Estos motores se desarrollaron para escenarios en los que necesitas escribir rápidamente muchas tablas pequeñas (hasta aproximadamente 1 millón de filas) y leerlas después en conjunto.

Motores de la familia:

Motores Log StripeLog Log TinyLog

Log pueden almacenar datos en sistemas de archivos distribuidos S3. Los motores de tabla de la familiapueden almacenar datos en sistemas de archivos distribuidos HDFS

Este motor no es para logs. A pesar del nombre, *los motores de tabla Log no están pensados para almacenar logs. Solo deben usarse con volúmenes pequeños que deban escribirse rápidamente.

​ Propiedades comunes

Motores:

Almacenan datos en un disco.

Añaden los datos al final del archivo al escribir.

Admiten bloqueos para el acceso concurrente a los datos. Durante las consultas INSERT , la tabla se bloquea y las demás consultas, tanto de lectura como de escritura, esperan a que la tabla se desbloquee. Si no hay consultas de escritura de datos, puede ejecutarse de forma concurrente cualquier número de consultas de lectura.

No admiten mutaciones

No admiten índices. Esto significa que las consultas SELECT sobre rangos de datos no son eficientes.

No escriben datos de forma atómica. La tabla puede quedar con datos corruptos si algo interrumpe la operación de escritura; por ejemplo, un apagado anómalo del servidor.

El motor TinyLog es el más simple de la familia y ofrece la funcionalidad más limitada y la menor eficiencia. El motor TinyLog no admite la lectura paralela de datos con varios hilos en una sola consulta. Lee los datos más lentamente que otros motores de la familia que admiten la lectura paralela en una sola consulta, y utiliza casi tantos descriptores de archivo como el motor Log porque almacena cada columna en un archivo independiente. Úselo solo en escenarios sencillos.