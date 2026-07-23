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La fonctionnalité Text-to-Chart de ClickStack vous permet de créer des visualisations en décrivant en texte simple ce que vous souhaitez voir. Au lieu de sélectionner manuellement des métriques, des filtres et des champs de group-by, vous pouvez saisir un prompt comme “taux d’erreur par service sur les dernières 24 heures”, et ClickStack générera automatiquement le chart correspondant. Cette fonctionnalité utilise un grand modèle de langage (LLM) pour convertir votre prompt en requête, puis crée la visualisation dans le Chart Explorer. Elle fonctionne avec n’importe quelle source de données configurée.

Prérequis

Text-to-Chart nécessite une clé API Anthropic. Définissez la variable d’environnement ANTHROPIC_API_KEY lors du démarrage de ClickStack. Pour les déploiements open source, transmettez la clé sous forme de variable d’environnement. La méthode varie selon le type de déploiement :

Utilisation de Text-to-Chart

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Sélectionner une source de données

Choisissez la source de données que vous souhaitez visualiser — par exemple, Logs, Traces ou Metrics.
3

Saisir un prompt

En haut de Chart Explorer, repérez le champ de saisie Assistant IA. Saisissez une description en langage naturel du graphique que vous souhaitez créer. Par exemple :
  • Show error rates by service over the last 24 hours
  • Latency breakdown by endpoint
  • Count of events over time grouped by severity
ClickStack convertit le prompt en requête et affiche automatiquement la visualisation.

Essayer avec des données de démonstration

Pour essayer Text-to-Chart au plus vite, utilisez l’image Docker mode local et le jeu de données de démonstration distant :
Accédez à localhost:8080. Pour vous connecter aux données de démonstration, accédez à Team Settings et créez une nouvelle connexion avec les informations suivantes :
  • Nom de la connexion : Demo
  • Hôte : https://sql-clickhouse.clickhouse.com
  • Nom d’utilisateur : otel_demo
  • Mot de passe : laissez vide
Modifiez ensuite chacune des sources — Logs, Traces, Metrics et Sessions — pour utiliser la base de données otel_v2. Pour plus de détails sur la configuration des sources, consultez le guide du jeu de données de démonstration distant. Une fois connecté, ouvrez le Chart Explorer et essayez des prompts avec les logs, les traces et les métriques disponibles.

Exemples de prompts

Les prompts suivants illustrent des cas d’usage courants lors de l’utilisation de données d’observabilité : Les prompts peuvent référencer n’importe quelle colonne ou n’importe quel attribut disponible dans vos sources de données configurées. Plus le prompt est spécifique, plus le graphique généré sera précis.

Limitations

  • Text-to-Chart prend actuellement en charge Anthropic comme fournisseur de LLM. La prise en charge d’autres fournisseurs, dont OpenAI, est prévue dans de futures versions.
  • Seuls les logs et les traces sont pris en charge comme sources de données. Les métriques Prometheus ne sont pas encore prises en charge.
  • La précision du graphique dépend de la clarté du prompt et de la structure des données sous-jacentes. Si un graphique généré ne correspond pas aux attentes, essayez de reformuler le prompt ou d’indiquer explicitement les noms de colonnes.

Pour en savoir plus

Dernière modification le 23 juillet 2026