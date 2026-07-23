Supervision des logs MongoDB avec ClickStack

Supervision des logs MongoDB avec ClickStack

En bref Collectez et visualisez les journaux du serveur MongoDB (format JSON 4.4+) dans ClickStack à l’aide du receiver OTel filelog . Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec une instance MongoDB existante

Cette section explique comment configurer votre installation MongoDB existante pour envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration MongoDB avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et des données d’exemple dans la section “Jeu de données de démonstration”

Instance ClickStack opérationnelle

Installation MongoDB auto-gérée existante (version 4.4 ou ultérieure)

Accès aux fichiers journaux de MongoDB

1 Vérifier la configuration de journalisation de MongoDB MongoDB 4.4+ génère par défaut des logs JSON structurés. Vérifiez l’emplacement de votre fichier de logs : cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog Emplacements courants des journaux MongoDB : Linux (apt/yum) : /var/log/mongodb/mongod.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log

: Docker : les journaux sont souvent envoyés vers stdout, mais il peut être configuré pour écrire dans /var/log/mongodb/mongod.log Si MongoDB envoie ses journaux vers stdout, configurez-le pour qu’il les écrive dans un fichier en mettant à jour mongod.conf : systemLog : destination : file path : /var/log/mongodb/mongod.log logAppend : true Après avoir modifié la configuration, redémarrez MongoDB : # For systemd sudo systemctl restart mongod # For Docker docker restart < mongodb-containe r > 2 Créer une configuration personnalisée de l’OTel collector pour MongoDB ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP. Créez un fichier nommé mongodb-monitoring.yaml avec la configuration suivante : receivers : filelog/mongodb : include : - /var/log/mongodb/mongod.log start_at : beginning operators : - type : json_parser parse_from : body parse_to : attributes timestamp : parse_from : attributes.t.$$date layout : '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type : gotime severity : parse_from : attributes.s overwrite_text : true mapping : fatal : F error : E warn : W info : I debug : - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type : move from : attributes.msg to : body - type : add field : attributes.source value : "mongodb" - type : add field : resource["service.name"] value : "mongodb-production" service : pipelines : logs/mongodb : receivers : [ filelog/mongodb ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse Dans la configuration personnalisée, vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines. Les processors ( memory_limiter , transform , batch ) et l’exporter ( clickhouse ) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base — il suffit simplement d’y faire référence par leur nom.

, , ) et l’exporter ( ) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base — il suffit simplement d’y faire référence par leur nom. Cette configuration utilise start_at: beginning pour lire tous les logs existants au démarrage du collector. Pour les déploiements en production, remplacez-le par start_at: end afin d’éviter de réingérer les logs lors des redémarrages du collector. 3 Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez : Monter le fichier de configuration personnalisé à l’emplacement /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Monter le répertoire des journaux MongoDB afin que le collecteur puisse les lire Docker Compose

Docker Run (image tout-en-un) Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack : services : clickstack : # ... configuration existante ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... autres variables d’environnement ... volumes : - ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro # ... autres volumes ... Si vous utilisez l’image tout-en-un avec Docker, exécutez : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers journaux MongoDB. En production, utilisez des montages en lecture seule ( :ro ) et respectez le principe du moindre privilège. 4 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien :

​ Jeu de données de démonstration

Testez l’intégration MongoDB avec un jeu de données d’exemple pré-généré avant de configurer vos systèmes de production.

1 Télécharger le jeu de données d’exemple Téléchargez le fichier de logs d’exemple : curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log 2 Créer une configuration de collector de test Créez un fichier nommé mongodb-demo.yaml avec la configuration suivante : cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/mongodb : include : - /tmp/mongodb-demo/mongod.log start_at : beginning operators : - type : json_parser parse_from : body parse_to : attributes timestamp : parse_from : attributes.t.$$date layout : '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type : gotime severity : parse_from : attributes.s overwrite_text : true mapping : fatal : F error : E warn : W info : I debug : - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type : move from : attributes.msg to : body - type : add field : attributes.source value : "mongodb-demo" - type : add field : resource["service.name"] value : "mongodb-demo" service : pipelines : logs/mongodb-demo : receivers : [ filelog/mongodb ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration Exécutez ClickStack avec les logs et la configuration de démonstration : docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ​ Vérifier les logs dans HyperDX Une fois ClickStack lancé : Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un) Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs Définissez l’intervalle de temps de manière à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

​ Tableaux de bord et visualisation

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer un tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section tableaux de bord. Cliquez sur “Import Dashboard” dans l’angle supérieur droit, dans le menu à trois points. Téléversez le fichier mongodb-logs-dashboard.json, puis cliquez sur “Finish import”. 3 Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps de manière à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

​ Aucun log ne s’affiche dans HyperDX

Vérifiez que la configuration effective inclut votre filelog receiver :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Vérifiez les logs du collector à la recherche d’erreurs :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

​ Les logs ne sont pas correctement analysés

Vérifiez que MongoDB génère des logs au format JSON (4.4+) :

tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool

Si la sortie n’est pas un JSON valide, il se peut que votre version de MongoDB utilise l’ancien format de journalisation en texte brut (antérieur à la version 4.4). Vous devrez remplacer l’opérateur json_parser par regex_parser , ou passer à MongoDB 4.4+.

​ Étapes suivantes

Configurez des alertes pour les événements critiques (pics d’erreurs, seuils de requêtes lentes)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (surveillance d’un Replica Set, suivi des connexions)

​ Passage en production