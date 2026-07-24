Log pueden almacenar datos en sistemas de archivos distribuidos HDFS o S3.
Motores:
Propiedades comunes
- Almacenan datos en un disco.
- Añaden los datos al final del archivo al escribir.
-
Admiten bloqueos para el acceso concurrente a los datos.
Durante las consultas
INSERT, la tabla se bloquea y las demás consultas, tanto de lectura como de escritura, esperan a que la tabla se desbloquee. Si no hay consultas de escritura de datos, puede ejecutarse de forma concurrente cualquier número de consultas de lectura.
- No admiten mutaciones.
-
No admiten índices.
Esto significa que las consultas
SELECTsobre rangos de datos no son eficientes.
- No escriben datos de forma atómica. La tabla puede quedar con datos corruptos si algo interrumpe la operación de escritura; por ejemplo, un apagado anómalo del servidor.
El motor
Diferencias
TinyLog es el más simple de la familia y ofrece la funcionalidad más limitada y la menor eficiencia. El motor
TinyLog no admite la lectura paralela de datos con varios hilos en una sola consulta. Lee los datos más lentamente que otros motores de la familia que admiten la lectura paralela en una sola consulta, y utiliza casi tantos descriptores de archivo como el motor
Log porque almacena cada columna en un archivo independiente. Úselo solo en escenarios sencillos.
Los motores
Log y
StripeLog admiten la lectura paralela de datos. Al leer datos, ClickHouse utiliza varios hilos. Cada hilo procesa un bloque de datos independiente. El motor
Log utiliza un archivo independiente para cada columna de la tabla.
StripeLog almacena todos los datos en un solo archivo. Como resultado, el motor
StripeLog utiliza menos descriptores de archivo, pero el motor
Log ofrece una mayor eficiencia de lectura de datos.