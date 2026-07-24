Map(LowCardinality(String), String). ClickHouse prend également en charge le type
JSON, et ClickStack offre une prise en charge bêta permettant de l’utiliser à la place de
Map.
Pour les workloads d’observabilité typiques, nous recommandons de conserver le schéma par défaut basé sur
Map. Le type JSON est disponible pour les utilisateurs qui souhaitent l’évaluer sur des workloads présentant un ensemble restreint et stable de clés d’attributs, mais ce n’est pas le schéma recommandé pour un usage général.
Les données d’observabilité sont principalement composées d’attributs, notamment les attributs de ressource, de scope, de span et de log. Ces ensembles sont généralement volumineux, à forte cardinalité, et ingérés avec un haut débit. Le schéma que vous choisissez pour ces attributs est le principal facteur du coût d’ingestion et de l’organisation du stockage.
Pourquoi
Pourquoi
Map est le choix recommandé par défaut
Map(LowCardinality(String), String) stocke les clés et les valeurs dans une seule structure. Historiquement, l’inconvénient de
Map était que la lecture d’une seule clé nécessitait de lire toute la colonne
Map. Ce n’est plus le cas : ClickHouse prend désormais en charge la sérialisation de map par buckets, qui découpe la map en buckets afin que les requêtes ne lisent que ceux dont elles ont besoin. Combiné à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map — comme dans le schéma par défaut de ClickStack — cela rend
Map sélectif et rapide en lecture, sans pénalité d’ingestion lorsque de nouvelles clés apparaissent.
En pratique, cela signifie :
- Un coût d’ingestion stable à mesure que le nombre de clés augmente. L’ajout d’une nouvelle clé d’attribut ne modifie pas la disposition des colonnes sur disque et ne crée pas de nouveaux fichiers de colonnes. Le coût d’ingestion est limité par le volume de données, et non par la cardinalité des clés.
- Pas d’explosion des métadonnées. Le nombre de fichiers de colonnes sur disque ne suit pas le nombre de clés d’attribut uniques.
- Recherches sélectives via les index. Les index textuels sur les clés et les valeurs de la map permettent des recherches ciblées sans analyser chaque ligne.
- Un comportement prévisible à haut débit.
Mapgère les ensembles d’attributs en rafales et sans schéma, courants dans le tracing et les logs, sans surcoût par clé.
Le type
Pourquoi ne pas utiliser JSON par défaut
JSON adopte une approche différente : à l’insertion, ClickHouse crée dynamiquement une sous-colonne dédiée, avec typage fort, pour chaque chemin rencontré. À la lecture, c’est intéressant, car seules les sous-colonnes demandées sont lues, les types sont préservés et aucune conversion de type au moment de la requête n’est nécessaire.
Le revers de la médaille se situe à l’ingestion. La création et la gestion d’un grand nombre de sous-colonnes dynamiques ajoutent une surcharge à l’écriture ainsi qu’une complexité supplémentaire au niveau des métadonnées. Pour les charges de travail d’observabilité, qui comportent souvent des ensembles d’attributs très volumineux ou très dynamiques, ainsi qu’un débit d’ingestion élevé, cette surcharge est importante. La limite
max_dynamic_paths peut en limiter l’impact en redirigeant les chemins supplémentaires vers une colonne partagée, mais l’accès à cette colonne partagée est plus lent qu’à des sous-colonnes dédiées, ce qui réduit l’avantage en lecture qui motivait au départ l’utilisation de JSON.
La sérialisation compartimentée de
Map supprimant l’essentiel de la surcharge historique à la lecture, l’avantage en lecture de
JSON ne compense plus son coût à l’ingestion pour les charges de travail d’observabilité typiques.
Le type JSON peut être un bon choix si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Dans quels cas envisager encore JSON
- Votre jeu de clés d’attributs est petit et stable : vous n’avez pas des milliers de clés uniques et de nouvelles clés apparaissent rarement.
- Le débit d’ingestion est modéré par rapport à la cardinalité des attributs.
- Vous voulez un accès typé de manière stricte aux attributs, sans conversions de type au moment de la requête (les nombres restent des nombres, les booléens restent des booléens).
- Vous êtes prêt à utiliser une fonctionnalité bêta dans ClickStack et acceptez que l’intégration puisse évoluer.
Map.
ClickStack prend en charge le type JSON en bêta à partir de la version
Statut bêta
2.0.4.
Pour utiliser des schémas de type JSON au lieu des schémas par défaut basés sur
Activation de la prise en charge de JSON
Map, définissez les variables d’environnement suivantes.
|Variable
|À définir sur
|Objectif
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json'
|OTel collector
|Crée des schémas dans ClickHouse à l’aide du type JSON.
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true
|HyperDX (ClickStack UI)
|Permet à la couche applicative d’interroger des schémas de type JSON. ClickStack Open Source uniquement.
Pour activer la prise en charge de JSON dans Managed ClickStack, contactez support@clickhouse.com avant de configurer le collector. La fonctionnalité doit également être activée dans la ClickStack UI (HyperDX) de ClickHouse Cloud. Définissez
Managed ClickStack
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' sur le collector. Par exemple :
docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
Définissez
ClickStack open source
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' dans tout déploiement incluant le collector, ainsi que
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true dans la couche applicative HyperDX afin qu’elle puisse interroger les schémas de type JSON.
Par exemple :
docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e OPAMP_SERVER_URL=${OPAMP_SERVER_URL} -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
Pour migrer depuis les schémas basés sur Map par défaut, suivez ces étapes :
Migrer d’un schéma basé sur Map vers JSON
1
Arrêter l’OTel collector
2
Renommer les tables existantes et mettre à jour les sources
Renommez les tables existantes et mettez à jour les sources de données dans HyperDX.Par exemple :
RENAME TABLE otel_logs TO otel_logs_map;
RENAME TABLE otel_metrics TO otel_metrics_map;
3
Déployer le collector
Déployez le collector en définissant
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG.
4
Redémarrer le conteneur HyperDX avec la prise en charge du schéma JSON
export BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true
5
Créer de nouvelles sources de données
Créez de nouvelles sources de données dans HyperDX pointant vers les tables JSON.
Pour déplacer les anciennes données dans les nouvelles tables JSON :
Migration des données existantes (facultative)
INSERT INTO otel_logs SELECT * FROM otel_logs_map;
INSERT INTO otel_metrics SELECT * FROM otel_metrics_map;