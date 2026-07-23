Vérifier la configuration de journalisation de Kafka

Kafka utilise Log4j et écrit les logs dans le répertoire indiqué par la propriété système kafka.logs.dir ou la variable d’environnement LOG_DIR . Vérifiez l’emplacement de votre fichier de logs :

# Default locations ls $KAFKA_HOME /logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/) ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations

Principaux fichiers de logs Kafka :

server.log : Logs généraux du broker (démarrage, connexions, réplication, erreurs)

: Logs généraux du broker (démarrage, connexions, réplication, erreurs) controller.log : Événements propres au contrôleur (élection du leader, réattribution des partitions)

: Événements propres au contrôleur (élection du leader, réattribution des partitions) state-change.log : Transitions d’état des partitions et des répliques

Le format Log4j par défaut de Kafka génère des lignes comme :

[2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)