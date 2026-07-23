Surveiller les logs Redis avec ClickStack

Surveiller les logs Redis avec ClickStack

En bref Collectez et visualisez les logs serveur de Redis dans ClickStack à l’aide du receiver OTel filelog . Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec un Redis existant

Cette section explique comment configurer votre installation Redis existante afin d’envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector. Si vous souhaitez tester l’intégration Redis avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et les données d’exemple de la section “Jeu de données de démonstration”

Une instance ClickStack en cours d’exécution

Une installation Redis existante (version 3.0 ou ultérieure)

Un accès aux fichiers journaux de Redis

1 Vérifier la configuration de journalisation de Redis Commencez par vérifier la configuration de journalisation de Redis. Connectez-vous à Redis et vérifiez l’emplacement du fichier journal : redis-cli CONFIG GET logfile Emplacements courants des journaux Redis : Linux (apt/yum) : /var/log/redis/redis-server.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/redis.log

: Docker : souvent redirigé vers stdout, mais peut être configuré pour écrire dans /data/redis.log Si Redis écrit ses journaux vers stdout, configurez-le pour les écrire dans un fichier en mettant à jour redis.conf : # Log to file instead of stdout logfile /var/log/redis/redis-server.log # Set log level (options: debug, verbose, notice, warning) loglevel notice Après avoir modifié la configuration, redémarrez Redis : # For systemd sudo systemctl restart redis # For Docker docker restart < redis-containe r > 2 Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP. Créez un fichier nommé redis-monitoring.yaml avec la configuration suivante : receivers : filelog/redis : include : - /var/log/redis/redis-server.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P\d+):(?P\w+) (?P\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P[.\-*#]) (?P.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%d %b %Y %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "redis" - type : add field : resource["service.name"] value : "redis-production" service : pipelines : logs/redis : receivers : [ filelog/redis ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse Cette configuration : Lit les Redis Logs à leur emplacement standard

Analyse le format de logs de Redis à l’aide d’une expression régulière pour extraire les champs structurés ( pid , role , timestamp , log_level , message )

, , , , ) Ajoute l’attribut source: redis pour faciliter le filtrage dans HyperDX

pour faciliter le filtrage dans HyperDX Achemine les logs vers le ClickHouse exporter via un pipeline dédié Vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée

Les processors ( memory_limiter , transform , batch ) et exporters ( clickhouse ) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base ; il vous suffit de les référencer par leur nom

, , ) et exporters ( ) sont déjà définis dans la configuration ClickStack de base ; il vous suffit de les référencer par leur nom L’operator time_parser extrait les timestamps des Redis Logs afin de préserver l’horodatage d’origine des logs

extrait les timestamps des Redis Logs afin de préserver l’horodatage d’origine des logs Cette configuration utilise start_at: beginning pour lire tous les logs existants au démarrage du collector, ce qui vous permet de les voir immédiatement. Pour les déploiements de production où vous souhaitez éviter de ré-ingérer les logs lors des redémarrages du collector, remplacez cette valeur par start_at: end . 3 Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée Pour activer une configuration personnalisée du collector dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez : Monter le fichier de configuration personnalisé sur /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Monter le répertoire de journaux Redis afin que le collector puisse les lire Option 1 : Docker Compose Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack : services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes : - ./redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/redis:/var/log/redis:ro # ... other volumes ... Option 2 : Docker Run (image tout-en-un) Si vous utilisez l’image tout-en-un avec Docker, exécutez : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/redis:/var/log/redis:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des permissions appropriées pour lire les fichiers de logs Redis. En production, utilisez des montages en lecture seule ( :ro ) et appliquez le principe du moindre privilège. 4 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois la configuration effectuée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs remontent :

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Redis avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs Redis pré-générés avec des motifs réalistes.

1 Télécharger le jeu de données d’exemple Téléchargez le fichier de logs d’exemple : curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-server.log 2 Créer une configuration de collector de test Créez un fichier nommé redis-demo.yaml avec la configuration suivante : cat > redis-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/redis : include : - /tmp/redis-demo/redis-server.log start_at : beginning # Lire depuis le début pour les données de démonstration operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<pid>\d+):(?P<role>\w+) (?P<timestamp>\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P<log_level>[.\-*#]) (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%d %b %Y %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "redis-demo" - type : add field : resource["service.name"] value : "redis-demo" service : pipelines : logs/redis-demo : receivers : [ filelog/redis ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration : docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/redis-server.log:/tmp/redis-demo/redis-server.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Cela monte directement le fichier de logs dans le conteneur. Cela est fait à des fins de test avec des données de démonstration statiques. ​ Vérifier les logs dans HyperDX Une fois ClickStack démarré : Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un) Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs Définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00 Affichage du fuseau horaire HyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent la période 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps étendu garantit que vous verrez les logs de démonstration où que vous soyez. Une fois les logs affichés, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

​ Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à démarrer la surveillance de Redis avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour log Redis.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord la configuration du tableau de bord. 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards. Cliquez sur “importer le tableau de bord” dans le coin supérieur droit, dans le menu à trois points. Téléversez le fichier redis-logs-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import. 3 Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

​ La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement est correctement définie :

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE # Expected output: /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté :

docker exec < container-nam e > ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Expected output: Should show file size and permissions

Affichez le contenu de la configuration personnalisée :

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Should display your redis-monitoring.yaml content

Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver filelog :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog # Should show your filelog/redis receiver configuration

​ Aucun log ne s’affiche dans HyperDX

Assurez-vous que Redis consigne les logs dans un fichier :

redis-cli CONFIG GET logfile # Expected output: Should show a file path, not empty string # Example: 1) "logfile" 2) "/var/log/redis/redis-server.log"

Vérifiez que Redis journalise bien :

tail -f /var/log/redis/redis-server.log # Should show recent log entries in Redis format

Vérifiez que le collector peut lire les logs :

docker exec < containe r > cat /var/log/redis/redis-server.log # Should display Redis log entries

Vérifiez si les logs du collector contiennent des erreurs :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log # Look for any error messages related to filelog or Redis

Si vous utilisez docker-compose, vérifiez les volumes partagés :

# Check both containers are using the same volume docker volume inspect < volume-nam e > # Verify both containers have the volume mounted

​ Les logs ne sont pas analysés correctement

Vérifiez que le format de logs de Redis correspond au modèle attendu :

# Redis Logs should look like: # 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started tail -5 /var/log/redis/redis-server.log

Si vos logs Redis ont un format différent, vous devrez peut-être adapter le pattern regex dans l’opérateur regex_parser . Le format standard est :

pid:role timestamp level message

Exemple : 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

​ Étapes suivantes

Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (surveillance des API, événements de sécurité)

​ Mise en production