- Logs
- Métriques d’infrastructure
Le guide suivant suppose que vous avez déployé un ClickStack OTel collector comme gateway, sécurisé avec une clé API d’ingestion.
Pour envoyer des métriques au niveau applicatif ou des traces/APM, vous devrez également ajouter à votre application l’intégration correspondant au langage utilisé.
Pour collecter les logs et les métriques sur chaque nœud ainsi qu’au niveau du cluster lui-même, il faudra déployer deux collecteurs OpenTelemetry distincts. L’un sera déployé sous forme de DaemonSet pour collecter les logs et les métriques de chaque nœud, et l’autre sous forme de déploiement pour collecter les logs et les métriques du cluster lui-même.
Création des fichiers de configuration du chart Helm OTel
Créez un nouveau secret Kubernetes avec la clé API d’ingestion de HyperDX. Elle sera utilisée par les composants installés ci-dessous pour ingérer des données en toute sécurité dans votre ClickStack OTel collector :
Création d’un secret de clé API
De plus, créez une ConfigMap contenant l’emplacement de votre ClickStack OTel collector :
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \
kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=<OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT>
# e.g. kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318
Le DaemonSet collectera les logs et les métriques de chaque nœud du cluster, mais pas les événements Kubernetes ni les métriques à l’échelle du cluster. Téléchargez le manifeste du DaemonSet :
Création de la configuration du DaemonSet
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml
- ClickStack managé
- ClickStack Open Source
k8s_daemonset.yaml
k8s_daemonset.yaml
# daemonset.yaml
mode: daemonset
# Obligatoire pour utiliser les métriques d'utilisation CPU/mémoire de kubeletstats
clusterRole:
create: true
rules:
- apiGroups:
- ''
resources:
- nodes/proxy
verbs:
- get
presets:
logsCollection:
enabled: true
hostMetrics:
enabled: true
# Configure le processeur Kubernetes pour ajouter des métadonnées Kubernetes.
# Ajoute le processeur k8sattributes à tous les pipelines et les règles nécessaires au ClusterRole.
# Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor
kubernetesAttributes:
enabled: true
# Lorsque cette option est activée, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource.
# Le nom exact du label sera utilisé comme clé.
extractAllPodLabels: true
# Lorsque cette option est activée, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource.
# Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé.
extractAllPodAnnotations: true
# Configure le collector pour collecter les métriques des nœuds, pods et conteneurs depuis l'API du kubelet.
# Ajoute le receiver kubeletstats au pipeline de métriques et les règles nécessaires au ClusterRole.
# Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver
kubeletMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
receivers:
# Configure des métriques kubelet supplémentaires
kubeletstats:
collection_interval: 20s
auth_type: 'serviceAccount'
endpoint: '${env:K8S_NODE_NAME}:10250'
insecure_skip_verify: true
metrics:
k8s.pod.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.uptime:
enabled: true
k8s.node.uptime:
enabled: true
k8s.container.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_request_utilization:
enabled: true
container.uptime:
enabled: true
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Pour collecter les événements Kubernetes et les métriques de l’ensemble du cluster, nous devrons déployer un collecteur OpenTelemetry distinct sous forme de déploiement. Téléchargez le manifeste de déploiement :
Création de la configuration du déploiement
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
k8s_deployment.yaml
k8s_deployment.yaml
# deployment.yaml
mode: deployment
image:
repository: otel/opentelemetry-collector-contrib
tag: 0.123.0
# Nous ne voulons qu'un seul de ces collecteurs ; sinon, nous produirions des données en double
replicaCount: 1
presets:
kubernetesAttributes:
enabled: true
# Lorsqu'il est activé, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource.
# Le nom exact du label sera utilisé comme clé.
extractAllPodLabels: true
# Lorsqu'il est activé, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource.
# Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé.
extractAllPodAnnotations: true
# Configure le collecteur pour collecter les événements Kubernetes.
# Ajoute le receiver k8sobject au pipeline de logs et collecte les événements Kubernetes par défaut.
# Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver
kubernetesEvents:
enabled: true
# Configure le Kubernetes Cluster Receiver pour collecter les métriques au niveau du cluster.
# Ajoute le receiver k8s_cluster au pipeline de métriques et ajoute les règles nécessaires à ClusteRole.
# Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver
clusterMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Le collecteur OpenTelemetry peut désormais être déployé dans votre cluster Kubernetes à l’aide du chart Helm OpenTelemetry. Ajoutez le dépôt Helm OpenTelemetry :
Déployer le collecteur OpenTelemetry
Installez le chart à l’aide de la configuration ci-dessus :
helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Add OTel Helm repo
Désormais, les métriques, les logs et les événements Kubernetes de votre cluster Kubernetes devraient désormais apparaître dans HyperDX. Pour corréler les logs, les métriques et les traces au niveau de l’application avec les métadonnées Kubernetes (par ex. le nom du pod, l’espace de noms, etc.), vous devrez transmettre les métadonnées Kubernetes à votre application à l’aide de la variable d’environnement
copy
helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml
helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml
OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES.
Voici un exemple de déploiement qui transmet les métadonnées Kubernetes à
l’application à l’aide de variables d’environnement :
# my_app_deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: app-deployment
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: app
template:
metadata:
labels:
app: app
# Combined with the Kubernetes Attribute Processor, this will ensure
# the pod's logs and metrics will be associated with a service name.
service.name: <MY_APP_NAME>
spec:
containers:
- name: app-container
image: my-image
env:
# ... other environment variables
# Collect K8s metadata from the downward API to forward to the app
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: POD_UID
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.uid
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: spec.nodeName
- name: DEPLOYMENT_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.labels['deployment']
# Forward the K8s metadata to the app via OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
- name: OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
value: k8s.pod.name=$(POD_NAME),k8s.pod.uid=$(POD_UID),k8s.namespace.name=$(POD_NAMESPACE),k8s.node.name=$(NODE_NAME),k8s.deployment.name=$(DEPLOYMENT_NAME)