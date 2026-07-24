Managed ClickStack uniquementLes AI Notebooks sont uniquement disponibles dans les déploiements Managed ClickStack.
AI Notebooks sont actuellement en bêta dans ClickHouse Cloud. Les modèles d’IA et les fournisseurs sont gérés automatiquement par la plateforme. Avant d’utiliser AI Notebooks :
Configuration
- Generative AI activée — Un administrateur de l’équipe doit activer le bouton bascule de consentement Generative AI. Voir Activer Generative AI.
- Accès à Notebooks — Votre rôle doit disposer des permissions de lecture/écriture pour Notebooks.
Un administrateur de l’équipe doit activer le bouton bascule de consentement Generative AI avant de pouvoir utiliser les notebooks (ainsi que les autres fonctionnalités d’IA).
Activation de Generative AI
- Accédez à Team Settings > Security Policies.
- Activez Generative AI.
- Consultez et acceptez la boîte de dialogue de consentement.
Utilisation d’AI Notebooks
Créer un notebook
- Sélectionnez Notebooks dans la barre latérale de gauche.
- Cliquez sur Nouveau notebook privé (visible uniquement par vous) ou Nouveau notebook partagé (visible par votre équipe).
En bas d’un notebook, saisissez un prompt décrivant ce que vous souhaitez analyser — par exemple, « Pourquoi le taux d’erreurs a-t-il grimpé dans le service de paiement au cours de la dernière heure ? » Appuyez sur Envoyer (ou sur Entrée). L’agent IA va :
Lancer une investigation par IA
- Examiner les sources de données à votre disposition.
- Exécuter des requêtes de recherche et d’agrégation sur vos logs, traces et métriques.
- Générer une série de tuiles montrant son raisonnement, les requêtes qu’il a exécutées, des graphiques intermédiaires, puis un résumé final avec ses conclusions.
Au cours de l’investigation menée par l’IA, vous pouvez repérer une étape intermédiaire qui fait apparaître quelque chose d’intéressant — mais l’agent a poursuivi dans une autre direction. La création de branches vous permet de repartir de ce point avec un prompt différent, sans perdre le parcours d’investigation d’origine. Pour créer une branche :
Créer une branche dans une investigation
- Développez une tuile de Thought process et cliquez sur Restart from Here.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez un prompt modifié pour orienter l’investigation dans cette nouvelle direction.
- Cliquez sur Interrupt & Create Branch. L’IA démarre une nouvelle branche d’investigation à partir de ce point.
En plus des tuiles générées par l’IA, vous pouvez ajouter vos propres blocs d’analyse à l’aide des boutons situés en bas du notebook :
Ajout de tuiles manuelles
Après avoir ajouté une tuile, elle s’ouvre en mode d’édition intégré, où vous pouvez configurer la source de données, les filtres et les agrégations — la même interface que celle utilisée pour créer des visualisations de dashboard. Cliquez sur Save pour finaliser la tuile. Les tuiles manuelles sont ajoutées sous la dernière tuile visible dans la branche actuelle. Vous pouvez redimensionner les tuiles verticalement en faisant glisser leur bord inférieur.
|Bouton
|Raccourci
|Description
|Search
S
|Une vue Search pour les logs/traces, équivalente à la page de recherche.
|Chart
L
|Un graphique linéaire de séries temporelles, utilisant le même outil de création de visualisations que Dashboards.
|Table
T
|Une vue tabulaire d’agrégation.
|Markdown
M
|Du texte libre pour des notes, hypothèses ou conclusions.
Si une investigation IA est en cours, l’ajout ou la modification d’une tuile manuelle annulera l’investigation. Une boîte de dialogue de confirmation s’affichera avant de poursuivre.
- Privé ou partagé — Utilisez l’icône de cadenas dans l’en-tête du notebook pour passer du mode privé (visible uniquement par vous) au mode partagé (visible par l’équipe). Seul le créateur du notebook peut modifier ce réglage.
- Tags — Ajoutez des tags aux notebooks pour faciliter le filtrage sur la page de liste.
- Nom — Cliquez sur le titre du notebook pour le renommer. Si vous lancez une investigation dans un notebook sans titre, l’IA suggérera automatiquement un nom.
Les admins de l’équipe peuvent fournir un contexte supplémentaire, inclus dans chaque investigation IA menée dans Notebooks pour l’équipe. C’est utile pour donner à l’IA des informations générales sur l’architecture de votre système, vos conventions de nommage ou les problèmes connus. Pour le configurer :
Contexte personnalisé de l’agent
- Accédez à Notebooks depuis la barre latérale gauche.
- Ouvrez Agent Settings (réservé aux admins de l’équipe).
- Saisissez votre contexte personnalisé (jusqu’à 50 000 caractères), puis enregistrez.