Comment ça fonctionne
- Votre application utilise un SDK ClickStack (par ex., Node.js, Python, Go). Ces SDKs s’appuient sur les OpenTelemetry SDKs, avec des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations en matière de convivialité.
- Le SDK collecte et exporte les traces et les logs via OTLP (HTTP ou gRPC).
- Le collector OpenTelemetry reçoit la télémétrie et l’écrit dans ClickHouse via les exporters configurés.
Langues prises en charge
Compatibilité OpenTelemetryBien que ClickStack propose ses propres SDKs par langage avec une télémétrie et des fonctionnalités améliorées, vous pouvez également utiliser sans difficulté vos SDKs OpenTelemetry existants.
|Langage
|Description
|Lien
|AWS Lambda
|Instrumentez vos fonctions AWS Lambda
|Documentation
|Browser
|SDK JavaScript pour les applications exécutées dans le navigateur
|Documentation
|Elixir
|Applications Elixir
|Documentation
|Go
|Applications et microservices Go
|Documentation
|Java
|Applications Java
|Documentation
|NestJS
|Applications NestJS
|Documentation
|Next.js
|Applications Next.js
|Documentation
|Node.js
|Environnement d’exécution JavaScript pour les applications côté serveur
|Documentation
|Deno
|Applications Deno
|Documentation
|Python
|Applications Python et services web
|Documentation
|React Native
|Applications mobiles React Native
|Documentation
|Ruby
|Applications Ruby on Rails et services web
|Documentation
Sécurisation avec une API key
Pour envoyer des données à ClickStack via l’OTel collector, les SDKs doivent spécifier une API key d’ingestion. Celle-ci peut être définie soit à l’aide d’une fonction
Non requis pour Managed ClickStackL’API key n’est pas requise pour Managed ClickStack.
init dans le SDK, soit à l’aide de la variable d’environnement
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS :
Cette clé API est générée par l’application ClickStack UI (HyperDX) et est accessible dans l’application, sous
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS='authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'
Team Settings → API Keys.
Pour la plupart des SDKs par langage et des bibliothèques de télémétrie compatibles avec OpenTelemetry, vous pouvez simplement définir la variable d’environnement
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT dans votre application ou la spécifier lors de l’initialisation du SDK :
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
Tous les SDKs prennent en charge la corrélation automatique avec les métadonnées Kubernetes (nom du pod, espace de noms, etc.) lorsqu’ils s’exécutent dans un environnement Kubernetes. Cela vous permet de :
Intégration Kubernetes
- Afficher les métriques Kubernetes des pods et des nœuds associés à vos services
- Corréler les logs et les traces de l’application avec les métriques de l’infrastructure
- Suivre l’utilisation des ressources et les performances à l’échelle de votre cluster Kubernetes