Essayez OTel FYI - la documentation de l’OTel collector en toute simplicité OTel FYI propose une documentation claire et concise sur l’OTel collector, couvrant les receivers, processors, exporters et pipelines. Une excellente ressource complémentaire pour configurer votre ClickStack OTel collector.

Cette page présente les détails de configuration du collector OpenTelemetry (OTel) officiel de ClickStack.

​ Rôles du collector

Les OpenTelemetry collectors peuvent être déployés selon deux rôles principaux :

Agent - Les instances d’agent collectent les données à la périphérie, par exemple sur des serveurs ou des nœuds Kubernetes, ou reçoivent directement des événements d’applications instrumentées avec un SDK OpenTelemetry. Dans ce dernier cas, l’instance d’agent s’exécute avec l’application ou sur le même hôte que celle-ci (par exemple en sidecar ou sous forme de DaemonSet). Les agents peuvent soit envoyer leurs données directement à ClickHouse, soit à une instance de gateway. Dans le premier cas, on parle du - Les instances d’agent collectent les données à la périphérie, par exemple sur des serveurs ou des nœuds Kubernetes, ou reçoivent directement des événements d’applications instrumentées avec un SDK OpenTelemetry. Dans ce dernier cas, l’instance d’agent s’exécute avec l’application ou sur le même hôte que celle-ci (par exemple en sidecar ou sous forme de DaemonSet). Les agents peuvent soit envoyer leurs données directement à ClickHouse, soit à une instance de gateway. Dans le premier cas, on parle du modèle de déploiement Agent

gateway - Les instances de gateway fournissent un service autonome (par exemple, un déploiement Kubernetes), généralement par cluster, par centre de données ou par région. Elles reçoivent des événements d’applications (ou d’autres collectors faisant office d’agents) via un point de terminaison OTLP unique. En général, plusieurs instances de gateway sont déployées, avec un équilibreur de charge prêt à l’emploi pour répartir la charge entre elles. Si tous les agents et toutes les applications envoient leurs signaux vers ce point de terminaison unique, on parle souvent du - Les instances de gateway fournissent un service autonome (par exemple, un déploiement Kubernetes), généralement par cluster, par centre de données ou par région. Elles reçoivent des événements d’applications (ou d’autres collectors faisant office d’agents) via un point de terminaison OTLP unique. En général, plusieurs instances de gateway sont déployées, avec un équilibreur de charge prêt à l’emploi pour répartir la charge entre elles. Si tous les agents et toutes les applications envoient leurs signaux vers ce point de terminaison unique, on parle souvent du modèle de déploiement gateway

Important : le collector, y compris dans les distributions par défaut de ClickStack, assume le rôle de gateway décrit ci-dessous et reçoit les données des agents ou des SDKs.

​ Déployer le collector

​ Sécurisation du collector

Managed ClickStack

ClickStack open source Par défaut, le ClickStack OpenTelemetry collector n’est pas sécurisé lorsqu’il est déployé en dehors des distributions open source et ne nécessite aucune authentification sur ses ports OTLP. Pour sécuriser l’ingestion, spécifiez un jeton d’authentification lors du déploiement du collector à l’aide de la variable d’environnement OTLP_AUTH_TOKEN . La manière de le définir dépend de votre méthode de déploiement : Helm

Docker Ajoutez OTLP_AUTH_TOKEN à extraEnvs dans votre values.yaml , puis mettez à jour la release : # values.yaml extraEnvs : - name : OTLP_AUTH_TOKEN value : "a_very_secure_string" - name : CLICKHOUSE_ENDPOINT value : "<HTTPS_ENDPOINT>" - name : CLICKHOUSE_USER value : "<CLICKHOUSE_USER>" - name : CLICKHOUSE_PASSWORD value : "<CLICKHOUSE_PASSWORD>" helm upgrade clickstack-otel-collector open-telemetry/opentelemetry-collector -f values.yaml Pour les déploiements en production, nous recommandons de stocker OTLP_AUTH_TOKEN et CLICKHOUSE_PASSWORD dans un secret Kubernetes et de les référencer via extraEnvsFrom . export CLICKHOUSE_ENDPOINT =< HTTPS_ENDPOINT > export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > export OTLP_AUTH_TOKEN = "a_very_secure_string" docker run \ -e OTLP_AUTH_TOKEN= ${ OTLP_AUTH_TOKEN } \ -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } \ -e CLICKHOUSE_USER= ${ CLICKHOUSE_USER } \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-otel-collector:latest Nous recommandons également : De configurer le collector pour communiquer avec ClickHouse en HTTPS.

