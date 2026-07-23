En brefCollectez et visualisez les logs serveur de Redis dans ClickStack à l’aide du receiver OTel
filelog. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.
Cette section explique comment configurer votre installation Redis existante afin d’envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration Redis avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et les données d’exemple de la section “Jeu de données de démonstration”.
Intégration avec un Redis existant
Prérequis
- Une instance ClickStack en cours d’exécution
- Une installation Redis existante (version 3.0 ou ultérieure)
- Un accès aux fichiers journaux de Redis
1
Vérifier la configuration de journalisation de Redis
Commencez par vérifier la configuration de journalisation de Redis. Connectez-vous à Redis et vérifiez l’emplacement du fichier journal :
Emplacements courants des journaux Redis :
redis-cli CONFIG GET logfile
- Linux (apt/yum) :
/var/log/redis/redis-server.log
- macOS (Homebrew) :
/usr/local/var/log/redis.log
- Docker : souvent redirigé vers stdout, mais peut être configuré pour écrire dans
/data/redis.log
redis.conf :
Après avoir modifié la configuration, redémarrez Redis :
# Log to file instead of stdout
logfile /var/log/redis/redis-server.log
# Set log level (options: debug, verbose, notice, warning)
loglevel notice
# For systemd
sudo systemctl restart redis
# For Docker
docker restart <redis-container>
2
Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector
ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé
redis-monitoring.yaml avec la configuration suivante :
Cette configuration :
receivers:
filelog/redis:
include:
- /var/log/redis/redis-server.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P\d+):(?P\w+) (?P\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P[.\-*#]) (?P.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%d %b %Y %H:%M:%S'
- type: add
field: attributes.source
value: "redis"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "redis-production"
service:
pipelines:
logs/redis:
receivers: [filelog/redis]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- Lit les Redis Logs à leur emplacement standard
- Analyse le format de logs de Redis à l’aide d’une expression régulière pour extraire les champs structurés (
pid,
role,
timestamp,
log_level,
message)
- Ajoute l’attribut
source: redispour faciliter le filtrage dans HyperDX
- Achemine les logs vers le ClickHouse exporter via un pipeline dédié
- Vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée
- Les processors (
memory_limiter,
transform,
batch) et exporters (
clickhouse) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base ; il vous suffit de les référencer par leur nom
- L’operator
time_parserextrait les timestamps des Redis Logs afin de préserver l’horodatage d’origine des logs
- Cette configuration utilise
start_at: beginningpour lire tous les logs existants au démarrage du collector, ce qui vous permet de les voir immédiatement. Pour les déploiements de production où vous souhaitez éviter de ré-ingérer les logs lors des redémarrages du collector, remplacez cette valeur par
start_at: end.
3
Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée
Pour activer une configuration personnalisée du collector dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
- Monter le fichier de configuration personnalisé sur
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Définir la variable d’environnement
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Monter le répertoire de journaux Redis afin que le collector puisse les lire
Option 1 : Docker ComposeMettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/redis:/var/log/redis:ro
# ... other volumes ...
Option 2 : Docker Run (image tout-en-un)Si vous utilisez l’image tout-en-un avec Docker, exécutez :
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log/redis:/var/log/redis:ro \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des permissions appropriées pour lire les fichiers de logs Redis. En production, utilisez des montages en lecture seule (
:ro) et appliquez le principe du moindre privilège.
4
Vérifier les logs dans HyperDX
Une fois la configuration effectuée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs remontent :
Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Redis avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs Redis pré-générés avec des motifs réalistes.
Jeu de données de démonstration
1
Télécharger le jeu de données d’exemple
Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-server.log
2
Créer une configuration de collector de test
Créez un fichier nommé
redis-demo.yaml avec la configuration suivante :
cat > redis-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/redis:
include:
- /tmp/redis-demo/redis-server.log
start_at: beginning # Lire depuis le début pour les données de démonstration
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<pid>\d+):(?P<role>\w+) (?P<timestamp>\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P<log_level>[.\-*#]) (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%d %b %Y %H:%M:%S'
- type: add
field: attributes.source
value: "redis-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "redis-demo"
service:
pipelines:
logs/redis-demo:
receivers: [filelog/redis]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration
Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration :
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/redis-server.log:/tmp/redis-demo/redis-server.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Cela monte directement le fichier de logs dans le conteneur. Cela est fait à des fins de test avec des données de démonstration statiques.
Vérifier les logs dans HyperDXUne fois ClickStack démarré :
- Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
- Accédez à la vue Search et définissez la source sur
Logs
- Définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps étendu garantit que vous verrez les logs de démonstration où que vous soyez. Une fois les logs affichés, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.
Pour vous aider à démarrer la surveillance de Redis avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour log Redis.
Tableaux de bord et visualisation
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
la configuration du tableau de bord.
2
Importer le tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards.
- Cliquez sur “importer le tableau de bord” dans le coin supérieur droit, dans le menu à trois points.
- Téléversez le fichier redis-logs-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import.
3
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.
Dépannage
Vérifiez que la variable d’environnement est correctement définie :
La config personnalisée ne se charge pas
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté :
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
# Expected output: /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Affichez le contenu de la configuration personnalisée :
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Expected output: Should show file size and permissions
Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver filelog :
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Should display your redis-monitoring.yaml content
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
# Should show your filelog/redis receiver configuration
Assurez-vous que Redis consigne les logs dans un fichier :
Aucun log ne s’affiche dans HyperDX
Vérifiez que Redis journalise bien :
redis-cli CONFIG GET logfile
# Expected output: Should show a file path, not empty string
# Example: 1) "logfile" 2) "/var/log/redis/redis-server.log"
Vérifiez que le collector peut lire les logs :
tail -f /var/log/redis/redis-server.log
# Should show recent log entries in Redis format
Vérifiez si les logs du collector contiennent des erreurs :
docker exec <container> cat /var/log/redis/redis-server.log
# Should display Redis log entries
Si vous utilisez docker-compose, vérifiez les volumes partagés :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
# Look for any error messages related to filelog or Redis
# Check both containers are using the same volume
docker volume inspect <volume-name>
# Verify both containers have the volume mounted
Vérifiez que le format de logs de Redis correspond au modèle attendu :
Les logs ne sont pas analysés correctement
Si vos logs Redis ont un format différent, vous devrez peut-être adapter le pattern regex dans l’opérateur
# Redis Logs should look like:
# 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started
tail -5 /var/log/redis/redis-server.log
regex_parser. Le format standard est :
pid:role timestamp level message
- Exemple :
12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started
Étapes suivantes
- Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (surveillance des API, événements de sécurité)
Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une configuration rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration de production.