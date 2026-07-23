Temporal fournit une abstraction pour créer des applications simples, sophistiquées et résilientes.
AvertissementLa prise en charge d’OpenMetrics sur la plateforme Temporal est disponible en préversion publique. Consultez leur documentation pour plus d’informations.
TL;DRSurveillez les métriques de Temporal Cloud dans ClickStack à l’aide du receiver Prometheus d’OTel. Inclut un tableau de bord préconfiguré.
Cette section explique comment configurer ClickStack en configurant le ClickStack OTel collector avec le Prometheus receiver.
Intégration avec une instance existante de Temporal Cloud
Prérequis
- Instance ClickStack en cours de fonctionnement
- Compte Temporal Cloud existant
- Accès réseau HTTP depuis ClickStack vers votre Temporal Cloud
1
Créer une clé Temporal Cloud
Assurez-vous de disposer d’une clé d’API Temporal Cloud. Vous pouvez la créer en suivant le guide d’authentification de la documentation Temporal.
2
Créer une configuration personnalisée de l’OTel collector
ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. La configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé
temporal-metrics.yaml avec la configuration suivante :
Cette configuration :
temporal-metrics.yaml
receivers:
prometheus/temporal:
config:
scrape_configs:
- job_name: 'temporal-cloud'
scrape_interval: 60s
scrape_timeout: 30s
honor_timestamps: true
scheme: https
authorization:
type: Bearer
credentials_file: /etc/otelcol-contrib/temporal.key
static_configs:
- targets: ['metrics.temporal.io']
metrics_path: '/v1/metrics'
processors:
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "temporal"
action: upsert
service:
pipelines:
metrics/temporal:
receivers: [prometheus/temporal]
processors:
- resource
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
- Se connecte à Temporal Cloud à l’adresse
metrics.temporal.io
- Collecte des métriques toutes les 60 secondes
- Collecte les principales métriques de performance
- Définit l’attribut de ressource
service.namerequis conformément aux conventions sémantiques d’OpenTelemetry
- Achemine les métriques vers l’exportateur ClickHouse via un pipeline dédié
- Vous ne définissez que de nouveaux receivers, processeurs et pipelines dans la configuration personnalisée
- Les processeurs
memory_limiteret
batch, ainsi que l’exportateur
clickhouse, sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack ; il vous suffit de les référencer par leur nom
- Le processeur
resourcedéfinit l’attribut
service.namerequis conformément aux conventions sémantiques d’OpenTelemetry
- Si vous avez plusieurs comptes Temporal Cloud, personnalisez
service.namepour les distinguer (par exemple,
"temporal-prod"et
"temporal-dev")
3
Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée
Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
Option 2 : Si vous utilisez l’image tout-en-un avec
- Monter le fichier de configuration personnalisé dans
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Définir la variable d’environnement
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Monter le fichier
temporal.keydans
/etc/otelcol-contrib/temporal.key
- Assurer la connectivité réseau entre ClickStack et Temporal
temporal-metrics.yaml et
temporal.key.
Option 1 : Docker ComposeMettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
volumes:
- ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro
# ... other volumes ...
Option 2 : Si vous utilisez l’image tout-en-un avec
docker run (image tout-en-un)
docker run :
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
4
Vérifier les métriques dans HyperDX
Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les métriques remontent bien :
- Accédez à Metrics Explorer
- Recherchez les métriques commençant par
temporal(par ex.,
temporal_cloud_v1_workflow_success_count,
temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
- Vous devriez voir des points de données apparaître à l’intervalle de collecte configuré
Pour vous aider à démarrer la surveillance de Temporal Cloud avec ClickStack, nous fournissons quelques exemples de visualisations pour les métriques Temporal.
Tableaux de bord et visualisation
1
Télécharger la configuration du tableau de bord
.
2
Importer le tableau de bord préconfiguré
- Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
- Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit, sous le menu à trois points
- Téléversez le fichier
temporal-metrics-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
3
Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations déjà configurées :
Dépannage
Vérifiez que la variable d’environnement
La configuration personnalisée ne se charge pas
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE est correctement définie :
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est monté dans
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :
Consultez le contenu de la configuration personnalisée pour vérifier qu’il est bien lisible :
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
Vérifiez que
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
temporal.key est bien monté dans le conteneur :
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# This should output your temporal.key
Vérifiez que Temporal Cloud est accessible depuis le collector :
Aucune métrique ne s’affiche dans HyperDX
Vous devriez voir une série de métriques Prometheus s’afficher, par exemple.
# From the ClickStack container
docker exec <container-name> curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics
Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver Prometheus :
temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320
Vérifiez les logs de l’agent collector pour y repérer des erreurs :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:"
## usually, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"
Consultez les logs du collector :
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
# Look for connection errors or authentication failures
# docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
docker exec <container> cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
# Look for config parsing errors - early supervisor.opamp-client can be ignored
# docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
Si vous voyez des erreurs d’authentification dans les logs, vérifiez votre clé API.
Erreurs d’authentification
Si ClickStack ne parvient pas à joindre Temporal Cloud, assurez-vous que votre fichier Docker Compose ou vos commandes
Problèmes de connectivité réseau
docker run autorisent l’accès au réseau externe.
Prochaines étapes
- Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’échec des workflows, croissance du backlog de tâches, latence entre la planification et le démarrage)
- Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (surveillance au niveau de l’espace de noms, performances par type de workflow)
- Surveillez plusieurs comptes Temporal Cloud en dupliquant la configuration du receiver avec différents endpoints et noms de service
Ce guide utilise l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en place rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers l’endpoint OTLP de ClickStack. Consultez Envoyer des données OpenTelemetry pour la configuration de production.