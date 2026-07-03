default. Vous pouvez modifier cette target database en modifiant la variable d’environnement
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE de l’image qui héberge l’OTel collector.
Logs
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_logs
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceFlags` UInt8,
`SeverityText` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SeverityNumber` UInt8,
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Body` String CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`LogAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`EventName` String CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.cluster.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.cluster.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.container.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.container.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.deployment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.deployment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.namespace.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.namespace.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.node.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.node.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.uid` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.uid'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_deployment.environment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['deployment.environment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`ScopeAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ScopeAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`LogAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), LogAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_items ScopeAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_items LogAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (toStartOfFiveMinutes(Timestamp), ServiceName, Timestamp)
TTL toDateTime(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1, enable_block_number_column = 1, enable_block_offset_column = 1;
Traces
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_traces
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`ParentSpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceState` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SpanKind` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`Duration` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`StatusCode` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`StatusMessage` String CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Timestamp` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Name` Array(LowCardinality(String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceState` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_rum.sessionId` String MATERIALIZED ResourceAttributes['rum.sessionId'] CODEC(ZSTD(1)),
`SampleRate` UInt64 MATERIALIZED greatest(toUInt64OrZero(SpanAttributes['SampleRate']), 1) CODEC(T64, ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`SpanAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), SpanAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_rum_session_id __hdx_materialized_rum.sessionId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_span_attr_key mapKeys(SpanAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_span_attr_items SpanAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_duration Duration TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_span_name lower(SpanName) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
TTL toDate(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;
Métriques
Métriques de type Gauge
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_gauge
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Value` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Métriques de type somme
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_sum
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Value` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`IsMonotonic` Bool CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Métriques de type histogramme
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_histogram
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`BucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`ExplicitBounds` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Min` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Max` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Histogrammes exponentiels
HyperDX ne prend pas encore en charge la récupération et l’affichage des métriques d’histogrammes exponentiels. Vous pouvez les configurer dans la source de métriques, mais cette fonctionnalité sera bientôt disponible.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_exponential_histogram
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Scale` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`ZeroCount` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`PositiveOffset` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`PositiveBucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`NegativeOffset` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
`NegativeBucketCounts` Array(UInt64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.FilteredAttributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TimeUnix` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Exemplars.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`Min` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`Max` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`AggregationTemporality` Int32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
table récapitulatif
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_metrics_summary
(
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeDroppedAttrCount` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` String CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`MetricName` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricDescription` String CODEC(ZSTD(1)),
`MetricUnit` String CODEC(ZSTD(1)),
`Attributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`StartTimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimeUnix` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Count` UInt64 CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`Sum` Float64 CODEC(ZSTD(1)),
`ValueAtQuantiles.Quantile` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`ValueAtQuantiles.Value` Array(Float64) CODEC(ZSTD(1)),
`Flags` UInt32 CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_key mapKeys(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_attr_value mapValues(Attributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimeUnix)
ORDER BY (ServiceName, MetricName, Attributes, toUnixTimestamp64Nano(TimeUnix))
TTL toDateTime(TimeUnix) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS ttl_only_drop_parts = 1;
Sessions
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.hyperdx_sessions
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TimestampTime` DateTime DEFAULT toDateTime(Timestamp),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceFlags` UInt8,
`SeverityText` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SeverityNumber` UInt8,
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Body` String CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`LogAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_value mapValues(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_scope_attr_value mapValues(ScopeAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_log_attr_value mapValues(LogAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(TimestampTime)
PRIMARY KEY (ServiceName, TimestampTime)
ORDER BY (ServiceName, TimestampTime, Timestamp)
TTL TimestampTime + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;