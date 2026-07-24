Web search permite que un agente obtenga información de la web pública durante una conversación. Úsalo para preguntas cuya respuesta deba estar al día: versiones recientes, documentación alojada fuera de tu servicio o una comprobación rápida en una fuente autorizada.

En Agent Builder, habilita Web Search en la sección Capabilities. Una vez habilitado, el agente decide cuándo realizar una búsqueda en función de la pregunta del usuario y de las instrucciones del agente. La búsqueda se ejecuta, se recopilan los resultados y el contenido más relevante se incorpora de nuevo al contexto del modelo.

​ Cómo funciona una ronda de búsqueda

Cada búsqueda se ejecuta en tres etapas, gestionadas por Cloud por ti:

Búsqueda - la consulta del agente se envía a un proveedor de búsqueda que devuelve URL candidatas. Extracción - se recuperan las páginas relevantes y se extrae el texto útil. Reordenación - un reranker puntúa los resultados para que el modelo vea primero los más útiles.

La respuesta del agente cita las URL que realmente utilizó.

​ Cuándo usarlo

Consulta notas de la versión o registros de cambios que no estén en tu servicio.

Verifica un dato con una fuente que el modelo quizá no conozca.

Incorpora a la conversación una entrada de blog o documentación pública para analizarla.

Omítelo en preguntas que puedan responderse con tus datos o con el propio conocimiento del modelo. Cada ronda de búsqueda añade latencia.