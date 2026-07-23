ClickPipes est une plateforme d’intégration gérée qui simplifie l’ingestion de données depuis un large éventail de sources au point de se faire en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour une tâche ponctuelle de chargement de données.

ClickPipes peut être déployé et géré manuellement via la ClickPipes UI, ainsi que par programmation à l’aide d’ OpenAPI et de Terraform

​ Sources de données prises en charge

Nom Type Statut Description Apache Kafka Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en continu depuis Apache Kafka vers ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Streaming Stable Exploitez toute la puissance de Confluent et de ClickHouse Cloud grâce à notre intégration directe. Redpanda Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming de Redpanda dans ClickHouse Cloud. AWS MSK Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis AWS MSK dans ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Azure Event Hubs vers ClickHouse Cloud. Consultez la FAQ sur Azure Event Hubs pour plus d’informations. WarpStream Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis WarpStream dans ClickHouse Cloud. Amazon Kinesis Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming provenant d’Amazon Kinesis dans ClickHouse Cloud. GCP Pub/Sub Streaming Aperçu privé Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming provenant de Google Cloud Pub/Sub dans ClickHouse Cloud. Amazon S3 Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données à partir du stockage d’objets. Google Cloud Storage Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données à partir du stockage d’objets. DigitalOcean Spaces Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer de grands volumes de données à partir du stockage objet. Azure Blob Storage Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer de grands volumes de données à partir du stockage objet. Postgres DBMS Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis Postgres vers ClickHouse Cloud. MySQL DBMS Bêta publique Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MySQL vers ClickHouse Cloud. MongoDB DBMS Aperçu privé Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MongoDB vers ClickHouse Cloud.

D’autres connecteurs seront ajoutés à ClickPipes ; vous pouvez en savoir plus en nous contactant

​ Liste des IP statiques

Les tableaux ci-dessous répertorient les adresses IP NAT statiques que ClickPipes utilise pour se connecter à vos services externes. Ajoutez les IP de la région ClickPipes qui dessert votre service ClickHouse Cloud à votre liste d’autorisation d’IP. Dans le cas des pipes de stockage d’objets, vous devez également ajouter les IP du cluster ClickHouse à votre liste d’autorisation d’IP.

Les services situés dans les régions Google Cloud répertoriées dans le tableau Google Cloud ci-dessous utilisent ces IP Google Cloud uniquement s’ils ne comportaient pas déjà de ClickPipes avant le 15 juin 2026. Les services de ces régions qui disposaient déjà de ClickPipes avant le 15 juin 2026 continuent d’utiliser les IP régionales par défaut répertoriées ci-dessous.

Pour les autres services, le trafic ClickPipes proviendra d’une région par défaut en fonction de l’emplacement de votre service :

eu-central-1 : Pour toutes les régions de l’UE non explicitement répertoriées, ainsi que pour les régions Azure de l’UE et les services Google Cloud avec des ClickPipes préexistants avant le 15 juin 2026.

: Pour toutes les régions de l’UE non explicitement répertoriées, ainsi que pour les régions Azure de l’UE et les services Google Cloud avec des ClickPipes préexistants avant le 15 juin 2026. eu-west-1 : Pour tous les services sur AWS eu-west-1 créés à compter du 20 janv. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP eu-central-1 ).

: Pour tous les services sur AWS créés à compter du 20 janv. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). us-east-1 : Pour tous les services sur AWS us-east-1 .

: Pour tous les services sur AWS . ap-south-1 : Pour les services sur AWS ap-south-1 créés à compter du 25 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 25 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-northeast-2 : Pour les services sur AWS ap-northeast-2 créés à compter du 14 nov. 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 14 nov. 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). af-south-1 : Pour les services sur AWS af-south-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-east-1 : Pour les services sur AWS ap-east-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-northeast-1 : Pour les services sur AWS ap-northeast-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-southeast-1 : Pour les services sur AWS ap-southeast-1 créés à compter du 18 mars 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 18 mars 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-southeast-2 : Pour les services sur AWS ap-southeast-2 créés à compter du 25 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 25 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ap-southeast-3 : Pour les services sur AWS ap-southeast-3 créés à compter du 6 mars 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 6 mars 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). ca-central-1 : Pour les services sur AWS ca-central-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). eu-north-1 : Pour les services sur AWS eu-north-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP eu-central-1 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). eu-west-2 : Pour les services sur AWS eu-west-2 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP eu-central-1 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). il-central-1 : Pour les services sur AWS il-central-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). mx-central-1 : Pour les services sur AWS mx-central-1 créés à compter du 19 mai 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 19 mai 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). sa-east-1 : Pour les services sur AWS sa-east-1 créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 15 avr. 2026 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). us-west-2 : Pour les services sur AWS us-west-2 créés à compter du 24 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP us-east-2 ).

