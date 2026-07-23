Supervision des logs hôtes génériques avec ClickStack

Supervision des logs hôtes avec ClickStack

TL;DR Collectez et visualisez les logs système de l’hôte (syslog, auth, kernel) dans ClickStack à l’aide du receiver filelog d’OTel. Inclut un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration avec des hôtes existants

Cette section explique comment configurer vos hôtes existants pour envoyer les logs système à ClickStack, en modifiant la configuration du ClickStack OTel collector pour lire tous les fichiers de log système (syslog, auth, kernel, daemon et journaux d’application).

Si vous souhaitez tester l’intégration des logs hôte avant de configurer votre propre installation existante, vous pouvez utiliser notre configuration préconfigurée et nos données d’exemple dans la section “Jeu de données de démonstration”

Prérequis

Instance ClickStack en cours d’exécution

Système avec des fichiers syslog

Accès requis pour modifier les fichiers de configuration de ClickStack

1 Vérifiez la présence des fichiers syslog Commencez par vérifier que votre système génère bien des fichiers syslog : # Check if syslog files exist (Linux) ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Or on macOS ls -la /var/log/system.log # View recent entries tail -20 /var/log/syslog Emplacements courants des fichiers syslog : Ubuntu/Debian : /var/log/syslog

: RHEL/CentOS/Fedora : /var/log/messages

: macOS: /var/log/system.log 2 Créer une configuration personnalisée de l'OTel collector ClickStack vous permet d’étendre la configuration de base de l’OpenTelemetry Collector en montant un fichier de configuration personnalisé et en définissant une variable d’environnement. Créez un fichier nommé host-logs-monitoring.yaml avec la configuration de votre système : Linux moderne (Ubuntu 24.04+)

Linux hérité (Ubuntu 20.04, RHEL, CentOS)

macOS receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/messages - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/system.log - /host/private/var/log/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse

Toutes les configurations : Lire les fichiers syslog depuis leurs emplacements standard

Analyser le format syslog pour extraire des champs structurés (horodatage, nom d’hôte, unité/service, PID, message)

Préserver les horodatages d’origine des logs

Ajouter l’attribut source: host-logs pour le filtrage dans HyperDX

pour le filtrage dans HyperDX Acheminer les logs vers le ClickHouse exporter via un pipeline dédié Vous définissez uniquement de nouveaux receivers et pipelines dans la configuration personnalisée

Les processors ( memory_limiter , transform , batch ) et les exporters ( clickhouse ) sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack - vous n’avez qu’à les référencer par leur nom

, , ) et les exporters ( ) sont déjà définis dans la configuration de base de ClickStack - vous n’avez qu’à les référencer par leur nom Le parseur Regex extrait les noms des unités systemd, les PID et d’autres métadonnées du format syslog

Cette configuration utilise start_at: end pour éviter de réingérer les logs au redémarrage du collector. Pour les tests, remplacez-le par start_at: beginning pour afficher immédiatement les logs historiques. 3 Configurer ClickStack pour charger une configuration personnalisée Pour activer une configuration personnalisée du collecteur dans votre déploiement ClickStack existant, vous devez : Monter le fichier de configuration personnalisé sur /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Définir la variable d’environnement CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Monter votre répertoire syslog afin que le collecteur puisse y accéder Option 1 : Docker Compose Mettez à jour la configuration de votre déploiement ClickStack : services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes : - ./host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log:/var/log:ro # ... other volumes ... Option 2 : Docker Run (image tout-en-un) Si vous utilisez l’image tout-en-un avec docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log:/var/log:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Assurez-vous que le collecteur ClickStack dispose des autorisations appropriées pour lire les fichiers syslog. En production, utilisez des montages en lecture seule ( :ro ) et respectez le principe du moindre privilège. 4 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les logs arrivent bien : Accédez à la vue Search Définissez la source sur Logs Filtrez sur source:host-logs pour afficher les logs spécifiques à l’hôte Vous devriez voir des entrées de logs structurées avec des champs tels que unit , hostname , pid , message , etc.

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester l’intégration des logs hôte avant de configurer leurs systèmes de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des logs système pré-générés aux schémas réalistes.

