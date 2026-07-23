Text-to-Chart nécessite une clé API Anthropic. Définissez la variable d’environnement
Prérequis
ANTHROPIC_API_KEY lors du démarrage de ClickStack.
Pour les déploiements open source, transmettez la clé sous forme de variable d’environnement. La méthode varie selon le type de déploiement :
- Docker (All-in-One ou mode local)
- Docker (HyperDX uniquement)
- Docker Compose
- Helm
docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Utilisation de Text-to-Chart
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Sélectionner une source de données
Choisissez la source de données que vous souhaitez visualiser — par exemple, Logs, Traces ou Metrics.
3
Saisir un prompt
En haut de Chart Explorer, repérez le champ de saisie Assistant IA. Saisissez une description en langage naturel du graphique que vous souhaitez créer. Par exemple :
Show error rates by service over the last 24 hours
Latency breakdown by endpoint
Count of events over time grouped by severity
Pour essayer Text-to-Chart au plus vite, utilisez l’image Docker mode local et le jeu de données de démonstration distant :
Essayer avec des données de démonstration
Accédez à
docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
localhost:8080. Pour vous connecter aux données de démonstration, accédez à Team Settings et créez une nouvelle connexion avec les informations suivantes :
- Nom de la connexion :
Demo
- Hôte :
https://sql-clickhouse.clickhouse.com
- Nom d’utilisateur :
otel_demo
- Mot de passe : laissez vide
otel_v2. Pour plus de détails sur la configuration des sources, consultez le guide du jeu de données de démonstration distant.
Une fois connecté, ouvrez le Chart Explorer et essayez des prompts avec les logs, les traces et les métriques disponibles.
Les prompts suivants illustrent des cas d’usage courants lors de l’utilisation de données d’observabilité :
Exemples de prompts
Les prompts peuvent référencer n’importe quelle colonne ou n’importe quel attribut disponible dans vos sources de données configurées. Plus le prompt est spécifique, plus le graphique généré sera précis.
|Prompt
|Source de données
|Description
Error count by service over time
|Logs
|Représente la fréquence des erreurs dans les différents services
Average request duration grouped by endpoint
|Traces
|Affiche les tendances de latence par endpoint
P99 latency by service
|Traces
|Identifie la tail latency selon les services
Count of 5xx status codes over the last 6 hours
|Logs
|Suit les tendances des erreurs du serveur
Limitations
- Text-to-Chart prend actuellement en charge Anthropic comme fournisseur de LLM. La prise en charge d’autres fournisseurs, dont OpenAI, est prévue dans de futures versions.
- Seuls les logs et les traces sont pris en charge comme sources de données. Les métriques Prometheus ne sont pas encore prises en charge.
- La précision du graphique dépend de la clarté du prompt et de la structure des données sous-jacentes. Si un graphique généré ne correspond pas aux attentes, essayez de reformuler le prompt ou d’indiquer explicitement les noms de colonnes.
Pour en savoir plus
- Du texte aux graphiques : une façon plus rapide de visualiser avec ClickStack — article de blog présentant la fonctionnalité
- Dashboards et visualisations — création manuelle de graphiques avec Chart Explorer
- Search — syntaxe de recherche en texte intégral et par propriété
- Configuration — toutes les variables d’environnement de ClickStack