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ClickStack propose plusieurs façons d’ingérer des données d’observabilité dans votre instance ClickHouse. Cette section contient des guides de démarrage rapide pour différentes sources de logs, de traces et de métriques.
Plusieurs de ces guides d’intégration utilisent l’OpenTelemetry Collector intégré de ClickStack Open Source pour des tests rapides et l’évaluation.Pour les déploiements de production, nous vous recommandons d’exécuter les intégrations en tant qu’agents OpenTelemetry Collector, au plus près de vos workloads. Ces agents doivent transmettre les données de télémétrie via OTLP à un ClickStack OpenTelemetry Collector, qui achemine ensuite les données soit vers une instance ClickHouse autogérée pour la distribution ClickStack Open Source, soit vers Managed ClickStack. Consultez “Envoi de données OpenTelemetry” pour la configuration en production.
Dernière modification le 23 juillet 2026