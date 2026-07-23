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En brefCollectez et visualisez les logs du broker Kafka (au format Log4j) dans ClickStack avec le receiver OTel filelog. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec une installation Kafka existante

Cette section explique comment configurer votre installation Kafka existante pour envoyer les logs des brokers à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration des logs Kafka avant de configurer votre propre installation, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et les données d’exemple de la section “Jeu de données de démonstration”.

Prérequis

  • Instance ClickStack en fonctionnement
  • Installation Kafka existante (version 2.0 ou ultérieure)
  • Accès aux fichiers journaux de Kafka (server.log, controller.log, etc.)
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Vérifier la configuration de journalisation de Kafka

Kafka utilise Log4j et écrit les logs dans le répertoire indiqué par la propriété système kafka.logs.dir ou la variable d’environnement LOG_DIR. Vérifiez l’emplacement de votre fichier de logs :
Principaux fichiers de logs Kafka :
  • server.log : Logs généraux du broker (démarrage, connexions, réplication, erreurs)
  • controller.log : Événements propres au contrôleur (élection du leader, réattribution des partitions)
  • state-change.log : Transitions d’état des partitions et des répliques
Le format Log4j par défaut de Kafka génère des lignes comme :
Pour les déploiements Kafka basés sur Docker (par ex., confluentinc/cp-kafka), la configuration Log4j par défaut inclut uniquement un appender de console — il n’y a pas d’appender de fichier, donc les logs sont écrits uniquement sur stdout. Pour utiliser le receiver filelog, vous devrez rediriger les logs vers un fichier, soit en ajoutant un appender de fichier à log4j.properties, soit en redirigeant stdout (par ex., | tee /var/log/kafka/server.log).
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Créez une configuration personnalisée de l’OTel collector pour Kafka

ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Cette configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé kafka-logs-monitoring.yaml contenant la configuration suivante :
  • Vous ne définissez de nouveaux receivers et pipelines que dans la configuration personnalisée. Les processors (memory_limiter, transform, batch) et les exporters (clickhouse) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base : il suffit d’y faire référence par leur nom.
  • La configuration multiline garantit que les stack traces sont capturées comme une seule entrée de journal.
  • Cette configuration utilise start_at: beginning pour lire tous les logs existants au démarrage du collector. Pour les déploiements de production, remplacez-le par start_at: end afin d’éviter de réingérer les logs lors du redémarrage du collector.
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Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée

Pour activer une configuration personnalisée du collector dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
  1. Monter le fichier de configuration personnalisé sur /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Monter votre répertoire de logs Kafka afin que le collector puisse les lire
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers de logs Kafka. En production, utilisez des montages en lecture seule (:ro) et appliquez le principe du moindre privilège.
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs sont bien ingérés :

Jeu de données de démonstration

Testez l’intégration des logs Kafka avec un jeu de données d’exemple pré-généré avant de configurer vos systèmes de production.
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Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
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Créer une configuration de collector de test

Créez un fichier nommé kafka-logs-demo.yaml avec la configuration suivante :
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Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration

Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration :

Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois ClickStack démarré :
  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs
  3. Réglez l’intervalle de temps pour inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

Tableaux de bord et visualisations

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Télécharger la configuration du tableau de bord

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Importer un tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards.
  2. Cliquez sur « Import Dashboard » en haut à droite, sous le menu à trois points.
  1. Téléversez le fichier kafka-logs-dashboard.json, puis cliquez sur « Finish import ».
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Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées

Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps de façon à inclure 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

Résolution des problèmes

Vérifiez que la config effective inclut votre filelog receiver :
Vérifiez s’il y a des erreurs du collector :
Vérifiez que le format des logs de Kafka correspond au motif attendu :
Si votre installation Kafka utilise un format Log4j personnalisé, adaptez la regex de regex_parser en conséquence.

Prochaines étapes

  • Configurez des alertes pour les événements critiques (pannes de broker, erreurs de réplication, problèmes de groupe de consommateurs)
  • Combinez avec les métriques Kafka pour une supervision complète de Kafka
  • Créez des Dashboards supplémentaires pour des cas d’utilisation précis (événements du contrôleur, réaffectation des partitions)

Passage en production

Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en place rapide. Pour les déploiements en production, nous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.
Dernière modification le 23 juillet 2026