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TL;DRCollectez et visualisez les logs système de l’hôte (syslog, auth, kernel) dans ClickStack à l’aide du receiver filelog d’OTel. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration avec des hôtes existants

Cette section explique comment configurer vos hôtes existants pour envoyer les logs système à ClickStack, en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector pour lire tous les fichiers de log système (syslog, auth, kernel, daemon et journaux d’application). Si vous souhaitez tester l’intégration des logs hôte avant de configurer votre propre installation existante, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et nos données d’exemple dans la section “Jeu de données de démonstration”.
Prérequis
  • Instance ClickStack en cours d’exécution
  • Système avec des fichiers syslog
  • Accès requis pour modifier les fichiers de configuration de ClickStack
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Vérifiez la présence des fichiers syslog

Commencez par vérifier que votre système génère bien des fichiers syslog :
Emplacements courants des fichiers syslog :
  • Ubuntu/Debian: /var/log/syslog
  • RHEL/CentOS/Fedora: /var/log/messages
  • macOS: /var/log/system.log
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Créer une configuration personnalisée de l'OTel collector

ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement.Créez un fichier nommé host-logs-monitoring.yaml avec la configuration de votre système :

Toutes les configurations :
  • Lire les fichiers syslog depuis leurs emplacements standard
  • Analyser le format syslog pour extraire des champs structurés (horodatage, nom d’hôte, unité/service, PID, message)
  • Préserver les horodatages d’origine des logs
  • Ajouter l’attribut source: host-logs pour le filtrage dans HyperDX
  • Acheminer les logs vers le ClickHouse exporter via un pipeline dédié
  • Vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée
  • Les processors (memory_limiter, transform, batch) et les exporters (clickhouse) sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack - vous n’avez qu’à les référencer par leur nom
  • Le parseur Regex extrait les noms des unités systemd, les PID et d’autres métadonnées du format syslog
  • Cette configuration utilise start_at: end pour éviter de réingérer les logs au redémarrage du collector. Pour les tests, remplacez-le par start_at: beginning pour afficher immédiatement les logs historiques.
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Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée

Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez :
  1. Monter le fichier de configuration personnalisé sur /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Monter votre répertoire syslog afin que le collecteur puisse y accéder
Option 1 : Docker Compose
Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack :
Option 2 : Docker Run (image tout-en-un)
Si vous utilisez l’image tout-en-un avec docker run :
Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers syslog. En production, utilisez des montages en lecture seule (:ro) et respectez le principe du moindre privilège.
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien :
  1. Accédez à la vue Search
  2. Définissez la source sur Logs
  3. Filtrez sur source:host-logs pour afficher les logs spécifiques à l’hôte
  4. Vous devriez voir des entrées de logs structurées avec des champs tels que unit, hostname, pid, message, etc.

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs hôte avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs système pré-générés aux schémas réalistes.
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Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de log d’exemple :
Le jeu de données comprend :
  • Séquence de démarrage du système
  • Activité de connexion SSH (tentatives réussies et échouées)
  • Incident de sécurité (attaque par force brute avec réponse de fail2ban)
  • Maintenance planifiée (tâches cron, anacron)
  • Redémarrages de service (rsyslog)
  • Messages du noyau et activité du pare-feu
  • Mélange d’opérations normales et d’événements notables
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Créer une configuration de collector de test

Créez un fichier nommé host-logs-demo.yaml avec la configuration suivante :
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Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration

Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration :
Le fichier de log est ici monté directement dans le conteneur. Cela est uniquement destiné aux tests avec des données de démonstration statiques.
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Vérifier les logs dans HyperDX

Une fois ClickStack démarré :
  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs
  3. Définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps large vous garantit de voir les logs de démonstration, où que vous soyez. Une fois les logs affichés, vous pouvez réduire la plage à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à démarrer la surveillance des logs hôte avec ClickStack, nous fournissons des visualisations essentielles pour les logs système.
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Télécharger la configuration du tableau de bord

.
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Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
  2. Cliquez sur Import Dashboard dans le coin supérieur droit, dans le menu à trois points
  1. Téléversez le fichier host-logs-dashboard.json et cliquez sur Finish Import
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Afficher le tableau de bord

Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées :Les principales visualisations sont les suivantes :
  • Volume des logs au fil du temps, par niveau de gravité
  • Principales unités systemd générant des logs
  • Activité des connexions SSH (réussies ou échouées)
  • Activité du pare-feu (bloquées ou autorisées)
  • Événements de sécurité (connexions échouées, bannissements, blocages)
  • Activité de redémarrage des services
Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (ajustez-le en fonction de votre fuseau horaire local). Le tableau de bord importé n’aura pas d’intervalle de temps défini par défaut.

Dépannage

La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement est définie :
Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté et lisible :

Aucun log ne s’affiche dans HyperDX

Vérifiez que les fichiers syslog existent et qu’ils sont bien alimentés :
Vérifiez que le collector peut lire les logs :
Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver filelog :
Vérifiez s’il y a des erreurs dans les logs du collector :
Si vous utilisez le jeu de données de démonstration, vérifiez que le fichier de log est accessible :

Les logs ne sont pas correctement analysés

Vérifiez que le format syslog correspond à la configuration choisie : Pour Linux moderne (Ubuntu 24.04+) :
Pour Legacy Linux ou macOS :
Si ce n’est pas le bon format, sélectionnez l’onglet de configuration approprié dans la section Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector.

Étapes suivantes

  • Configurez des alertes pour les événements système critiques (défaillances de service, échecs d’authentification, alertes liées au disque)
  • Filtrez sur des unités spécifiques pour surveiller certains services
  • Corrélez les logs hôte avec les logs d’application pour un dépannage complet
  • Créez des tableaux de bord personnalisés pour la surveillance de la sécurité (tentatives SSH, utilisation de sudo, blocages du pare-feu)

Passer en production

Ce guide s’appuie sur l’OpenTelemetry Collector intégré à ClickStack pour une configuration rapide. Pour les déploiements en production, nous vous recommandons d’exécuter votre propre OTel Collector et d’envoyer les données vers le point de terminaison OTLP de ClickStack. Consultez Envoyer des données OpenTelemetry pour la configuration de production.
Dernière modification le 23 juillet 2026