- Logs
- Metrics
- Traces
- Exceptions
Premiers pas
Utilisez la commande suivante pour installer le paquet OpenTelemetry de ClickStack.
Installez le paquet d’instrumentation OpenTelemetry d’HyperDX
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
Pour initialiser le SDK, vous devez appeler la fonction
Initialisation du SDK
init au début du fichier d’entrée de votre application.
Cela capturera automatiquement les traces, les métriques et les logs de votre application Node.js.
- require
- import
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // Omettre pour Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
Par défaut, les logs
Configurer la collecte des logs
console.* sont collectés. Si vous utilisez un logger
comme
winston ou
pino, vous devrez ajouter un transport à votre logger pour
envoyer les logs à ClickStack. Si vous utilisez un autre type de logger,
n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter l’une de nos
intégrations de plateforme, le cas échéant (par exemple Kubernetes).
- Winston
- Pino
- console.log
Si vous utilisez
winston comme logger, vous devrez ajouter le transport suivant à votre logger.
import winston from 'winston';
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
const logger = winston.createLogger({
level: 'info',
format: winston.format.json(),
transports: [
new winston.transports.Console(),
HyperDX.getWinstonTransport('info', { // Envoie les logs de niveau info et supérieurs
detectResources: true,
}),
],
});
export default logger;
Le SDK ClickStack peut capturer automatiquement les exceptions non gérées et les erreurs de votre application, avec la stack trace complète et le contexte du code. Pour l’activer, vous devez ajouter le code suivant à la fin du middleware de gestion des erreurs de votre application, ou capturer manuellement les exceptions à l’aide de la fonction
Configurer la collecte des erreurs
recordException.
- Express
- Koa
- Manuel
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // À omettre pour Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
const app = express();
// Ajoutez vos routes, etc.
// Ajoutez ceci après toutes les routes,
// mais avant de définir tout autre middleware de gestion des erreurs
HyperDX.setupExpressErrorHandler(app);
app.listen(3000);
Si vous rencontrez des difficultés avec le SDK, vous pouvez activer la journalisation détaillée en définissant la variable d’environnement
Dépannage
OTEL_LOG_LEVEL sur
debug.
export OTEL_LOG_LEVEL=debug
Configuration avancée de l’instrumentation
Par défaut, le SDK ClickStack capture les logs de la console. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en définissant la variable d’environnement
Capturer les logs de la console
HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE sur 0.
copy
export HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE=0
Pour marquer facilement tous les événements liés à un attribut ou à un identifiant donné (par ex. l’ID utilisateur ou l’e-mail), vous pouvez appeler la fonction
Ajouter des informations utilisateur ou des métadonnées
setTraceAttributes, qui appliquera les
attributs déclarés à chaque log/span associé à la trace en cours après l’appel. Il est recommandé d’appeler cette fonction le plus tôt possible dans une
requête/trace donnée (par ex. le plus tôt possible dans une pile de middlewares Express).
C’est un moyen pratique de garantir que tous les logs/spans sont automatiquement marqués avec
les bons identifiants pour pouvoir les rechercher plus tard, au lieu de devoir
marquer et propager manuellement les identifiants vous-même.
userId,
userEmail,
userName et
teamName renseigneront l’UI des sessions
avec les valeurs correspondantes, mais peuvent être omis. Toute valeur supplémentaire
peut être spécifiée et utilisée pour rechercher des événements.
Veillez à activer le mode bêta en définissant la variable d’environnement
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
app.use((req, res, next) => {
// Get user information from the request...
// Attach user information to the current trace
HyperDX.setTraceAttributes({
userId,
userEmail,
});
next();
});
HDX_NODE_BETA_MODE sur 1, ou en passant
betaMode: true à la fonction
init afin
d’activer les attributs de trace.
export HDX_NODE_BETA_MODE=1
Si votre application s’exécute sur Google Cloud Run, Cloud Trace injecte automatiquement des headers d’échantillonnage dans les requêtes entrantes, ce qui limite actuellement l’échantillonnage des traces à 0,1 requête par seconde pour chaque instance. Le paquet
Google Cloud Run
@hyperdx/node-opentelemetry définit toutefois par défaut le taux d’échantillonnage sur 1,0.
Pour modifier ce comportement ou configurer d’autres installations OpenTelemetry, vous
pouvez définir manuellement les variables d’environnement
OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on et
OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 afin
d’obtenir le même résultat.
Pour en savoir plus et forcer le traçage de requêtes spécifiques, consultez la
documentation Google Cloud Run.
Les bibliothèques suivantes seront automatiquement instrumentées (avec traçage) par le SDK :
Bibliothèques auto-instrumentées
dns
express
graphql
hapi
http
ioredis
knex
koa
mongodb
mongoose
mysql
mysql2
net
pg
pino
redis
winston
Autre méthode d’installation
Vous pouvez également auto-instrumenter votre application sans modifier le code en utilisant la CLI
Exécuter l’application avec la CLI OpenTelemetry de ClickStack
opentelemetry-instrument ou l’option
Node.js
--require. L’installation de la CLI offre un plus large éventail de bibliothèques et de frameworks auto-instrumentés.
La variable d’environnement
- Avec NPX
- Point d’entrée personnalisé (ex. Nodemon, ts-node, etc.)
- Importation du code
Managed ClickStackLa variable
HYPERDX_API_KEY peut être omise avec Managed ClickStack.
HYPERDX_API_KEY='<YOUR_INGESTION_KEY>' OTEL_SERVICE_NAME='<YOUR_APP_NAME>' npx opentelemetry-instrument index.js
OTEL_SERVICE_NAME est utilisée pour identifier votre service dans l’application HyperDX. Elle peut avoir le nom de votre choix.
Pour activer la capture des exceptions non gérées, vous devrez définir la variable d’environnement
Activer la capture des exceptions
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE sur 1.
Ensuite, pour collecter automatiquement les exceptions d’Express ou de Koa, ou pour les intercepter manuellement, suivez les instructions de la section Configurer la collecte des erreurs ci-dessus.
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE=1
Les bibliothèques suivantes seront instrumentées automatiquement (pour le traçage) via les méthodes d’installation ci-dessus :