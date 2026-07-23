Le serveur MCP est disponible pour les types de déploiement ClickStack suivants :
Disponibilité
|Déploiement
|Statut
|Open Source ClickStack
|Disponible
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|Disponible
|ClickStack on ClickHouse Cloud
|Disponible
|HyperDX v1 (hyperdx.io)
|Non pris en charge
Configuration différente pour ClickHouse Cloud et OSS/BYOCClickStack on ClickHouse Cloud utilise un endpoint et une méthode d’authentification différents de ceux des déploiements Open Source et BYOC. Consultez la section ClickStack on ClickHouse Cloud ci-dessous pour la configuration spécifique à ClickHouse Cloud.
ClickStack on ClickHouse Cloud se connecte via le MCP endpoint Cloud à
ClickStack on ClickHouse Cloud
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack et utilise OAuth 2.0 pour l’authentification. L’authentification par clé API n’est pas prise en charge pour ce endpoint.
Prérequis
- Un service ClickHouse Cloud en cours de fonctionnement avec ClickStack activé
- MCP activé sur le service — ouvrez la console Cloud, cliquez sur Connect, sélectionnez Connect with MCP, puis activez-le
Endpoint
L’authentification utilise OAuth 2.0. Lorsque votre client MCP se connecte pour la première fois, une fenêtre de navigateur s’ouvre afin que vous puissiez vous connecter avec vos identifiants ClickHouse Cloud. Aucune clé API n’est nécessaire.
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
Chaque client gère automatiquement le flux OAuth lors de la première connexion.
Connexion d’un client MCP
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- Autres
Lancez Claude Code et exécutez
claude mcp add --transport http clickstack https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
/mcp, puis sélectionnez
clickstack pour terminer le flux OAuth.
Sans l’en-tête
Cibler un service spécifique
x-service-id, les requêtes sont dirigées par défaut vers le premier service ClickStack provisionné et utilisé par votre compte. Pour cibler un autre service, ajoutez
x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> comme en-tête dans la configuration de votre client MCP.
Les déploiements Open Source et BYOC utilisent l’endpoint MCP intégré de votre instance ClickStack avec une authentification par jeton Bearer.
Open Source et BYOC
Prérequis
- Une instance ClickStack active (voir Déploiement pour les options de déploiement)
- Une Personal API Access Key — trouvez la vôtre dans HyperDX, sous Team Settings → API Keys → Personal API Access Key
La Personal API Access Key est différente de la clé API d’ingestion disponible dans Team Settings, qui sert à authentifier les données de télémétrie envoyées au collecteur OpenTelemetry.
Le serveur MCP est disponible sur le chemin
endpoint
/api/mcp de l’URL du frontend ClickStack. Par exemple, avec un déploiement local par défaut, l’URL est
http://localhost:8080/api/mcp. Remplacez
localhost:8080 par l’hôte et le port de votre instance si vous avez modifié les valeurs par défaut.
Le serveur MCP utilise le transport Streamable HTTP avec une authentification par Bearer token.
Les exemples de cette page utilisent l’URL de l’application frontend (port
8080 par défaut). Vous pouvez aussi accéder directement au serveur MCP via le backend à l’adresse
<BACKEND_URL>/mcp, mais tous les déploiements n’exposent pas le backend ; cette documentation utilise donc le chemin du frontend.
Remplacez
Connexion d’un client MCP
<YOUR_CLICKSTACK_URL> par l’URL de votre instance (par exemple,
http://localhost:8080) et
<YOUR_API_KEY> par votre Personal API Access Key.
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- Autre
claude mcp add --transport http hyperdx <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp \
--header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
Une fois connecté, votre assistant IA a accès à un ensemble d’outils couvrant les principaux domaines de ClickStack. Il s’agit notamment de :
Que pouvez-vous faire avec MCP ?
- Interrogation des données — Recherchez et agrégerez les logs, les traces et les métriques à l’aide du query builder de ClickStack, de la syntaxe de recherche ou de SQL brut.
- Sources de données — Répertoriez les sources de données disponibles, les connexions aux bases de données, les schémas de colonnes et les clés d’attribut.
