Configurer la journalisation de PostgreSQL

PostgreSQL prend en charge plusieurs formats de journalisation. Pour une analyse structurée avec OpenTelemetry, nous recommandons le format CSV, qui fournit une sortie cohérente et facile à analyser.

Le fichier postgresql.conf se trouve généralement à l’emplacement suivant :

Linux (apt/yum) : /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/postgres/postgresql.conf ou /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf

: ou Docker : la configuration est généralement définie via des variables d’environnement ou un fichier de configuration monté

Ajoutez ou modifiez ces paramètres dans postgresql.conf :

# Required for CSV logging logging_collector = on log_destination = 'csvlog' # Recommended: Connection logging log_connections = on log_disconnections = on # Optional: Tune based on your monitoring needs #log_min_duration_statement = 1000 # Log queries taking more than 1 second #log_statement = 'ddl' # Log DDL statements (CREATE, ALTER, DROP) #log_checkpoints = on # Log checkpoint activity #log_lock_waits = on # Log lock contention

Ce guide utilise le format csvlog de PostgreSQL pour un parsing structuré fiable. Si vous utilisez les formats stderr ou jsonlog , vous devrez ajuster la configuration du collecteur OpenTelemetry en conséquence.

Après avoir effectué ces modifications, redémarrez PostgreSQL :

# For systemd sudo systemctl restart postgresql # For Docker docker restart

Vérifiez que les logs sont bien enregistrés :