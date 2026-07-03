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ClickStack utilise le collector OpenTelemetry (OTel) pour collecter les logs, les métriques et les événements Kubernetes depuis des clusters Kubernetes, puis les transférer vers ClickStack. Nous prenons en charge le format de logs OTel natif et n’exigeons aucune configuration supplémentaire propre à un fournisseur. Ce guide intègre les éléments suivants :
  • Logs
  • Métriques d’infrastructure
Pour envoyer des métriques au niveau applicatif ou des traces/APM, vous devrez également ajouter à votre application l’intégration correspondant au langage utilisé.
Le guide suivant suppose que vous avez déployé un ClickStack OTel collector comme gateway, sécurisé avec une clé API d’ingestion.

Création des fichiers de configuration du chart Helm OTel

Pour collecter les logs et les métriques sur chaque nœud ainsi qu’au niveau du cluster lui-même, il faudra déployer deux collecteurs OpenTelemetry distincts. L’un sera déployé sous forme de DaemonSet pour collecter les logs et les métriques de chaque nœud, et l’autre sous forme de déploiement pour collecter les logs et les métriques du cluster lui-même.

Création d’un secret de clé API

Créez un nouveau secret Kubernetes avec la clé API d’ingestion de HyperDX. Elle sera utilisée par les composants installés ci-dessous pour ingérer des données en toute sécurité dans votre ClickStack OTel collector :
De plus, créez une ConfigMap contenant l’emplacement de votre ClickStack OTel collector :

Création de la configuration du DaemonSet

Le DaemonSet collectera les logs et les métriques de chaque nœud du cluster, mais pas les événements Kubernetes ni les métriques à l’échelle du cluster. Téléchargez le manifeste du DaemonSet :

Création de la configuration du déploiement

Pour collecter les événements Kubernetes et les métriques de l’ensemble du cluster, nous devrons déployer un collecteur OpenTelemetry distinct sous forme de déploiement. Téléchargez le manifeste de déploiement :

Déployer le collecteur OpenTelemetry

Le collecteur OpenTelemetry peut désormais être déployé dans votre cluster Kubernetes à l’aide du chart Helm OpenTelemetry. Ajoutez le dépôt Helm OpenTelemetry :
Installez le chart à l’aide de la configuration ci-dessus :
copy
Désormais, les métriques, les logs et les événements Kubernetes de votre cluster Kubernetes devraient désormais apparaître dans HyperDX.

Transmission des tags de ressource aux pods (recommandé)

Pour corréler les logs, les métriques et les traces au niveau de l’application avec les métadonnées Kubernetes (par ex. le nom du pod, l’espace de noms, etc.), vous devrez transmettre les métadonnées Kubernetes à votre application à l’aide de la variable d’environnement OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES. Voici un exemple de déploiement qui transmet les métadonnées Kubernetes à l’application à l’aide de variables d’environnement :
Dernière modification le 3 juillet 2026