- Tableaux de bord — Créez, mettez à jour, supprimez et inspectez les tableaux de bord ainsi que leurs tuiles.
- Alertes — Créez, mettez à jour et inspectez les alertes, ainsi que leur historique d’évaluation.
- Recherches enregistrées — Créez, mettez à jour et inspectez des définitions de recherches enregistrées réutilisables.
- Webhooks — Répertoriez les destinations webhook disponibles pour les notifications d’alerte.
- Équipes — Répertoriez les équipes auxquelles appartient l’utilisateur actuel et identifiez l’équipe active.
Cela s’applique uniquement aux déploiements Open Source et BYOC. Pour ClickStack on ClickHouse Cloud, voir Cibler un service spécifique. Par défaut, les requêtes MCP s’exécutent dans le contexte de votre équipe principale. Si vous appartenez à plusieurs équipes, ajoutez l’en-tête
Utilisation par plusieurs équipes (OSS/BYOC)
x-hdx-team avec l’ID de l’équipe, en plus de votre en-tête
Authorization. Si cet en-tête est omis, votre équipe principale est utilisée. Si vous spécifiez une équipe à laquelle vous n’appartenez pas, la requête est rejetée avec une erreur
401.
Utilisez l’outil de liste des équipes de votre MCP client pour voir à quelles équipes vous avez accès et laquelle est active.
Dépannage
ClickStack on ClickHouse Cloud
Le flux OAuth n’aboutit pas
Le flux OAuth n’aboutit pas
- Vérifiez que votre client MCP prend en charge OAuth 2.0. Les clients qui ne prennent en charge que le Bearer token ou le transport stdio ne peuvent pas s’authentifier auprès de l’endpoint Cloud.
- Vérifiez que votre navigateur ne bloque pas la fenêtre contextuelle ou la redirection OAuth.
- Vérifiez que votre compte ClickHouse Cloud a accès à l’organisation et au service.
MCP est activé, mais le client ne parvient pas à se connecter
MCP est activé, mais le client ne parvient pas à se connecter
- Vérifiez que vous utilisez l’endpoint ClickStack (
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack), et non l’endpoint MCP Cloud général (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp).
- Vérifiez que MCP est activé sur le service dans la console Cloud.
Les requêtes sont envoyées au mauvais service
Les requêtes sont envoyées au mauvais service
Sans l’en-tête
x-service-id, les requêtes sont envoyées par défaut au premier service ClickStack provisionné et utilisé par votre compte. Ajoutez cet en-tête pour cibler un service spécifique. Voir Cibler un service spécifique.
Open Source et BYOC
J’obtiens une erreur d’authentification 403
J’obtiens une erreur d’authentification 403
- Vérifiez que vous utilisez la Personal API Access Key (et non la clé API d’ingestion).
- Vérifiez que la clé est bien incluse sous forme de jeton
Bearerdans l’en-tête
Authorization.
- Vérifiez que votre instance ClickStack est en cours d’exécution et accessible à l’URL que vous avez configurée.
Je fais face à une limitation de débit
Je fais face à une limitation de débit
Le serveur MCP impose une limite de 600 requêtes par minute par utilisateur. Si vous dépassez cette limite, les requêtes sont temporairement rejetées. Réduisez la fréquence des requêtes ou attendez avant de réessayer.
J’obtiens une erreur 401 avec l’en-tête x-hdx-team
J’obtiens une erreur 401 avec l’en-tête x-hdx-team
Vérifiez que l’ID d’équipe est correct et que votre compte utilisateur appartient bien à cette équipe.
Je ne parviens pas à me connecter au serveur MCP
Je ne parviens pas à me connecter au serveur MCP
- Assurez-vous que votre client MCP prend en charge le transport Streamable HTTP. Les anciens clients qui ne prennent en charge que le transport stdio ne fonctionneront pas.
- Si vous exécutez ClickStack localement, vérifiez que l’application est accessible à l’URL configurée (par défaut,
http://localhost:8080).
- Pour les déploiements BYOC derrière un load balancer ou un proxy inverse, assurez-vous que le chemin
/api/mcpn’est ni bloqué ni réécrit.