: Pour les services sur AWS créés à compter du 24 juin 2025 (les services créés avant cette date utilisent les adresses IP ). us-east-2 : Pour toutes les autres régions ne correspondant à aucune des règles ci-dessus, y compris les régions Azure et les services Google Cloud avec des ClickPipes préexistants avant le 15 juin 2026.

​ Adresses IP NAT statiques sur AWS

Région AWS Adresses IP eu-central-1 - Francfort 18.195.233.217 , 3.127.86.90 , 35.157.23.2 , 18.197.167.47 , 3.122.25.29 , 52.28.148.40 eu-west-1 - Irlande (dès le 20 janv. 2026) 54.228.1.92 , 54.72.101.254 , 54.228.16.208 , 54.76.200.104 , 52.211.2.177 , 54.77.10.134 us-east-1 - N. Virginia 54.82.38.199 , 3.90.133.29 , 52.5.177.8 , 3.227.227.145 , 3.216.6.184 , 54.84.202.92 , 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 us-east-2 - Ohio 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 , 3.132.20.192 , 18.119.76.110 , 3.134.185.180 ap-south-1 - Mumbai (à partir du 25 juin 2025) 13.203.140.189 , 13.232.213.12 , 13.235.145.208 , 35.154.167.40 , 65.0.39.245 , 65.1.225.89 ap-northeast-2 - Séoul (à partir du 14 nov. 2025) 3.38.68.69 , 52.78.68.128 , 13.209.152.13 , 3.38.24.84 , 3.37.159.31 , 3.34.25.104 ap-southeast-1 - Singapour (à partir du 18 mars 2026) 13.215.65.134 , 18.139.118.108 , 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 54.254.98.29 , 54.255.153.106 ap-southeast-2 - Sydney (à compter du 25 juin 2025) 3.106.48.103 , 52.62.168.142 , 13.55.113.162 , 3.24.61.148 , 54.206.77.184 , 54.79.253.17 af-south-1 - Le Cap (à partir du 15 avr. 2026) 13.245.187.24 , 15.240.60.178 , 15.240.81.191 , 13.245.25.101 , 13.245.91.225 , 15.240.54.195 ap-east-1 - Hong Kong (à partir du 15 avr. 2026) 18.166.168.168 , 43.199.224.85 , 95.40.0.242 , 16.162.107.229 , 43.199.125.240 , 54.46.86.27 ap-northeast-1 - Tokyo (à compter du 15 avr. 2026) 54.168.88.92 , 35.76.97.79 , 54.64.100.89 , 54.178.40.17 , 52.195.101.208 , 13.193.109.245 ap-southeast-1 - Singapour (à compter du 18 mars 2026) 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 18.139.118.108 , 54.255.153.106 , 54.254.98.29 , 13.215.65.134 ap-southeast-3 - Jakarta (à partir du 6 mars 2026) 16.78.195.195 , 43.218.184.235 , 16.79.88.54 , 16.78.153.162 , 16.79.6.125 , 108.137.52.155 ca-central-1 - Canada (à partir du 15 avr. 2026) 52.60.123.235 , 3.97.222.98 , 3.99.62.248 , 15.223.61.186 , 3.96.255.101 , 3.97.29.96 eu-north-1 - Stockholm (à partir du 15 avr. 2026) 13.63.1.65 , 16.171.127.30 , 56.228.76.44 , 13.63.101.248 , 16.170.124.188 , 13.60.109.201 eu-west-2 - Londres (à compter du 15 avr. 2026) 13.134.82.158 , 16.60.209.167 , 18.134.221.203 , 16.60.139.176 , 13.43.66.75 , 3.11.78.183 il-central-1 - Tel Aviv (à partir du 15 avr. 2026) 16.164.25.13 , 51.84.162.29 , 51.85.90.183 , 51.84.36.146 , 51.84.72.29 , 51.85.28.184 mx-central-1 - Mexique (à partir du 19 mai 2026) 78.12.67.220 , 78.12.117.175 , 78.13.186.238 , 78.13.219.184 , 78.13.224.212 , 78.13.248.162 sa-east-1 - São Paulo (à partir du 15 avril 2026) 18.230.164.131 , 56.126.1.234 , 18.230.39.24 , 15.229.102.116 , 18.230.174.204 , 18.229.237.116 us-west-2 - Oregon (à compter du 24 juin 2025) 52.42.100.5 , 44.242.47.162 , 52.40.44.52 , 44.227.206.163 , 44.246.241.23 , 35.83.230.19

