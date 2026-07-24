Configurer l’extension pour exporter vers ClickStack

La Rotel Lambda Extension se configure à l’aide de variables d’environnement. Vous devez configurer le point de terminaison de l’exportateur OTLP pour qu’il pointe vers votre instance ClickStack. Les exemples supposent que votre fonction AWS Lambda peut accéder à l’instance ClickStack.

Configuration de base (variables d’environnement)

Ajoutez ces variables d’environnement à votre fonction Lambda :

# Required: ClickStack OTLP endpoint ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 # Optional: Authentication headers ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>" # Optional: Service name (defaults to Lambda function name) ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES = "service.name=my-lambda-api,service.version=1.0.0"

Configuration avancée (à l’aide d’un fichier .env )

Pour des configurations plus complexes, créez un fichier rotel.env dans le package de votre fonction Lambda :

rotel.env:

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>" ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES = "service.name=my-lambda-api,deployment.environment=production"

Ensuite, définissez la variable d’environnement pour qu’elle pointe vers ce fichier :

ROTEL_ENV_FILE = /var/task/rotel.env

Utilisation d’AWS Secrets Manager ou de Parameter Store

Pour les déploiements en production, stockez les valeurs sensibles, comme les clés d’API, dans AWS Secrets Manager ou Parameter Store :

Exemple AWS Secrets Manager :

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=${ arn : aws : secretsmanager : us-east-1 : 123456789012 : secret : clickstack-api-key-abc123 }"

Exemple avec AWS Parameter Store :

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT = https://clickstack.example.com:4317 ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS = "Authorization=${ arn : aws : ssm : us-east-1 : 123456789012 : parameter / clickstack-api-key }"

Autorisations IAM requises :

Ajoutez ces autorisations à votre rôle d’exécution Lambda :

Pour Secrets Manager :

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue" , "secretsmanager:BatchGetSecretValue" ], "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-*" } ] }

Pour le Parameter Store :

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "ssm:GetParameters" ], "Resource" : "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key" } ] }