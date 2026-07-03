SDKs par langage pour ClickStack - La stack d’observabilité ClickHouse

Les données sont généralement envoyées à ClickStack via le collector OpenTelemetry (OTel), soit directement depuis les SDKs par langage, soit via un collector OpenTelemetry intermédiaire agissant comme agent, par exemple pour collecter les métriques et les logs de l’infrastructure.

Les SDKs par langage sont chargés de collecter la télémétrie au sein de votre application, en particulier les traces et les logs, puis d’exporter ces données vers le collector OpenTelemetry via l’endpoint OTLP, qui gère l’ingestion dans ClickHouse.

Dans les environnements basés sur le navigateur, les SDKs peuvent également collecter les données de session, notamment les événements de l’UI, les clics et la navigation, ce qui permet de rejouer les sessions utilisateur.

Votre application utilise un SDK ClickStack (par ex., Node.js, Python, Go). Ces SDKs s’appuient sur les OpenTelemetry SDKs, avec des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations en matière de convivialité. Le SDK collecte et exporte les traces et les logs via OTLP (HTTP ou gRPC). Le collector OpenTelemetry reçoit la télémétrie et l’écrit dans ClickHouse via les exporters configurés.

​ Langues prises en charge

Compatibilité OpenTelemetry Bien que ClickStack propose ses propres SDKs par langage avec une télémétrie et des fonctionnalités améliorées, vous pouvez également utiliser sans difficulté vos SDKs OpenTelemetry existants.

Langage Description Lien AWS Lambda Instrumentez vos fonctions AWS Lambda Documentation Browser SDK JavaScript pour les applications exécutées dans le navigateur Documentation Elixir Applications Elixir Documentation Go Applications et microservices Go Documentation Java Applications Java Documentation NestJS Applications NestJS Documentation Next.js Applications Next.js Documentation Node.js Environnement d’exécution JavaScript pour les applications côté serveur Documentation Deno Applications Deno Documentation Python Applications Python et services web Documentation React Native Applications mobiles React Native Documentation Ruby Applications Ruby on Rails et services web Documentation

​ Sécurisation avec une API key

Non requis pour Managed ClickStack L’API key n’est pas requise pour Managed ClickStack.

Pour envoyer des données à ClickStack via l’OTel collector, les SDKs doivent spécifier une API key d’ingestion. Celle-ci peut être définie soit à l’aide d’une fonction init dans le SDK, soit à l’aide de la variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS :

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

Cette clé API est générée par l’application ClickStack UI (HyperDX) et est accessible dans l’application, sous Team Settings → API Keys .

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT dans votre application ou la spécifier lors de l’initialisation du SDK : Pour la plupart des SDKs par langage et des bibliothèques de télémétrie compatibles avec OpenTelemetry, vous pouvez simplement définir la variable d’environnementdans votre application ou la spécifier lors de l’initialisation du SDK :

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

​ Intégration Kubernetes

Tous les SDKs prennent en charge la corrélation automatique avec les métadonnées Kubernetes (nom du pod, espace de noms, etc.) lorsqu’ils s’exécutent dans un environnement Kubernetes. Cela vous permet de :

Afficher les métriques Kubernetes des pods et des nœuds associés à vos services

Corréler les logs et les traces de l’application avec les métriques de l’infrastructure

Suivre l’utilisation des ressources et les performances à l’échelle de votre cluster Kubernetes