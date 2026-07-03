Intégration Kubernetes pour ClickStack - la stack d’observabilité ClickHouse

ClickStack utilise le collector OpenTelemetry (OTel) pour collecter les logs, les métriques et les événements Kubernetes depuis des clusters Kubernetes, puis les transférer vers ClickStack. Nous prenons en charge le format de logs OTel natif et n’exigeons aucune configuration supplémentaire propre à un fournisseur.

Ce guide intègre les éléments suivants :

Logs

Métriques d’infrastructure

Pour envoyer des métriques au niveau applicatif ou des traces/APM, vous devrez également ajouter à votre application l’intégration correspondant au langage utilisé.

Le guide suivant suppose que vous avez déployé un ClickStack OTel collector comme gateway , sécurisé avec une clé API d’ingestion.

​ Création des fichiers de configuration du chart Helm OTel

Pour collecter les logs et les métriques sur chaque nœud ainsi qu’au niveau du cluster lui-même, il faudra déployer deux collecteurs OpenTelemetry distincts. L’un sera déployé sous forme de DaemonSet pour collecter les logs et les métriques de chaque nœud, et l’autre sous forme de déploiement pour collecter les logs et les métriques du cluster lui-même.

​ Création d’un secret de clé API

Créez un nouveau secret Kubernetes avec la clé API d’ingestion de HyperDX. Elle sera utilisée par les composants installés ci-dessous pour ingérer des données en toute sécurité dans votre ClickStack OTel collector :

kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \

De plus, créez une ConfigMap contenant l’emplacement de votre ClickStack OTel collector :

kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT= < OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT > # e.g. kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318

​ Création de la configuration du DaemonSet

Le DaemonSet collectera les logs et les métriques de chaque nœud du cluster, mais pas les événements Kubernetes ni les métriques à l’échelle du cluster.

Téléchargez le manifeste du DaemonSet :

curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml

ClickStack managé

ClickStack Open Source k8s_daemonset.yaml # daemonset.yaml mode : daemonset # Obligatoire pour utiliser les métriques d'utilisation CPU/mémoire de kubeletstats clusterRole : create : true rules : - apiGroups : - '' resources : - nodes/proxy verbs : - get presets : logsCollection : enabled : true hostMetrics : enabled : true # Configure le processeur Kubernetes pour ajouter des métadonnées Kubernetes. # Ajoute le processeur k8sattributes à tous les pipelines et les règles nécessaires au ClusterRole. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor kubernetesAttributes : enabled : true # Lorsque cette option est activée, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource. # Le nom exact du label sera utilisé comme clé. extractAllPodLabels : true # Lorsque cette option est activée, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource. # Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé. extractAllPodAnnotations : true # Configure le collector pour collecter les métriques des nœuds, pods et conteneurs depuis l'API du kubelet. # Ajoute le receiver kubeletstats au pipeline de métriques et les règles nécessaires au ClusterRole. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver kubeletMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : receivers : # Configure des métriques kubelet supplémentaires kubeletstats : collection_interval : 20s auth_type : 'serviceAccount' endpoint : '${env:K8S_NODE_NAME}:10250' insecure_skip_verify : true metrics : k8s.pod.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_request_utilization : enabled : true k8s.pod.uptime : enabled : true k8s.node.uptime : enabled : true k8s.container.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.container.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.container.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.container.memory_request_utilization : enabled : true container.uptime : enabled : true exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" compression : gzip service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp k8s_daemonset.yaml # daemonset.yaml mode : daemonset # Requis pour utiliser les métriques d'utilisation CPU/mémoire de kubeletstats clusterRole : create : true rules : - apiGroups : - '' resources : - nodes/proxy verbs : - get presets : logsCollection : enabled : true hostMetrics : enabled : true # Configure le processeur Kubernetes pour ajouter des métadonnées Kubernetes. # Ajoute le processeur k8sattributes à tous les pipelines et ajoute les règles nécessaires au rôle de cluster. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor kubernetesAttributes : enabled : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource. # Le nom exact du label sera utilisé comme clé. extractAllPodLabels : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute comme attributs de ressource. # Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé. extractAllPodAnnotations : true # Configure le collector pour collecter les métriques des nœuds, pods et conteneurs depuis l'API du kubelet. # Ajoute le receiver kubeletstats au pipeline de métriques et ajoute les règles nécessaires au rôle de cluster. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver kubeletMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : HYPERDX_API_KEY valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : HYPERDX_API_KEY optional : true - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : receivers : # Configure des métriques kubelet supplémentaires kubeletstats : collection_interval : 20s auth_type : 'serviceAccount' endpoint : '${env:K8S_NODE_NAME}:10250' insecure_skip_verify : true metrics : k8s.pod.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_request_utilization : enabled : true k8s.pod.uptime : enabled : true k8s.node.uptime : enabled : true k8s.container.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.container.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.container.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.container.memory_request_utilization : enabled : true container.uptime : enabled : true exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" headers : authorization : "${env:HYPERDX_API_KEY}" compression : gzip service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp

