Surveiller les métriques Redis avec ClickStack

Surveiller les métriques Redis avec ClickStack

En bref Surveillez les métriques de performance de Redis dans ClickStack à l’aide du récepteur Redis OTel. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec une instance Redis existante

Cette section explique comment configurer votre installation Redis existante pour envoyer des métriques à ClickStack en configurant le ClickStack OTel collector avec le Redis récepteur.

Si vous souhaitez tester l’intégration Redis Metrics avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre jeu de données de démonstration préconfiguré dans la section suivante

Prérequis

Instance ClickStack en fonctionnement

Installation Redis existante (version 3.0 ou ultérieure)

Accès réseau de ClickStack à Redis (port par défaut 6379)

Mot de passe Redis si l’authentification est activée

1 Vérifiez la connexion à Redis Commencez par vérifier que vous pouvez vous connecter à Redis et que la commande INFO fonctionne : # Test connection redis-cli ping # Expected output: PONG # Test INFO command (used by metrics collector) redis-cli INFO server # Should display Redis server information Si Redis nécessite une authentification : redis-cli -a < your-passwor d > ping Endpoints Redis courants : Installation locale : localhost:6379

: Docker : utilisez le nom du conteneur ou le nom du service (par ex. redis:6379 )

: utilisez le nom du conteneur ou le nom du service (par ex. ) À distance : <redis-host>:6379 2 Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Cette configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP. Créez un fichier nommé redis-metrics.yaml avec la configuration suivante : redis-metrics.yaml receivers : redis : endpoint : "localhost:6379" collection_interval : 10s # Uncomment if Redis requires authentication # password: ${env:REDIS_PASSWORD} # Configure which metrics to collect metrics : redis.commands.processed : enabled : true redis.clients.connected : enabled : true redis.memory.used : enabled : true redis.keyspace.hits : enabled : true redis.keyspace.misses : enabled : true redis.keys.evicted : enabled : true redis.keys.expired : enabled : true processors : resource : attributes : - key : service.name value : "redis" action : upsert service : pipelines : metrics/redis : receivers : [ redis ] processors : - resource - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse Cette configuration : Se connecte à Redis sur localhost:6379 (ajustez le point de terminaison à votre configuration)

(ajustez le point de terminaison à votre configuration) Collecte des métriques toutes les 10 secondes

Collecte les principales métriques de performance (commandes, clients, mémoire, statistiques de l’espace de clés)

Définit l’attribut de ressource service.name requis conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry

conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry Achemine les métriques vers l’exporter ClickHouse via un pipeline dédié Métriques clés collectées : redis.commands.processed - Commandes traitées par seconde

- Commandes traitées par seconde redis.clients.connected - Nombre de clients connectés

- Nombre de clients connectés redis.clients.blocked - Clients bloqués sur des appels bloquants

- Clients bloqués sur des appels bloquants redis.memory.used - Mémoire utilisée par Redis en octets

- Mémoire utilisée par Redis en octets redis.memory.peak - Pic d’utilisation de la mémoire

- Pic d’utilisation de la mémoire redis.keyspace.hits - Recherches de clés réussies

- Recherches de clés réussies redis.keyspace.misses - Recherches de clés échouées (pour calculer le taux de réussite du cache)

- Recherches de clés échouées (pour calculer le taux de réussite du cache) redis.keys.expired - Clés expirées

- Clés expirées redis.keys.evicted - Clés évincées en raison d’une pression mémoire

- Clés évincées en raison d’une pression mémoire redis.connections.received - Nombre total de connexions reçues

- Nombre total de connexions reçues redis.connections.rejected - Connexions rejetées Vous ne définissez de nouveaux receivers, processors et pipelines que dans la config personnalisée

Les processors memory_limiter et batch , ainsi que l’exporter clickhouse , sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack ; vous n’avez qu’à les référencer par leur nom

et , ainsi que l’exporter , sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack ; vous n’avez qu’à les référencer par leur nom Le processor resource définit l’attribut service.name requis conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry

définit l’attribut requis conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry En production avec authentification, stockez le mot de passe dans une variable d’environnement : ${env:REDIS_PASSWORD}

Ajustez collection_interval selon vos besoins (10s par défaut ; des valeurs plus faibles augmentent le volume de données)

selon vos besoins (10s par défaut ; des valeurs plus faibles augmentent le volume de données) Pour plusieurs instances Redis, personnalisez service.name pour les distinguer (par exemple, "redis-cache" , "redis-sessions" ) 3 Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez : Monter le fichier de configuration personnalisé à l’emplacement /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Vérifier la connectivité réseau entre ClickStack et Redis Option 1 : Docker Compose Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack : services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Optional: If Redis requires authentication # - REDIS_PASSWORD=your-redis-password # ... other environment variables ... volumes : - ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro # ... other volumes ... # If Redis is in the same compose file: depends_on : - redis redis : image : redis:7-alpine ports : - "6379:6379" # Optional: Enable authentication # command: redis-server --requirepass your-redis-password Option 2 : Docker run (image tout-en-un) Si vous utilisez l’image tout-en-un avec docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Important : Si Redis s’exécute dans un autre conteneur, utilisez le réseau Docker : # Create a network docker network create monitoring # Run Redis on the network docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine # Run ClickStack on the same network (update endpoint to "redis:6379" in config) docker run --name clickstack \ --network monitoring \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 4 Vérifier les métriques dans HyperDX Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques sont bien collectées : Accédez à Metrics Explorer Recherchez les métriques commençant par redis. (par ex., redis.commands.processed , redis.memory.used ) Vous devriez voir apparaître des points de données selon l’intervalle de collecte configuré

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Redis Metrics avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données pré-généré contenant des profils Redis Metrics réalistes.

