOSTNAME
action: upsert
attributes:
actions:
- key: unit
from_attribute: _SYSTEMD_UNIT
action: upsert
- key: priority
from_attribute: PRIORITY
action: upsert
exporters:
otlphttp:
endpoint: ${CLICKSTACK_ENDPOINT}
headers:
authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}
service:
pipelines:
logs:
receivers: [journald]
processors: [resource, attributes, batch]
exporters: [otlphttp]
EOF
4
Déployer avec Docker Compose
Cet exemple montre comment déployer l’OTel Collector aux côtés de ClickStack :
Le receiver
journald nécessite le binaire
journalctl pour lire les fichiers du journal. L’image officielle
otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas
journalctl par défaut.Pour les déploiements conteneurisés, vous pouvez soit installer le collector directement sur l’hôte, soit créer une image personnalisée avec les utilitaires systemd. Consultez la section de dépannage pour plus de détails.
Démarrez les services :
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
otel-collector:
image: otel/opentelemetry-collector-contrib:0.115.1
depends_on:
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
- CLICKSTACK_ENDPOINT=http://clickstack:4318
volumes:
- ./otel-config.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro
- /var/log/journal:/var/log/journal:ro
- /run/log/journal:/run/log/journal:ro
- /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro
command: ["--config=/etc/otelcol/config.yaml"]
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
docker compose up -d
5
Vérifier les logs dans HyperDX
Une fois la configuration en place, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien :
- Accédez à la vue Search
- Définissez la source sur Logs
- Filtrez sur
service.name:systemd-logs
- Vous devriez voir des entrées de log structurées avec des champs comme
unit,
priority,
MESSAGE,
_HOSTNAME
Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs systemd avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs systemd pré-générés avec des motifs réalistes.
Jeu de données de démonstration
1
Télécharger le jeu de données d’exemple
Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/systemd/systemd-demo.log
2
Créer une configuration de collector de démonstration
Créez un fichier de configuration pour la démonstration :
cat > systemd-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog:
include:
- /tmp/systemd-demo/systemd-demo.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
- type: add
field: attributes.source
value: "systemd-demo"
service:
pipelines:
logs/systemd-demo:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Exécuter ClickStack avec les données de démonstration
Démarrez ClickStack avec les logs de démonstration :
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/systemd-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/systemd-demo.log:/tmp/systemd-demo/systemd-demo.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
La démonstration utilise le receiver
filelog avec des logs texte au lieu de
journald, afin d’éviter d’avoir à utiliser
journalctl dans le conteneur.
4
Vérifier les logs dans HyperDX
Une fois ClickStack démarré :
- Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte
- Accédez à la vue Search et définissez la source sur
Logs
- Définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps élargi vous permet de voir les logs de démonstration où que vous soyez.
Pour vous aider à démarrer la surveillance des logs systemd avec ClickStack, nous fournissons des visualisations essentielles pour les données du journal systemd.
Tableaux de bord et visualisations
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importer le tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
- Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, sous les points de suspension
- Téléversez le fichier
systemd-logs-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
3
Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord comprend des visualisations pour :
- Le volume de logs au fil du temps
- Les principales unités systemd par nombre de logs
- Les événements d’authentification SSH
- Les défaillances de service
- Les taux d’erreur
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local).
Dépannage
Vérifiez si les logs parviennent à ClickHouse :
Aucun log n’apparaît dans HyperDX
Si aucun résultat n’est renvoyé, vérifiez les logs du collector :
docker exec clickstack clickhouse-client --query "
SELECT COUNT(*) as log_count
FROM otel_logs
WHERE ServiceName = 'systemd-logs'
"
docker logs otel-collector | grep -i "error\|journald" | tail -20
Si vous voyez
erreur « journalctl introuvable »
exec: "journalctl": executable file not found in $PATH :
L’image
otel/opentelemetry-collector-contrib n’inclut pas
journalctl. Vous pouvez :
- Installer le collector sur l’hôte :
wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.115.0/otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/
otelcol-contrib --config=otel-config.yaml
- Utilisez l’approche par exportation de texte (comme dans la démo) avec le receiver
filelogqui lit les exports journald
Étapes suivantes
- Configurez des alertes pour les événements système critiques (pannes de services, échecs d’authentification, arrêts OOM)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (surveillance de la sécurité SSH, état de santé des services)
- Filtrez sur des unités systemd spécifiques pour réduire le bruit et vous concentrer sur les services essentiels
Ce guide utilise un OpenTelemetry Collector distinct pour lire les logs systemd et les envoyer au point de terminaison OTLP de ClickStack, ce qui constitue l’approche recommandée en production. Pour les environnements de production comportant plusieurs hôtes, envisagez :
Passage en production
- de déployer le collector sous forme de DaemonSet dans Kubernetes
- d’exécuter le collector en tant que service systemd sur chaque hôte
- d’utiliser l’OpenTelemetry Operator pour automatiser le déploiement