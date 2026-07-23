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En brefCollectez et visualisez les logs du serveur PostgreSQL (format CSV) dans ClickStack avec le receiver OTel filelog. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec un PostgreSQL existant

Cette section explique comment configurer votre installation PostgreSQL existante pour envoyer des logs à ClickStack en modifiant la configuration du ClickStack OTel collecteur. Si vous souhaitez tester l’intégration des logs PostgreSQL avant de configurer votre propre installation, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et nos données d’exemple dans la section “Jeu de données de démonstration”.
Prérequis
  • Une instance ClickStack opérationnelle
  • Une installation PostgreSQL existante (version 9.6 ou ultérieure)
  • Un accès permettant de modifier les fichiers de configuration de PostgreSQL
  • Suffisamment d’espace disque pour les fichiers journaux
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Configurer la journalisation de PostgreSQL

PostgreSQL prend en charge plusieurs formats de journalisation. Pour une analyse structurée avec OpenTelemetry, nous recommandons le format CSV, qui fournit une sortie cohérente et facile à analyser.Le fichier postgresql.conf se trouve généralement à l’emplacement suivant :
  • Linux (apt/yum) : /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf
  • macOS (Homebrew) : /usr/local/var/postgres/postgresql.conf ou /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf
  • Docker : la configuration est généralement définie via des variables d’environnement ou un fichier de configuration monté
Ajoutez ou modifiez ces paramètres dans postgresql.conf :
Ce guide utilise le format csvlog de PostgreSQL pour un parsing structuré fiable. Si vous utilisez les formats stderr ou jsonlog, vous devrez ajuster la configuration du collecteur OpenTelemetry en conséquence.
Après avoir effectué ces modifications, redémarrez PostgreSQL :
Vérifiez que les logs sont bien enregistrés :
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Créer une configuration personnalisée de l’OTel collector

ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Cette configuration personnalisée est fusionnée avec la configuration de base gérée par HyperDX via OpAMP.Créez un fichier nommé postgres-logs-monitoring.yaml avec la configuration suivante :
Cette configuration :
  • Lit les logs CSV de PostgreSQL à leur emplacement standard
  • Gère les entrées de log sur plusieurs lignes (les erreurs s’étalent souvent sur plusieurs lignes)
  • Analyse le format CSV avec tous les champs standard des logs PostgreSQL
  • Extrait les timestamps afin de préserver l’horodatage d’origine des logs
  • Ajoute l’attribut source: postgresql pour le filtrage dans HyperDX
  • Achemine les logs vers l’exporter ClickHouse via un pipeline dédié
  • Vous ne définissez que de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée
  • Les processors (memory_limiter, transform, batch) et les exporters (clickhouse) sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack ; il vous suffit de les référencer par leur nom
  • L’operator csv_parser extrait tous les champs standard des logs CSV PostgreSQL dans des attributs structurés
  • Cette configuration utilise start_at: end pour éviter de réingérer les logs lors des redémarrages du collector. Pour les tests, remplacez-le par start_at: beginning afin d’afficher immédiatement les logs historiques.
  • Ajustez le chemin include pour qu’il corresponde à l’emplacement du répertoire des logs PostgreSQL
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Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée

Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
  1. Monter le fichier de configuration personnalisé à l’emplacement /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Monter le répertoire des logs PostgreSQL afin que le collecteur puisse les lire
Option 1 : Docker Compose
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
Option 2 : Docker Run (image tout-en-un)
Si vous utilisez l’image tout-en-un avec docker run :
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations nécessaires pour lire les fichiers journaux de PostgreSQL. En production, utilisez des montages en lecture seule (:ro) et respectez le principe du moindre privilège.
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Vérification des logs dans HyperDX

Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs sont bien ingérés :
  1. Accédez à la vue Search
  2. Sélectionnez Logs comme source
  3. Filtrez sur source:postgresql pour afficher les logs spécifiques à PostgreSQL
  4. Vous devriez voir des entrées de logs structurées avec des champs tels que user_name, database_name, error_severity, message, query, etc.

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs PostgreSQL avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple composé de logs PostgreSQL pré-générés avec des motifs réalistes.
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Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de logs d’exemple :
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Créer une configuration de collecteur de test

Créez un fichier nommé postgres-logs-demo.yaml avec la configuration suivante :
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Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration

Exécutez ClickStack avec les logs et la configuration de démonstration :
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois ClickStack en cours d’exécution :
  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs
  3. Définissez la plage horaire sur 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). Cette large plage horaire vous garantit de voir les logs de démonstration, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Une fois les logs visibles, vous pouvez réduire la plage à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

Tableaux de bord et visualisations

Pour vous aider à commencer à surveiller PostgreSQL avec ClickStack, nous fournissons les visualisations essentielles pour les logs PostgreSQL.
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Télécharger la configuration du tableau de bord

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Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Tableaux de bord
  2. Cliquez sur Importer un tableau de bord dans le coin supérieur droit, dans le menu à points de suspension
  1. Téléversez le fichier postgresql-logs-dashboard.json et cliquez sur Terminer l’importation
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Afficher le tableau de bord

Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations déjà configurées :
Pour le jeu de données de démonstration, définissez la plage horaire sur 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Le tableau de bord importé n’aura pas de plage horaire définie par défaut.

Dépannage

La configuration personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement est définie :
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté et lisible :

Aucun log n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez que la configuration effective inclut bien votre receiver filelog :
Recherchez des erreurs dans les logs du collecteur :
Si vous utilisez le jeu de données de démonstration, vérifiez que le fichier de logs est accessible :

Étapes suivantes

  • Configurez des alertes pour les événements critiques (échecs de connexion, requêtes lentes, pics d’erreurs)
  • Corrélez les logs avec les métriques PostgreSQL pour une supervision complète de la base de données
  • Créez des tableaux de bord personnalisés pour les modèles de requêtes propres à votre application
  • Configurez log_min_duration_statement pour identifier les requêtes lentes en fonction de vos exigences de performance

Passer en production

Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une mise en place rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers le point de terminaison OTLP de ClickStack. Consultez Envoi de données OpenTelemetry pour la configuration en production.
Dernière modification le 23 juillet 2026