De créer un utilisateur dédié à l’ingestion avec des permissions limitées - voir ci-dessous.

D’activer TLS pour l’endpoint OTLP, afin de garantir une communication chiffrée entre les SDK/agents et le collector. Cela peut être configuré via la configuration personnalisée du collector. ​ Création d’un utilisateur d’ingestion Nous recommandons de créer une base de données et un utilisateur dédiés pour le OTel collector afin d’ingérer les données dans Managed ClickStack. Ils doivent pouvoir créer des tables et y insérer des données parmi les tables créées et utilisées par ClickStack CREATE DATABASE otel ; CREATE USER hyperdx_ingest IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'ClickH0u3eRocks123!' ; GRANT SELECT , INSERT , CREATE DATABASE , CREATE TABLE , CREATE VIEW ON otel. * TO hyperdx_ingest; otel . Ce paramètre peut être défini via la variable d’environnement HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE . Transmettez-la au collector Cela suppose que le collector a été configuré pour utiliser la base de données. Ce paramètre peut être défini via la variable d’environnement. Transmettez-la au collector comme les autres variables d’environnement La distribution ClickStack de l’OpenTelemetry collector inclut une prise en charge native d’OpAMP (Open Agent Management Protocol), qu’elle utilise pour configurer et gérer de manière sécurisée l’endpoint OTLP. Au démarrage, vous devez fournir une variable d’environnement OPAMP_SERVER_URL — celle-ci doit pointer vers l’application HyperDX, qui héberge l’API OpAMP à l’emplacement /v1/opamp . Cette intégration garantit que l’endpoint OTLP est sécurisé à l’aide d’une API key d’ingestion générée automatiquement, créée lors du déploiement de l’application HyperDX. Toutes les données de télémétrie envoyées au collector doivent inclure cette API key pour l’authentification. Vous pouvez trouver la clé dans l’application HyperDX, sous Team Settings → API Keys . Pour renforcer la sécurité de votre déploiement, nous recommandons : De configurer le collector pour communiquer avec ClickHouse en HTTPS.

De créer un utilisateur dédié à l’ingestion avec des permissions limitées - voir ci-dessous.

D’activer TLS pour l’endpoint OTLP, afin de garantir une communication chiffrée entre les SDKs/agents et le collector. Cela peut être configuré via la configuration personnalisée du collector. ​ Création d’un utilisateur d’ingestion Nous recommandons de créer une base de données et un utilisateur dédiés pour le OTel collector afin d’ingérer des données dans ClickHouse. Cet utilisateur doit être autorisé à créer des tables et à y insérer des données parmi les tables créées et utilisées par ClickStack CREATE DATABASE otel ; CREATE USER hyperdx_ingest IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'ClickH0u3eRocks123!' ; GRANT SELECT , INSERT , CREATE DATABASE , CREATE TABLE , CREATE VIEW ON otel. * TO hyperdx_ingest; otel . Ce paramètre peut être défini via la variable d’environnement HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE . Transmettez-la à l’image qui héberge le collector Cela suppose que le collector a été configuré pour utiliser la base de données. Ce paramètre peut être défini via la variable d’environnement. Transmettez-la à l’image qui héberge le collector comme pour les autres variables d’environnement

​ Traitement - filtrage, transformation et enrichissement

Les utilisateurs voudront inévitablement filtrer, transformer et enrichir les messages d’événement lors de l’ingestion. Comme la configuration du connecteur ClickStack ne peut pas être modifiée, nous recommandons aux utilisateurs qui ont besoin d’un filtrage et d’un traitement supplémentaires des événements de faire l’un des choix suivants :

Déployer leur propre version de l’OTel collector pour assurer le filtrage et le traitement, puis envoyer les événements au ClickStack collector via OTLP pour ingestion dans ClickHouse.

Déployer leur propre version de l’OTel collector et envoyer les événements directement à ClickHouse à l’aide du ClickHouse exporter.

Si le traitement est effectué à l’aide de l’OTel collector, nous recommandons d’effectuer les transformations sur les instances gateway et de réduire au minimum le travail réalisé sur les instances agent. Cela garantit que les ressources requises par les agents en périphérie, exécutés sur les serveurs, restent aussi limitées que possible. En général, nous constatons que les utilisateurs se limitent au filtrage (pour réduire l’utilisation réseau inutile), au réglage des timestamps (via des operators) et à l’enrichissement, qui nécessite du contexte dans les agents. Par exemple, si les instances gateway se trouvent dans un autre cluster Kubernetes, l’enrichissement k8s devra être effectué dans l’agent.