​ Adresses IP NAT statiques Google Cloud

Région Google Cloud Adresses IP asia-northeast1 - Tokyo (à partir du 27 mai 2026) 104.198.114.210 , 35.221.66.81 , 35.243.126.127 , 136.110.107.86 , 34.85.18.112 asia-southeast1 - Singapour (à partir du 27 mai 2026) 34.21.197.28 , 35.197.141.23 , 35.197.157.90 , 136.110.17.200 , 35.185.179.231 australia-southeast1 - Sydney (à partir du 7 juil. 2026) 34.40.200.47 , 34.151.85.215 , 34.151.163.22 , 34.87.195.243 , 34.40.243.42 europe-west2 - Londres (à partir du 27 mai 2026) 35.242.131.178 , 34.39.77.101 , 34.39.47.179 , 34.89.53.234 , 8.228.63.151 europe-west3 - Francfort (à partir du 8 juil. 2026) 35.234.83.97 , 34.185.190.148 , 35.246.247.157 , 34.159.127.6 , 34.141.3.60 europe-west4 - Pays-Bas (à partir du 27 mai 2026) 34.34.86.3 , 34.6.175.56 , 34.178.6.187 , 34.91.204.220 , 34.12.85.206 europe-west6 - Zurich (à partir du 8 juil. 2026) 34.65.96.1 , 34.65.131.251 , 34.65.140.197 , 34.65.186.186 , 34.158.21.76 northamerica-northeast1 - Montréal (à partir du 10 juil. 2026) 34.19.131.90 , 34.19.160.202 , 34.19.162.249 , 34.19.222.77 , 34.47.6.28 us-central1 - Iowa (à partir du 7 juil. 2026) 34.28.24.54 , 34.42.56.195 , 34.63.141.9 , 35.238.146.37 , 34.10.251.49 us-east1 - Caroline du Sud (à partir du 27 mai 2026) 34.24.134.232 , 34.24.214.165 , 34.24.20.1 , 35.243.193.248 , 34.23.98.76 us-west1 - Oregon (à partir du 1 juil. 2026) 136.118.254.175 , 8.229.115.2 , 34.83.0.219 , 35.247.34.28 , 35.199.165.121

​ Ajuster les paramètres ClickHouse

ClickHouse Cloud fournit des valeurs par défaut adaptées à la plupart des cas d’usage. Toutefois, si vous devez ajuster certains paramètres ClickHouse pour les tables de destination de ClickPipes, un rôle dédié à ClickPipes est la solution la plus souple. Étapes :

créez un rôle personnalisé CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ... . Consultez la syntaxe de CREATE ROLE pour plus de détails. ajoutez le rôle personnalisé à l’utilisateur ClickPipes à l’étape Details and Settings lors de la création de ClickPipes.

​ Ajuster les paramètres avancés de ClickPipes

ClickPipes propose des paramètres par défaut adaptés à la plupart des cas d’utilisation. Si le vôtre nécessite un réglage plus fin, vous pouvez ajuster les paramètres suivants :

​ stockage d’objets ClickPipes

​ ClickPipes de streaming

Paramètre Valeur par défaut Description Streaming max insert wait time 5 s Définit le délai d’attente maximal avant l’insertion des données dans le cluster ClickHouse.

ClickPipes stocke les erreurs dans deux tables distinctes selon le type d’erreur rencontré lors du processus d’ingestion.

Cela ne s’applique pas actuellement aux pipes CDC (Postgres, MySQL et MongoDB), pour lesquels les journaux opérationnels et d’erreurs sont disponibles directement dans la console ClickHouse Cloud.

​ Enregistrement des erreurs

<destination_table_name>_clickpipes_error . Cette table contiendra toutes les erreurs liées à des données mal formées ou à un schéma incompatible, et inclura l’intégralité du message non valide. Cette table a une ClickPipes créera une table à côté de votre table de destination avec le suffixe. Cette table contiendra toutes les erreurs liées à des données mal formées ou à un schéma incompatible, et inclura l’intégralité du message non valide. Cette table a une TTL de 7 jours.

​ Erreurs système

system.clickpipes_log . Cette table stocke toutes les autres erreurs liées au fonctionnement de votre ClickPipe (réseau, connectivité, etc.). Cette table a un Les erreurs liées au fonctionnement de ClickPipe sont stockées dans la table. Cette table stocke toutes les autres erreurs liées au fonctionnement de votre ClickPipe (réseau, connectivité, etc.). Cette table a un TTL de 7 jours.

Si ClickPipes ne parvient pas à se connecter à une source de données après 15 min ou à une destination après 1 h, l’instance ClickPipes s’arrête et enregistre un message approprié dans la table des erreurs système (à condition que l’instance ClickHouse soit disponible).

En plus du monitoring dans la console, ClickPipes expose des métriques via un endpoint compatible Prometheus pour le scraping. Ces métriques sont publiées avec les autres métriques du service ClickHouse Cloud et vous permettent d’intégrer le monitoring de ClickPipes à votre stack d’observability existante (par exemple, Grafana Datadog ). Consultez Monitoring ClickPipes pour obtenir la liste complète des métriques disponibles.