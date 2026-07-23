Ingestion de données avec Vector pour ClickStack - La stack d’observabilité ClickHouse

Vector est un pipeline de données d’observabilité hautes performances, indépendant des fournisseurs. Il est couramment utilisé pour collecter, transformer et acheminer des logs et des métriques provenant d’un large éventail de sources, et il est particulièrement apprécié pour l’ingestion de logs grâce à sa flexibilité et à sa faible consommation de ressources.

Lorsqu’ils utilisent Vector avec ClickStack, les utilisateurs doivent définir leurs propres schémas. Ces schémas peuvent suivre les conventions OpenTelemetry, mais ils peuvent aussi être entièrement personnalisés et représenter des structures d’événements définies par l’utilisateur. En pratique, l’ingestion via Vector est surtout utilisée pour les logs, lorsque les utilisateurs veulent garder un contrôle total sur l’analyse et l’enrichissement avant l’écriture des données dans ClickHouse.

Ce guide explique comment ingérer des données dans ClickStack à l’aide de Vector, aussi bien pour ClickStack Open Source que pour Managed ClickStack. Par souci de simplicité, il ne couvre pas en détail les sources Vector ni la configuration du pipeline. Il se concentre plutôt sur la configuration du sink qui écrit les données dans ClickHouse, et sur la compatibilité du schéma résultant avec ClickStack.

La seule exigence stricte de ClickStack, qu’il s’agisse d’un déploiement open-source ou Managed, est que les données incluent une colonne timestamp (ou un champ temporel équivalent), qui peut être déclarée lors de la configuration de la source de données dans la ClickStack UI.

​ Envoyer des données avec Vector

​ Jeu de données d’exemple avec Vector

Pour un exemple plus complet, nous utilisons ci-dessous un fichier journal de Nginx.