1 Télécharger le jeu de données d’exemple Téléchargez le fichier de log d’exemple : curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log Le jeu de données comprend : Séquence de démarrage du système

Activité de connexion SSH (tentatives réussies et échouées)

Incident de sécurité (attaque par force brute avec réponse de fail2ban)

Maintenance planifiée (tâches cron, anacron)

Redémarrages de service (rsyslog)

Messages du noyau et activité du pare-feu

Mélange d’opérations normales et d’événements notables 2 Créer une configuration de collector de test Créez un fichier nommé host-logs-demo.yaml avec la configuration suivante : cat > host-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/journal : include : - /tmp/host-demo/journal.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type : add field : attributes.source value : "host-demo" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-demo" service : pipelines : logs/host-demo : receivers : [ filelog/journal ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 Exécuter ClickStack avec la configuration de démonstration Exécutez ClickStack avec les logs de démonstration et cette configuration : docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Le fichier de log est ici monté directement dans le conteneur. Cela est uniquement destiné aux tests avec des données de démonstration statiques. 4 Vérifier les logs dans HyperDX Une fois ClickStack démarré : Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un) Accédez à la vue Search et définissez la source sur Logs Définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00 Affichage du fuseau horaire HyperDX affiche les timestamps dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). Cet intervalle de temps large vous garantit de voir les logs de démonstration, où que vous soyez. Une fois les logs affichés, vous pouvez réduire la plage à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

​ Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à démarrer la surveillance des logs hôte avec ClickStack, nous fournissons des visualisations essentielles pour les logs système.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards Cliquez sur Import Dashboard dans le coin supérieur droit, dans le menu à trois points Téléversez le fichier host-logs-dashboard.json et cliquez sur Finish Import 3 Afficher le tableau de bord Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées : Les principales visualisations sont les suivantes : Volume des logs au fil du temps, par niveau de gravité

Principales unités systemd générant des logs

Activité des connexions SSH (réussies ou échouées)

Activité du pare-feu (bloquées ou autorisées)

Événements de sécurité (connexions échouées, bannissements, blocages)

Activité de redémarrage des services Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (ajustez-le en fonction de votre fuseau horaire local). Le tableau de bord importé n’aura pas d’intervalle de temps défini par défaut.

​ La config personnalisée ne se charge pas

Vérifiez que la variable d’environnement est définie :

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Vérifiez que le fichier de configuration personnalisé est bien monté et lisible :

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

​ Aucun log ne s’affiche dans HyperDX

Vérifiez que les fichiers syslog existent et qu’ils sont bien alimentés :

# Check if syslog exists ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Verify logs are being written tail -f /var/log/syslog

Vérifiez que le collector peut lire les logs :

docker exec < containe r > cat /var/log/syslog | head -20

Vérifiez que la configuration effective inclut votre receiver filelog :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Vérifiez s’il y a des erreurs dans les logs du collector :

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i "filelog\|syslog"

Si vous utilisez le jeu de données de démonstration, vérifiez que le fichier de log est accessible :

docker exec < containe r > cat /tmp/host-demo/journal.log | wc -l

​ Les logs ne sont pas correctement analysés

Vérifiez que le format syslog correspond à la configuration choisie :

Pour Linux moderne (Ubuntu 24.04+) :

# Should show ISO8601 format: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00 tail -5 /var/log/syslog

Pour Legacy Linux ou macOS :

# Should show traditional format: Nov 17 14:16:16 tail -5 /var/log/syslog # or tail -5 /var/log/system.log

Si ce n’est pas le bon format, sélectionnez l’onglet de configuration approprié dans la section Créer une configuration personnalisée pour l’OTel collector

​ Étapes suivantes

Configurez des alertes pour les événements système critiques (défaillances de service, échecs d’authentification, alertes liées au disque)

Filtrez sur des unités spécifiques pour surveiller certains services

Corrélez les logs hôte avec les logs d’application pour un dépannage complet

Créez des tableaux de bord personnalisés pour la surveillance de la sécurité (tentatives SSH, utilisation de sudo, blocages du pare-feu)

​ Passer en production