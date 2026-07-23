Configurer la journalisation de MySQL

MySQL prend en charge plusieurs types de journaux. Pour une supervision complète avec OpenTelemetry, nous recommandons d’activer le journal des erreurs et le journal des requêtes lentes.

Le fichier de configuration my.cnf ou my.ini se trouve généralement à l’un des emplacements suivants :

Linux (apt/yum) : /etc/mysql/my.cnf ou /etc/my.cnf

: ou macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/my.cnf ou /opt/homebrew/etc/my.cnf

: ou Docker : la configuration est généralement définie via des variables d’environnement ou un fichier de configuration monté

Ajoutez ou modifiez ces paramètres dans la section [mysqld] :

[mysqld] # Error log configuration log_error = /var/log/mysql/error.log # Slow query log configuration slow_query_log = ON slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 log_queries_not_using_indexes = ON # Optional: General query log (verbose, use with caution in production) # general_log = ON # general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log

Le journal des requêtes lentes enregistre les requêtes qui prennent plus de long_query_time secondes. Ajustez ce seuil en fonction des exigences de performances de votre application. Si vous le définissez trop bas, cela générera un volume excessif de journaux.

Après avoir effectué ces modifications, redémarrez MySQL :

# For systemd sudo systemctl restart mysql # For Docker docker restart < mysql-containe r >

Vérifiez que des logs sont bien générés :