1 Télécharger l’exemple de jeu de données de métriques Téléchargez les fichiers de métriques pré-générés (24 heures de Redis Metrics avec des profils réalistes) : # Télécharger les métriques gauge (mémoire, ratio de fragmentation) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv # Télécharger les métriques sum (commandes, connexions, statistiques keyspace) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv Le jeu de données inclut des profils réalistes : Échauffement du cache (06:00) - Le taux de réussite passe de 30 % à 80 %

- Le taux de réussite passe de 30 % à 80 % Pic de trafic (14:30-14:45) - Multiplication par 5 du trafic avec pression sur les connexions

- Multiplication par 5 du trafic avec pression sur les connexions Pression mémoire (20:00) - Évictions de clés et dégradation des performances du cache

- Évictions de clés et dégradation des performances du cache Profils de trafic quotidiens - Pics pendant les heures ouvrées, baisse en soirée, micro-pics aléatoires 2 Démarrer ClickStack Démarrez une instance ClickStack : docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Attendez environ 30 secondes pour que ClickStack démarre complètement. 3 Charger les métriques dans ClickStack Chargez les métriques directement dans ClickHouse : # Charger les métriques gauge (mémoire, fragmentation) cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Charger les métriques sum (commandes, connexions, keyspace) cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 Vérifier les métriques dans HyperDX Une fois les données chargées, le moyen le plus rapide de visualiser vos métriques est d’utiliser le tableau de bord préconfiguré. Rendez-vous dans la section Dashboards and visualization pour importer le tableau de bord et afficher toutes les métriques Redis Metrics en une seule vue. L’intervalle de temps du jeu de données de démonstration va de 2025-10-20 00:00:00 à 2025-10-21 05:00:00. Assurez-vous que l’intervalle de temps sélectionné dans HyperDX correspond à cette plage. Recherchez les profils intéressants suivants : 06:00 - Échauffement du cache (progression d’un faible taux de réussite)

- Échauffement du cache (progression d’un faible taux de réussite) 14:30-14:45 - Pic de trafic (nombre élevé de connexions client, quelques rejets)

- Pic de trafic (nombre élevé de connexions client, quelques rejets) 20:00 - Pression mémoire (début des évictions de clés)

​ Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la supervision de Redis avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour Redis Metrics.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards Cliquez sur Import Dashboard en haut à droite, dans le menu à points de suspension Téléversez le fichier redis-metrics-dashboard.json , puis cliquez sur Finish Import 3 Afficher le tableau de bord Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées : Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps n’est défini pour le tableau de bord importé.

​ La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE est correctement définie :

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est monté dans /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec < container-nam e > ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Consultez le contenu de la config personnalisée pour vérifier qu’il est bien lisible :

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

​ Aucune métrique n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez que Redis est accessible depuis le collector :

# From the ClickStack container docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > ping # Expected output: PONG

Vérifiez si la commande INFO de Redis fonctionne :

docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > INFO stats # Should display Redis statistics

Vérifiez que la configuration effective inclut votre Redis récepteur :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"

Recherchez des erreurs dans les logs du collector :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis # Look for connection errors or authentication failures

Si vous voyez des erreurs d’authentification dans les logs :

# Verify Redis requires authentication redis-cli CONFIG GET requirepass # Test authentication redis-cli -a < passwor d > ping # Ensure password is set in ClickStack environment docker exec < clickstack-containe r > printenv REDIS_PASSWORD

Mettez à jour votre configuration pour utiliser le mot de passe :

receivers : redis : endpoint : "redis:6379" password : ${env:REDIS_PASSWORD}

​ Problèmes de connectivité réseau

Si ClickStack ne peut pas atteindre Redis :

# Check if both containers are on the same network docker network inspect < network-nam e > # Test connectivity docker exec < clickstack-containe r > ping redis docker exec < clickstack-containe r > telnet redis 6379

Assurez-vous que votre fichier Docker Compose ou vos commandes docker run placent les deux conteneurs sur le même réseau.

​ Prochaines étapes

Configurez des alertes pour les métriques critiques (seuils d’utilisation de la mémoire, limites de connexion, baisse du taux de succès du cache)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (retard de réplication, performances de persistance)

Surveillez plusieurs instances Redis en dupliquant la configuration du récepteur avec différents endpoints et noms de service

​ Passer en production