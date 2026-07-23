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En brefSurveillez les métriques de performance de Redis dans ClickStack à l’aide du récepteur Redis OTel. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec une instance Redis existante

Cette section explique comment configurer votre installation Redis existante pour envoyer des métriques à ClickStack en configurant le ClickStack OTel collector avec le Redis récepteur. Si vous souhaitez tester l’intégration Redis Metrics avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez utiliser notre jeu de données de démonstration préconfiguré dans la section suivante.
Prérequis
  • Instance ClickStack en fonctionnement
  • Installation Redis existante (version 3.0 ou ultérieure)
  • Accès réseau de ClickStack à Redis (port par défaut 6379)
  • Mot de passe Redis si l’authentification est activée
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Vérifiez la connexion à Redis

Commencez par vérifier que vous pouvez vous connecter à Redis et que la commande INFO fonctionne :
Si Redis nécessite une authentification :
Endpoints Redis courants :
  • Installation locale : localhost:6379
  • Docker : utilisez le nom du conteneur ou le nom du service (par ex. redis:6379)
  • À distance : <redis-host>:6379
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Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector

ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Cette configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé redis-metrics.yaml avec la configuration suivante :
redis-metrics.yaml
Cette configuration :
  • Se connecte à Redis sur localhost:6379 (ajustez le point de terminaison à votre configuration)
  • Collecte des métriques toutes les 10 secondes
  • Collecte les principales métriques de performance (commandes, clients, mémoire, statistiques de l’espace de clés)
  • Définit l’attribut de ressource service.name requis conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry
  • Achemine les métriques vers l’exporter ClickHouse via un pipeline dédié
Métriques clés collectées :
  • redis.commands.processed - Commandes traitées par seconde
  • redis.clients.connected - Nombre de clients connectés
  • redis.clients.blocked - Clients bloqués sur des appels bloquants
  • redis.memory.used - Mémoire utilisée par Redis en octets
  • redis.memory.peak - Pic d’utilisation de la mémoire
  • redis.keyspace.hits - Recherches de clés réussies
  • redis.keyspace.misses - Recherches de clés échouées (pour calculer le taux de réussite du cache)
  • redis.keys.expired - Clés expirées
  • redis.keys.evicted - Clés évincées en raison d’une pression mémoire
  • redis.connections.received - Nombre total de connexions reçues
  • redis.connections.rejected - Connexions rejetées
  • Vous ne définissez de nouveaux receivers, processors et pipelines que dans la config personnalisée
  • Les processors memory_limiter et batch, ainsi que l’exporter clickhouse, sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack ; vous n’avez qu’à les référencer par leur nom
  • Le processor resource définit l’attribut service.name requis conformément aux conventions sémantiques OpenTelemetry
  • En production avec authentification, stockez le mot de passe dans une variable d’environnement : ${env:REDIS_PASSWORD}
  • Ajustez collection_interval selon vos besoins (10s par défaut ; des valeurs plus faibles augmentent le volume de données)
  • Pour plusieurs instances Redis, personnalisez service.name pour les distinguer (par exemple, "redis-cache", "redis-sessions")
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Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée

Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
  1. Monter le fichier de configuration personnalisé à l’emplacement /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Vérifier la connectivité réseau entre ClickStack et Redis
Option 1 : Docker Compose
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
Option 2 : Docker run (image tout-en-un)
Si vous utilisez l’image tout-en-un avec docker run :
Important : Si Redis s’exécute dans un autre conteneur, utilisez le réseau Docker :
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Vérifier les métriques dans HyperDX

Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques sont bien collectées :
  1. Accédez à Metrics Explorer
  2. Recherchez les métriques commençant par redis. (par ex., redis.commands.processed, redis.memory.used)
  3. Vous devriez voir apparaître des points de données selon l’intervalle de collecte configuré

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration Redis Metrics avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données pré-généré contenant des profils Redis Metrics réalistes.
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Télécharger l’exemple de jeu de données de métriques

Téléchargez les fichiers de métriques pré-générés (24 heures de Redis Metrics avec des profils réalistes) :
Le jeu de données inclut des profils réalistes :
  • Échauffement du cache (06:00) - Le taux de réussite passe de 30 % à 80 %
  • Pic de trafic (14:30-14:45) - Multiplication par 5 du trafic avec pression sur les connexions
  • Pression mémoire (20:00) - Évictions de clés et dégradation des performances du cache
  • Profils de trafic quotidiens - Pics pendant les heures ouvrées, baisse en soirée, micro-pics aléatoires
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Démarrer ClickStack

Démarrez une instance ClickStack :
Attendez environ 30 secondes pour que ClickStack démarre complètement.
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Charger les métriques dans ClickStack

Chargez les métriques directement dans ClickHouse :
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Vérifier les métriques dans HyperDX

Une fois les données chargées, le moyen le plus rapide de visualiser vos métriques est d’utiliser le tableau de bord préconfiguré.Rendez-vous dans la section Dashboards and visualization pour importer le tableau de bord et afficher toutes les métriques Redis Metrics en une seule vue.
L’intervalle de temps du jeu de données de démonstration va de 2025-10-20 00:00:00 à 2025-10-21 05:00:00. Assurez-vous que l’intervalle de temps sélectionné dans HyperDX correspond à cette plage.Recherchez les profils intéressants suivants :
  • 06:00 - Échauffement du cache (progression d’un faible taux de réussite)
  • 14:30-14:45 - Pic de trafic (nombre élevé de connexions client, quelques rejets)
  • 20:00 - Pression mémoire (début des évictions de clés)

Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à démarrer la supervision de Redis avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour Redis Metrics.
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Télécharger la configuration du tableau de bord

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Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
  2. Cliquez sur Import Dashboard en haut à droite, dans le menu à points de suspension
  1. Téléversez le fichier redis-metrics-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
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Afficher le tableau de bord

Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées :
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps n’est défini pour le tableau de bord importé.

Dépannage

La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE est correctement définie :
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est monté dans /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :
Consultez le contenu de la config personnalisée pour vérifier qu’il est bien lisible :

Aucune métrique n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez que Redis est accessible depuis le collector :
Vérifiez si la commande INFO de Redis fonctionne :
Vérifiez que la configuration effective inclut votre Redis récepteur :
Recherchez des erreurs dans les logs du collector :

Erreurs d’authentification

Si vous voyez des erreurs d’authentification dans les logs :
Mettez à jour votre configuration pour utiliser le mot de passe :

Problèmes de connectivité réseau

Si ClickStack ne peut pas atteindre Redis :
Assurez-vous que votre fichier Docker Compose ou vos commandes docker run placent les deux conteneurs sur le même réseau.

Prochaines étapes

  • Configurez des alertes pour les métriques critiques (seuils d’utilisation de la mémoire, limites de connexion, baisse du taux de succès du cache)
  • Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (retard de réplication, performances de persistance)
  • Surveillez plusieurs instances Redis en dupliquant la configuration du récepteur avec différents endpoints et noms de service

Passer en production

Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en route rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoyer des données OpenTelemetry pour la configuration de production.
Dernière modification le 23 juillet 2026