Skip to main content
En brefCollectez et visualisez les logs serveur de Redis dans ClickStack à l’aide du receiver OTel filelog. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec un Redis existant

Cette section explique comment configurer votre installation Redis existante afin d’envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration Redis avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et les données d’exemple de la section “Jeu de données de démonstration”.

Prérequis

  • Une instance ClickStack en cours d’exécution
  • Une installation Redis existante (version 3.0 ou ultérieure)
  • Un accès aux fichiers journaux de Redis
1

Vérifier la configuration de journalisation de Redis

Commencez par vérifier la configuration de journalisation de Redis. Connectez-vous à Redis et vérifiez l’emplacement du fichier journal :
Emplacements courants des journaux Redis :
  • Linux (apt/yum) : /var/log/redis/redis-server.log
  • macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/redis.log
  • Docker : souvent redirigé vers stdout, mais peut être configuré pour écrire dans /data/redis.log
Si Redis écrit ses journaux vers stdout, configurez-le pour les écrire dans un fichier en mettant à jour redis.conf :
Après avoir modifié la configuration, redémarrez Redis :
2

Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector

ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé redis-monitoring.yaml avec la configuration suivante :
Cette configuration :
  • Lit les Redis Logs à leur emplacement standard
  • Analyse le format de logs de Redis à l’aide d’une expression régulière pour extraire les champs structurés (pid, role, timestamp, log_level, message)
  • Ajoute l’attribut source: redis pour faciliter le filtrage dans HyperDX
  • Achemine les logs vers le ClickHouse exporter via un pipeline dédié
  • Vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée
  • Les processors (memory_limiter, transform, batch) et exporters (clickhouse) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base ; il vous suffit de les référencer par leur nom
  • L’operator time_parser extrait les timestamps des Redis Logs afin de préserver l’horodatage d’origine des logs
  • Cette configuration utilise start_at: beginning pour lire tous les logs existants au démarrage du collector, ce qui vous permet de les voir immédiatement. Pour les déploiements de production où vous souhaitez éviter de ré-ingérer les logs lors des redémarrages du collector, remplacez cette valeur par start_at: end.
3

Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée

Pour activer une configuration personnalisée du collector dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
  1. Monter le fichier de configuration personnalisé sur /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Monter le répertoire de journaux Redis afin que le collector puisse les lire
Option 1 : Docker Compose
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
Option 2 : Docker Run (image tout-en-un)
Si vous utilisez l’image tout-en-un avec Docker, exécutez :
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des permissions appropriées pour lire les fichiers de logs Redis. En production, utilisez des montages en lecture seule (:ro) et appliquez le principe du moindre privilège.
4

Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois la configuration effectuée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs remontent :

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Redis avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs Redis pré-générés avec des motifs réalistes.
1

Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
2

Créer une configuration de collector de test

Créez un fichier nommé redis-demo.yaml avec la configuration suivante :
3

Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration

Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration :
Cela monte directement le fichier de logs dans le conteneur. Cela est fait à des fins de test avec des données de démonstration statiques.

Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois ClickStack démarré :
  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs
  3. Définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps étendu garantit que vous verrez les logs de démonstration où que vous soyez. Une fois les logs affichés, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à démarrer la surveillance de Redis avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour log Redis.
1

Télécharger la configuration du tableau de bord

la configuration du tableau de bord.
2

Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards.
  2. Cliquez sur “importer le tableau de bord” dans le coin supérieur droit, dans le menu à trois points.
  1. Téléversez le fichier redis-logs-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import.
3

Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées

Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

Dépannage

La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement est correctement définie :
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté :
Affichez le contenu de la configuration personnalisée :
Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver filelog :

Aucun log ne s’affiche dans HyperDX

Assurez-vous que Redis consigne les logs dans un fichier :
Vérifiez que Redis journalise bien :
Vérifiez que le collector peut lire les logs :
Vérifiez si les logs du collector contiennent des erreurs :
Si vous utilisez docker-compose, vérifiez les volumes partagés :

Les logs ne sont pas analysés correctement

Vérifiez que le format de logs de Redis correspond au modèle attendu :
Si vos logs Redis ont un format différent, vous devrez peut-être adapter le pattern regex dans l’opérateur regex_parser. Le format standard est :
  • pid:role timestamp level message
  • Exemple : 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

Étapes suivantes

  • Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)
  • Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (surveillance des API, événements de sécurité)

Mise en production

Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une configuration rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.
Dernière modification le 23 juillet 2026