​ Création de la configuration du déploiement

Pour collecter les événements Kubernetes et les métriques de l’ensemble du cluster, nous devrons déployer un collecteur OpenTelemetry distinct sous forme de déploiement.

Téléchargez le manifeste de déploiement :

curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml

Managed ClickStack

ClickStack Open Source k8s_deployment.yaml # deployment.yaml mode : deployment image : repository : otel/opentelemetry-collector-contrib tag : 0.123.0 # Nous ne voulons qu'un seul de ces collecteurs ; sinon, nous produirions des données en double replicaCount : 1 presets : kubernetesAttributes : enabled : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource. # Le nom exact du label sera utilisé comme clé. extractAllPodLabels : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource. # Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé. extractAllPodAnnotations : true # Configure le collecteur pour collecter les événements Kubernetes. # Ajoute le receiver k8sobject au pipeline de logs et collecte les événements Kubernetes par défaut. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver kubernetesEvents : enabled : true # Configure le Kubernetes Cluster Receiver pour collecter les métriques au niveau du cluster. # Ajoute le receiver k8s_cluster au pipeline de métriques et ajoute les règles nécessaires à ClusteRole. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver clusterMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" compression : gzip service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp k8s_deployment.yaml # deployment.yaml mode : deployment image : repository : otel/opentelemetry-collector-contrib tag : 0.123.0 # Nous ne voulons qu'un seul de ces collecteurs ; sinon, nous produirions des données en double replicaCount : 1 presets : kubernetesAttributes : enabled : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait tous les labels d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource. # Le nom exact du label sera utilisé comme clé. extractAllPodLabels : true # Lorsqu'il est activé, le processeur extrait toutes les annotations d'un pod associé et les ajoute en tant qu'attributs de ressource. # Le nom exact de l'annotation sera utilisé comme clé. extractAllPodAnnotations : true # Configure le collecteur pour collecter les événements Kubernetes. # Ajoute le receiver k8sobject au pipeline de logs et collecte les événements Kubernetes par défaut. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver kubernetesEvents : enabled : true # Configure le Kubernetes Cluster Receiver pour collecter les métriques au niveau du cluster. # Ajoute le receiver k8s_cluster au pipeline de métriques et ajoute les règles nécessaires à ClusteRole. # Plus d'infos : https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver clusterMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : HYPERDX_API_KEY valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : HYPERDX_API_KEY optional : true - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" compression : gzip headers : authorization : "${env:HYPERDX_API_KEY}" service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp

​ Déployer le collecteur OpenTelemetry

Le collecteur OpenTelemetry peut désormais être déployé dans votre cluster Kubernetes à l’aide du chart Helm OpenTelemetry

Ajoutez le dépôt Helm OpenTelemetry :

helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Add OTel Helm repo

Installez le chart à l’aide de la configuration ci-dessus :

copy helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml

Désormais, les métriques, les logs et les événements Kubernetes de votre cluster Kubernetes devraient désormais apparaître dans HyperDX.

Pour corréler les logs, les métriques et les traces au niveau de l’application avec les métadonnées Kubernetes (par ex. le nom du pod, l’espace de noms, etc.), vous devrez transmettre les métadonnées Kubernetes à votre application à l’aide de la variable d’environnement OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES .

Voici un exemple de déploiement qui transmet les métadonnées Kubernetes à l’application à l’aide de variables d’environnement :