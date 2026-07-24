En Agent Builder, habilita Web Search en la sección Capabilities. Una vez habilitado, el agente decide cuándo realizar una búsqueda en función de la pregunta del usuario y de las instrucciones del agente. La búsqueda se ejecuta, se recopilan los resultados y el contenido más relevante se incorpora de nuevo al contexto del modelo.
Habilítalo
Cada búsqueda se ejecuta en tres etapas, gestionadas por Cloud por ti:
Cómo funciona una ronda de búsqueda
- Búsqueda - la consulta del agente se envía a un proveedor de búsqueda que devuelve URL candidatas.
- Extracción - se recuperan las páginas relevantes y se extrae el texto útil.
- Reordenación - un reranker puntúa los resultados para que el modelo vea primero los más útiles.
Cuándo usarlo
- Consulta notas de la versión o registros de cambios que no estén en tu servicio.
- Verifica un dato con una fuente que el modelo quizá no conozca.
- Incorpora a la conversación una entrada de blog o documentación pública para analizarla.