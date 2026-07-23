En brefCollectez et visualisez les journaux du serveur MongoDB (format JSON 4.4+) dans ClickStack à l’aide du receiver OTel
filelog. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Cette section explique comment configurer votre installation MongoDB existante pour envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration MongoDB avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et des données d’exemple dans la section “Jeu de données de démonstration”.
Intégration avec une instance MongoDB existante
Prérequis
- Instance ClickStack opérationnelle
- Installation MongoDB auto-gérée existante (version 4.4 ou ultérieure)
- Accès aux fichiers journaux de MongoDB
1
Vérifier la configuration de journalisation de MongoDB
MongoDB 4.4+ génère par défaut des logs JSON structurés. Vérifiez l’emplacement de votre fichier de logs :
Emplacements courants des journaux MongoDB :
cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog
- Linux (apt/yum) :
/var/log/mongodb/mongod.log
- macOS (Homebrew) :
/usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
- Docker : les journaux sont souvent envoyés vers stdout, mais il peut être configuré pour écrire dans
/var/log/mongodb/mongod.log
mongod.conf :
Après avoir modifié la configuration, redémarrez MongoDB :
systemLog:
destination: file
path: /var/log/mongodb/mongod.log
logAppend: true
# For systemd
sudo systemctl restart mongod
# For Docker
docker restart <mongodb-container>
2
Créer une configuration personnalisée de l’OTel collector pour MongoDB
ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé
mongodb-monitoring.yaml avec la configuration suivante :
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /var/log/mongodb/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-production"
service:
pipelines:
logs/mongodb:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Dans la configuration personnalisée, vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines. Les processors (
memory_limiter,
transform,
batch) et l’exporter (
clickhouse) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base — il suffit simplement d’y faire référence par leur nom.
- Cette configuration utilise
start_at: beginningpour lire tous les logs existants au démarrage du collector. Pour les déploiements en production, remplacez-le par
start_at: endafin d’éviter de réingérer les logs lors des redémarrages du collector.
3
Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée
Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
- Monter le fichier de configuration personnalisé à l’emplacement
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Définir la variable d’environnement
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Monter le répertoire des journaux MongoDB afin que le collecteur puisse les lire
- Docker Compose
- Docker Run (image tout-en-un)
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
services:
clickstack:
# ... configuration existante ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... autres variables d’environnement ...
volumes:
- ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro
# ... autres volumes ...
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers journaux MongoDB. En production, utilisez des montages en lecture seule (
:ro) et respectez le principe du moindre privilège.
4
Vérifier les logs dans HyperDX
Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien :
Testez l’intégration MongoDB avec un jeu de données d’exemple pré-généré avant de configurer vos systèmes de production.
Jeu de données de démonstration
1
Télécharger le jeu de données d’exemple
Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log
2
Créer une configuration de collector de test
Créez un fichier nommé
mongodb-demo.yaml avec la configuration suivante :
cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /tmp/mongodb-demo/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-demo"
service:
pipelines:
logs/mongodb-demo:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration
Exécutez ClickStack avec les logs et la configuration de démonstration :
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Vérifier les logs dans HyperDXUne fois ClickStack lancé :
- Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
- Accédez à la vue Search et définissez la source sur
Logs
- Définissez l’intervalle de temps de manière à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
Tableaux de bord et visualisation
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importer un tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section tableaux de bord.
- Cliquez sur “Import Dashboard” dans l’angle supérieur droit, dans le menu à trois points.
- Téléversez le fichier mongodb-logs-dashboard.json, puis cliquez sur “Finish import”.
3
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps de manière à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
Dépannage
Vérifiez que la configuration effective inclut votre filelog receiver :
Aucun log ne s’affiche dans HyperDX
Vérifiez les logs du collector à la recherche d’erreurs :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
Vérifiez que MongoDB génère des logs au format JSON (4.4+) :
Les logs ne sont pas correctement analysés
Si la sortie n’est pas un JSON valide, il se peut que votre version de MongoDB utilise l’ancien format de journalisation en texte brut (antérieur à la version 4.4). Vous devrez remplacer l’opérateur
tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool
json_parser par
regex_parser, ou passer à MongoDB 4.4+.
Étapes suivantes
- Configurez des alertes pour les événements critiques (pics d’erreurs, seuils de requêtes lentes)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’utilisation spécifiques (surveillance d’un Replica Set, suivi des connexions)
Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en place rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons de déployer votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.