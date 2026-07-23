En brefCollectez et visualisez les logs du broker Kafka (au format Log4j) dans ClickStack avec le receiver OTel
filelog. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Cette section explique comment configurer votre installation Kafka existante pour envoyer les logs des brokers à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration des logs Kafka avant de configurer votre propre installation, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et les données d’exemple de la section “Jeu de données de démonstration”.
Intégration avec une installation Kafka existante
Prérequis
- Instance ClickStack en fonctionnement
- Installation Kafka existante (version 2.0 ou ultérieure)
- Accès aux fichiers journaux de Kafka (
server.log,
controller.log, etc.)
1
Vérifier la configuration de journalisation de Kafka
Kafka utilise Log4j et écrit les logs dans le répertoire indiqué par la propriété système
kafka.logs.dir ou la variable d’environnement
LOG_DIR. Vérifiez l’emplacement de votre fichier de logs :
Principaux fichiers de logs Kafka :
# Default locations
ls $KAFKA_HOME/logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/)
ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations
server.log: Logs généraux du broker (démarrage, connexions, réplication, erreurs)
controller.log: Événements propres au contrôleur (élection du leader, réattribution des partitions)
state-change.log: Transitions d’état des partitions et des répliques
[2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)
Pour les déploiements Kafka basés sur Docker (par ex.,
confluentinc/cp-kafka), la configuration Log4j par défaut inclut uniquement un appender de console — il n’y a pas d’appender de fichier, donc les logs sont écrits uniquement sur stdout. Pour utiliser le receiver
filelog, vous devrez rediriger les logs vers un fichier, soit en ajoutant un appender de fichier à
log4j.properties, soit en redirigeant stdout (par ex.,
| tee /var/log/kafka/server.log).
2
Créez une configuration personnalisée de l’OTel collector pour Kafka
ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Cette configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé
kafka-logs-monitoring.yaml contenant la configuration suivante :
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /var/log/kafka/server.log
- /var/log/kafka/controller.log # optional, only exists if log4j is configured with separate file appenders
- /var/log/kafka/state-change.log # optional, same as above
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-production"
service:
pipelines:
logs/kafka:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Vous ne définissez de nouveaux receivers et pipelines que dans la configuration personnalisée. Les processors (
memory_limiter,
transform,
batch) et les exporters (
clickhouse) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base : il suffit d’y faire référence par leur nom.
- La configuration
multilinegarantit que les stack traces sont capturées comme une seule entrée de journal.
- Cette configuration utilise
start_at: beginningpour lire tous les logs existants au démarrage du collector. Pour les déploiements de production, remplacez-le par
start_at: endafin d’éviter de réingérer les logs lors du redémarrage du collector.
3
Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée
Pour activer une configuration personnalisée du collector dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
- Monter le fichier de configuration personnalisé sur
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Définir la variable d’environnement
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Monter votre répertoire de logs Kafka afin que le collector puisse les lire
- Docker Compose
- Docker Run (image tout-en-un)
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
services:
clickstack:
# ... configuration existante ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... autres variables d'environnement ...
volumes:
- ./kafka-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/kafka:/var/log/kafka:ro
# ... autres volumes ...
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers de logs Kafka. En production, utilisez des montages en lecture seule (
:ro) et appliquez le principe du moindre privilège.
4
Vérifier les logs dans HyperDX
Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs sont bien ingérés :
Testez l’intégration des logs Kafka avec un jeu de données d’exemple pré-généré avant de configurer vos systèmes de production.
Jeu de données de démonstration
1
Télécharger le jeu de données d’exemple
Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/server.log
2
Créer une configuration de collector de test
Créez un fichier nommé
kafka-logs-demo.yaml avec la configuration suivante :
cat > kafka-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /tmp/kafka-demo/server.log
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-demo"
service:
pipelines:
logs/kafka-demo:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration
Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration :
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/kafka-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/server.log:/tmp/kafka-demo/server.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Vérifier les logs dans HyperDXUne fois ClickStack démarré :
- Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
- Accédez à la vue Search et définissez la source sur
Logs
- Réglez l’intervalle de temps pour inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
Tableaux de bord et visualisations
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importer un tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards.
- Cliquez sur « Import Dashboard » en haut à droite, sous le menu à trois points.
- Téléversez le fichier kafka-logs-dashboard.json, puis cliquez sur « Finish import ».
3
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps de façon à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
Vérifiez que la config effective inclut votre filelog receiver :
Résolution des problèmes
Vérifiez s’il y a des erreurs du collector :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
Vérifiez que le format des logs de Kafka correspond au motif attendu :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
Si votre installation Kafka utilise un format Log4j personnalisé, adaptez la regex de
tail -1 /var/log/kafka/server.log
regex_parser en conséquence.
Prochaines étapes
- Configurez des alertes pour les événements critiques (pannes de broker, erreurs de réplication, problèmes de groupe de consommateurs)
- Combinez avec les métriques Kafka pour une supervision complète de Kafka
- Créez des Dashboards supplémentaires pour des cas d’utilisation précis (événements du contrôleur, réaffectation des partitions)
Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en place rapide. Pour les déploiements en production, nous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.