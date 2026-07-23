Plusieurs de ces guides d’intégration utilisent l’OpenTelemetry Collector intégré de ClickStack Open Source pour des tests rapides et l’évaluation.Pour les déploiements de production, nous vous recommandons d’exécuter les intégrations en tant qu’agents OpenTelemetry Collector, au plus près de vos workloads. Ces agents doivent transmettre les données de télémétrie via OTLP à un ClickStack OpenTelemetry Collector, qui achemine ensuite les données soit vers une instance ClickHouse autogérée pour la distribution ClickStack Open Source, soit vers Managed ClickStack. Consultez “Envoi de données OpenTelemetry” pour la configuration en production.
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|Description
|Logs d’hôte
|Collecter les logs système de l’hôte
|Logs AWS Lambda avec Rotel
|Transférer les logs Lambda avec Rotel
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|Transférer les groupes de logs CloudWatch
|Logs Cloudflare
|Collecter les logs Cloudflare
|Métriques JVM
|Surveiller les performances de la JVM
|Logs Kafka
|Collecter les logs des brokers Kafka
|Métriques Kafka
|Surveiller les performances de Kafka
|Kubernetes
|Surveiller les clusters K8s
|Logs MongoDB
|Collecter les logs du serveur MongoDB
|Logs MySQL
|Collecter les logs de requêtes lentes et d’erreurs MySQL
|Logs Nginx
|Collecter les logs d’accès et d’erreurs Nginx
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|Suivre les requêtes HTTP Nginx à la trace
|Traces Node.js
|Suivre les requêtes HTTP Node.js à la trace
|Logs PostgreSQL
|Collecter les logs Postgres
|Métriques PostgreSQL
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|Logs Redis
|Collecter les logs du serveur Redis
|Métriques Redis
|Surveiller les performances de Redis
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|Métriques Temporal
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