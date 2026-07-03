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Le OTel collector de ClickStack utilise le ClickHouse exporter pour créer des tables dans ClickHouse et y insérer des données. Les tables suivantes sont créées pour chaque type de données dans la base de données default. Vous pouvez modifier cette target database en modifiant la variable d’environnement HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE de l’image qui héberge l’OTel collector.

Logs

Traces

Métriques

Métriques de type Gauge

Métriques de type somme

Métriques de type histogramme

Histogrammes exponentiels

HyperDX ne prend pas encore en charge la récupération et l’affichage des métriques d’histogrammes exponentiels. Vous pouvez les configurer dans la source de métriques, mais cette fonctionnalité sera bientôt disponible.

table récapitulatif

Sessions

Dernière modification le 3 juillet 2026