OpenTelemetry prend en charge les fonctionnalités suivantes de traitement et de filtrage que vous pouvez exploiter :

Nous recommandons aux utilisateurs d’éviter un traitement excessif des événements à l’aide d’operators ou de transform processors . Ceux-ci peuvent entraîner une surcharge importante en mémoire et en CPU, en particulier le parsing JSON. Il est possible d’effectuer tout le traitement dans ClickHouse au moment de l’insert avec des materialized views et des colonnes, à quelques exceptions près - en particulier l’enrichissement sensible au contexte, par exemple l’ajout de métadonnées k8s. Pour plus de détails, voir Extracting structure with SQL

La configuration suivante montre la collecte de ce fichier de logs non structuré . Cette configuration peut être utilisée par un collector jouant le rôle d’agent pour envoyer les données vers le gateway ClickStack.

Notez l’utilisation d’opérateurs pour extraire une structure à partir des lignes de logs ( regex_parser ) et filtrer les événements, ainsi que d’un processeur pour traiter les événements par lots et limiter l’utilisation de la mémoire.

file=code_snippets/ClickStack/config-unstructured-logs-with-processor.yaml receivers : filelog : include : - /opt/data/logs/access-unstructured.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<ip>[\d.]+)\s+-\s+-\s+\[(?P<timestamp>[^\]]+)\]\s+"(?P<method>[A-Z]+)\s+(?P<url>[^\s]+)\s+HTTP/[^\s]+"\s+(?P<status>\d+)\s+(?P<size>\d+)\s+"(?P<referrer>[^"]*)"\s+"(?P<user_agent>[^"]*)"' timestamp : parse_from : attributes.timestamp layout : '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z' #22/Jan/2019:03:56:14 +0330 processors : batch : timeout : 1s send_batch_size : 10000 memory_limiter : check_interval : 1s limit_mib : 2048 spike_limit_mib : 256 exporters : # HTTP setup otlphttp/hdx : endpoint : 'http://localhost:4318' headers : authorization : <YOUR_INGESTION_API_KEY> compression : gzip # gRPC setup (alternative) otlp/hdx : endpoint : 'localhost:4317' headers : authorization : <YOUR_API_INGESTION_KEY> compression : gzip service : telemetry : metrics : address : 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host pipelines : logs : receivers : [ filelog ] processors : [ batch ] exporters : [ otlphttp/hdx ]

Pour une configuration plus avancée, nous vous recommandons de consulter la documentation du collector OpenTelemetry

​ Optimisation des insertions

Afin d’obtenir des performances d’insertion élevées tout en bénéficiant de fortes garanties de cohérence, vous devez respecter quelques règles simples lors de l’insertion de données d’observabilité dans ClickHouse via le ClickStack collector. Avec une configuration appropriée de l’OTel collector, les règles suivantes devraient être faciles à appliquer. Cela permet également d’éviter les problèmes courants que les utilisateurs rencontrent lorsqu’ils utilisent ClickHouse pour la première fois.

​ Traitement par lots

Par défaut, chaque insertion envoyée à ClickHouse amène celui-ci à créer immédiatement une part de stockage contenant les données de l’insertion ainsi que les autres métadonnées à stocker. Par conséquent, envoyer moins d’insertions, mais avec davantage de données dans chacune, plutôt qu’un plus grand nombre d’insertions plus petites, réduit le nombre d’écritures nécessaires. Nous recommandons d’insérer les données dans des lots assez volumineux d’au moins 1 000 lignes à la fois. Plus de détails ici

Par défaut, les insertions dans ClickHouse sont synchrones et idempotentes lorsqu’elles sont identiques. Pour les tables de la famille de moteurs MergeTree, ClickHouse déduplique automatiquement les insertions . Cela signifie que les insertions tolèrent des cas comme les suivants :

(1) Si le nœud qui reçoit les données rencontre des problèmes, la requête d’insertion expirera (ou renverra une erreur plus spécifique) et ne recevra pas d’accusé de réception.

(2) Si les données ont bien été écrites par le nœud, mais que l’accusé de réception ne peut pas être renvoyé à l’émetteur de la requête en raison d’interruptions réseau, l’émetteur recevra soit un timeout, soit une erreur réseau.

