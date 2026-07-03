Dans les deux modèles de déploiement, le collecteur expose deux points de terminaison OTLP :
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
- HTTP - port
4318
- gRPC - port
4317
- Les SDKs de langage sont chargés de collecter la télémétrie au sein de votre application — notamment les traces et les logs — puis d’exporter ces données vers l’OpenTelemetry Collector, via le point de terminaison OTLP, qui gère l’ingestion dans ClickHouse. Pour plus de détails sur les SDKs de langage disponibles avec ClickStack, consultez SDKs.
- Les agents de collecte de données sont des agents déployés en périphérie — sur des serveurs, des nœuds Kubernetes ou aux côtés des applications. Ils collectent la télémétrie d’infrastructure (par ex. logs, métriques) ou reçoivent directement des événements d’applications instrumentées avec des SDKs. Dans ce cas, l’agent s’exécute sur le même hôte que l’application, souvent sous forme de sidecar ou de DaemonSet. Ces agents transmettent les données au collecteur OTel ClickStack central, qui agit comme une passerelle, généralement déployée une fois par cluster, centre de données ou région. La passerelle reçoit les événements OTLP des agents ou des applications et gère l’ingestion dans ClickHouse. Consultez OTel collector pour plus de détails. Ces agents peuvent être d’autres instances du collecteur OTel ou des technologies alternatives telles que Fluentd ou Vector.
Compatibilité OpenTelemetryBien que ClickStack propose ses propres SDKs de langage ainsi qu’une version personnalisée d’OpenTelemetry, avec une télémétrie enrichie et des fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez également utiliser vos SDKs et agents OpenTelemetry existants en toute transparence.