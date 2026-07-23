Créer un job ClickPipes

ClickHouse Cloud Console → Sources de données → Create ClickPipe Source : Amazon S3

Connexion :

Chemin de fichier S3 : le chemin de votre bucket Cloudflare logs avec un caractère générique pour correspondre aux fichiers. Si vous avez activé des sous-dossiers quotidiens dans Logpush, utilisez ** pour faire correspondre les fichiers dans tous les sous-répertoires : Sans sous-dossiers : https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/* Sous-dossiers quotidiens : https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/**/*

: le chemin de votre bucket Cloudflare logs avec un caractère générique pour correspondre aux fichiers. Si vous avez activé des sous-dossiers quotidiens dans Logpush, utilisez pour faire correspondre les fichiers dans tous les sous-répertoires : Authentification : sélectionnez votre méthode d’authentification et fournissez les identifiants ou l’ARN du rôle IAM

Paramètres d’ingestion :

Cliquez sur Données entrantes, puis configurez :

Activez Ingestion continue

Ordre : ordre lexicographique

Cloudflare Logpush écrit les fichiers avec un nom basé sur la date (par exemple, 20250127/... ), ce qui suit naturellement l’ordre lexicographique. ClickPipes recherche de nouveaux fichiers toutes les 30 secondes et ingère chaque fichier dont le nom est supérieur à celui du dernier fichier traité.

Mappage du schéma :

Cliquez sur Informations d’analyse. ClickPipes prélève un échantillon de vos fichiers de logs et détecte automatiquement le schéma. Vérifiez les colonnes mappées et ajustez les types si nécessaire. Définissez une Clé de tri pour la table de destination — pour les Cloudflare logs, un bon choix est (EdgeStartTimestamp, ClientCountry, EdgeResponseStatus) .

Cliquez sur Terminer la configuration.