Du point de vue du collector, il peut être difficile de distinguer (1) de (2). Cependant, dans les deux cas, l’insertion sans accusé de réception peut simplement être relancée immédiatement. Tant que la requête d’insertion relancée contient les mêmes données dans le même ordre, ClickHouse ignorera automatiquement la nouvelle tentative si l’insertion d’origine (sans accusé de réception) a réussi.

timeout du batch processor ne soit atteint, ce qui garantit une faible latence de bout en bout du pipeline et des lots de taille cohérente. C’est pourquoi la distribution ClickStack de l’OTel collector utilise le batch processor . Cela garantit que les insertions sont envoyées sous forme de lots cohérents de lignes respectant les exigences ci-dessus. Si un collector est censé avoir un débit élevé (événements par seconde) et qu’au moins 10 000 événements peuvent être envoyés dans chaque insertion, c’est généralement le seul traitement par lots nécessaire dans le pipeline. Des valeurs allant jusqu’à 100 000 peuvent être utilisées si la mémoire le permet. Dans ce cas, le collector videra les lots avant que ledu batch processor ne soit atteint, ce qui garantit une faible latence de bout en bout du pipeline et des lots de taille cohérente.

​ Utiliser les insertions asynchrones

timeout du batch processor expire. Cela peut entraîner des problèmes, et c’est là que les insertions asynchrones deviennent nécessaires. Ce problème est rare si vous envoyez des données au ClickStack collector agissant comme Gateway : en jouant le rôle d’agrégateur, il atténue ce problème. Voir En général, les utilisateurs sont contraints d’envoyer des lots plus petits lorsque le débit d’un collector est faible, tout en s’attendant à ce que les données parviennent à ClickHouse avec une latence de bout en bout minimale. Dans ce cas, de petits lots sont envoyés lorsque ledu batch processor expire. Cela peut entraîner des problèmes, et c’est là que les insertions asynchrones deviennent nécessaires. Ce problème est rare si vous envoyez des données au ClickStack collector agissant comme Gateway : en jouant le rôle d’agrégateur, il atténue ce problème. Voir Rôles du collector

S’il n’est pas possible de garantir des lots volumineux, vous pouvez déléguer le traitement par lots à ClickHouse à l’aide des Asynchronous Inserts . Avec les insertions asynchrones, les données sont d’abord insérées dans un buffer, puis écrites plus tard dans le storage de la base de données, donc de manière asynchrone.

Lorsque les insertions asynchrones sont activées , quand ClickHouse ① reçoit une insert query, les données de la requête sont ② immédiatement écrites dans un buffer en mémoire. Lorsque ③ le buffer est ensuite vidé, ses données sont triées puis écrites sous forme de part dans le storage de la base de données. Notez que les données ne peuvent pas être interrogées par des queries avant d’avoir été écrites dans le storage de la base de données ; le flush du buffer est configurable

async_insert=1 à la connection string. Nous recommandons d’utiliser wait_for_async_insert=1 (valeur par défaut) afin d’obtenir des garanties de livraison ; voir Pour activer les insertions asynchrones pour le collector, ajoutezà la connection string. Nous recommandons d’utiliser(valeur par défaut) afin d’obtenir des garanties de livraison ; voir ici pour plus de détails.

async_insert_stale_timeout_ms est défini sur une valeur non nulle, les données sont insérées après async_insert_stale_timeout_ms milliseconds à compter de la dernière requête. Vous pouvez ajuster ces paramètres pour contrôler la latence de bout en bout de votre pipeline. D’autres paramètres permettant d’ajuster le flush du buffer sont documentés Les données d’une insertion asynchrone sont insérées une fois le buffer de ClickHouse vidé. Cela se produit soit après dépassement de async_insert_max_data_size , soit après async_insert_busy_timeout_ms millisecondes à compter de la première requête INSERT. Siest défini sur une valeur non nulle, les données sont insérées aprèsà compter de la dernière requête. Vous pouvez ajuster ces paramètres pour contrôler la latence de bout en bout de votre pipeline. D’autres paramètres permettant d’ajuster le flush du buffer sont documentés ici . En général, les valeurs par défaut conviennent.

Envisagez les insertions asynchrones adaptatives Dans les cas où un petit nombre d’agent est utilisé, avec un faible débit mais des exigences strictes en matière de latence de bout en bout, les insertions asynchrones adaptatives peuvent être utiles. En général, elles ne s’appliquent pas aux cas d’usage d’Observability à haut débit, comme ceux observés avec ClickHouse.

Enfin, le comportement précédent de déduplication associé aux insertions synchrones dans ClickHouse n’est pas activé par défaut lors de l’utilisation des insertions asynchrones. Si nécessaire, consultez le paramètre async_insert_deduplicate

Tous les détails sur la configuration de cette fonctionnalité sont disponibles sur cette page de documentation , ainsi que dans ce billet de blog plus approfondi.

