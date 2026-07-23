Générez des graphiques à partir de prompts en langage naturel dans ClickStack grâce à la fonctionnalité Text-to-Chart propulsée par l’IA.

La fonctionnalité Text-to-Chart de ClickStack vous permet de créer des visualisations en décrivant en texte simple ce que vous souhaitez voir. Au lieu de sélectionner manuellement des métriques, des filtres et des champs de group-by, vous pouvez saisir un prompt comme “taux d’erreur par service sur les dernières 24 heures”, et ClickStack générera automatiquement le chart correspondant.

Cette fonctionnalité utilise un grand modèle de langage (LLM) pour convertir votre prompt en requête, puis crée la visualisation dans le Chart Explorer . Elle fonctionne avec n’importe quelle source de données configurée.

ANTHROPIC_API_KEY lors du démarrage de ClickStack. Text-to-Chart nécessite une clé API Anthropic . Définissez la variable d’environnementlors du démarrage de ClickStack.

Pour les déploiements open source, transmettez la clé sous forme de variable d’environnement. La méthode varie selon le type de déploiement :

Docker (All-in-One ou mode local)

Docker (HyperDX uniquement)

Docker Compose

Helm docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-local Ajoutez la variable à votre fichier .env ou définissez-la directement dans le docker-compose.yaml : services : app : environment : ANTHROPIC_API_KEY : ${ANTHROPIC_API_KEY} Transmettez la clé avec --set : helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set env[0].name=ANTHROPIC_API_KEY \ --set env[0].value= < YOUR_KE Y >

​ Utilisation de Text-to-Chart

1 Accéder à Chart Explorer Sélectionnez Chart Explorer dans le menu de gauche de HyperDX. 2 Sélectionner une source de données Choisissez la source de données que vous souhaitez visualiser — par exemple, Logs, Traces ou Metrics. 3 Saisir un prompt En haut de Chart Explorer, repérez le champ de saisie Assistant IA. Saisissez une description en langage naturel du graphique que vous souhaitez créer. Par exemple : Show error rates by service over the last 24 hours

Latency breakdown by endpoint

Count of events over time grouped by severity ClickStack convertit le prompt en requête et affiche automatiquement la visualisation.

​ Essayer avec des données de démonstration

docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

Accédez à localhost:8080 . Pour vous connecter aux données de démonstration, accédez à Team Settings et créez une nouvelle connexion avec les informations suivantes :

Nom de la connexion : Demo

: Hôte : https://sql-clickhouse.clickhouse.com

: Nom d’utilisateur : otel_demo

: Mot de passe : laissez vide

Logs, Traces, Metrics et Sessions — pour utiliser la base de données otel_v2 . Pour plus de détails sur la configuration des sources, consultez le Modifiez ensuite chacune des sources —et— pour utiliser la base de données. Pour plus de détails sur la configuration des sources, consultez le guide du jeu de données de démonstration distant

Une fois connecté, ouvrez le Chart Explorer et essayez des prompts avec les logs, les traces et les métriques disponibles.

​ Exemples de prompts

Les prompts suivants illustrent des cas d’usage courants lors de l’utilisation de données d’observabilité :

Prompt Source de données Description Error count by service over time Logs Représente la fréquence des erreurs dans les différents services Average request duration grouped by endpoint Traces Affiche les tendances de latence par endpoint P99 latency by service Traces Identifie la tail latency selon les services Count of 5xx status codes over the last 6 hours Logs Suit les tendances des erreurs du serveur

Les prompts peuvent référencer n’importe quelle colonne ou n’importe quel attribut disponible dans vos sources de données configurées. Plus le prompt est spécifique, plus le graphique généré sera précis.

Text-to-Chart prend actuellement en charge Anthropic comme fournisseur de LLM. La prise en charge d’autres fournisseurs, dont OpenAI, est prévue dans de futures versions.

Seuls les logs et les traces sont pris en charge comme sources de données. Les métriques Prometheus ne sont pas encore prises en charge.

La précision du graphique dépend de la clarté du prompt et de la structure des données sous-jacentes. Si un graphique généré ne correspond pas aux attentes, essayez de reformuler le prompt ou d’indiquer explicitement les noms de colonnes.