​ Mise à l’échelle

Le ClickStack OTel collector joue le rôle d’une instance de gateway - voir Rôles du collector . Celles-ci constituent un service autonome, généralement par centre de données ou par région. Elles reçoivent les événements des applications (ou d’autres collectors dans le rôle d’agent) via un unique endpoint OTLP. En général, un ensemble d’instances de collector est déployé, avec un load balancer prêt à l’emploi pour répartir la charge entre elles.

L’objectif de cette architecture est de décharger les agents des traitements gourmands en calcul, ce qui minimise leur consommation de ressources. Ces gateways ClickStack peuvent effectuer des tâches de transformation qui, autrement, devraient être réalisées par les agents. De plus, en agrégeant les événements de nombreux agents, les gateways peuvent garantir l’envoi de lots volumineux vers ClickHouse, ce qui permet une insertion efficace. Ces collectors jouant le rôle de gateway peuvent facilement passer à l’échelle à mesure que davantage d’agents et de sources via SDK sont ajoutés et que le throughput d’événements augmente.

​ Ajouter Kafka

Les lecteurs remarqueront peut-être que les architectures ci-dessus n’utilisent pas Kafka comme file d’attente de messages.

Utiliser une file Kafka comme tampon de messages est un modèle de conception courant dans les architectures de logging, popularisé par la stack ELK. Cela présente plusieurs avantages : principalement, cela permet d’obtenir de meilleures garanties de livraison des messages et de mieux gérer le backpressure. Les messages sont envoyés des agents de collecte vers Kafka puis écrits sur disque. En théorie, une instance Kafka en cluster devrait fournir un tampon de messages à haut débit, car écrire les données de façon linéaire sur disque entraîne moins de surcharge de calcul que d’analyser et de traiter un message. Dans Elastic, par exemple, la tokenization et l’indexing entraînent une surcharge importante. En éloignant les données des agents, vous réduisez également le risque de perdre des messages à cause de la rotation des logs à la source. Enfin, cela offre certaines capacités de relecture des messages et de réplication inter-région, ce qui peut être intéressant dans certains cas d’usage.

Cependant, ClickHouse peut insérer des données très rapidement — des millions de lignes par seconde sur du matériel modeste. Le backpressure venant de ClickHouse est rare. Bien souvent, s’appuyer sur une file Kafka ajoute de la complexité architecturale et des coûts. Si vous acceptez le principe selon lequel les logs n’ont pas besoin des mêmes garanties de livraison que les transactions bancaires et d’autres données critiques, nous vous recommandons d’éviter la complexité de Kafka.

Cependant, si vous avez besoin de fortes garanties de livraison ou de la possibilité de rejouer les données (éventuellement vers plusieurs sources), Kafka peut être un ajout architectural utile.

Dans ce cas, les agents OTel peuvent être configurés pour envoyer les données à Kafka via le Kafka exporter . Les instances de gateway, à leur tour, consomment les messages à l’aide du Kafka receiver . Nous vous recommandons de consulter la documentation de Confluent et d’OTel pour plus de détails.

Configuration de l’OTel collector La distribution ClickStack OpenTelemetry collector peut être configurée avec Kafka à l’aide de la configuration personnalisée du collector

​ Estimation des ressources

Les besoins en ressources de l’OTel collector dépendent du volume d’événements par seconde, de la taille des messages et du niveau de traitement appliqué. Le projet OpenTelemetry met à disposition des benchmarks que les utilisateurs peuvent utiliser pour estimer ces besoins.

D’après notre expérience , une instance gateway ClickStack dotée de 3 cœurs et de 12 Go de RAM peut traiter environ 60k événements par seconde. Cela suppose un pipeline minimal, limité au renommage des champs et n’utilisant aucune expression régulière.

Pour les instances agent chargées d’acheminer les événements vers une gateway et de simplement définir le timestamp sur l’événement, nous recommandons de dimensionner en fonction du volume de logs attendu par seconde. Les valeurs ci-dessous sont approximatives et peuvent servir de point de départ :

Taux de logging Ressources pour l’agent collector 1k/seconde 0.2CPU, 0.2GiB 5k/seconde 0.5 CPU, 0.5GiB 10k/seconde 1 CPU, 1GiB

​ Choix du schéma : Map vs JSON

Le ClickStack collector crée par défaut des tables qui stockent les attributs dans des colonnes Map(LowCardinality(String), String) . Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Un schéma de type JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble de clés d’attributs réduit et stable.