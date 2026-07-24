Los agentes se agrupan en categorías; por ejemplo, General, Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo, Finanzas, TI y Ventas. Cambia de una categoría a otra con las pestañas de la parte superior del marketplace. Cada tarjeta de agente muestra el nombre, un icono y la categoría a la que pertenece. Usa la barra de búsqueda para encontrar un agente por nombre o palabra clave en todas las categorías.
Explorar
Haz clic en cualquier tarjeta de agente para abrir su vista detallada. Desde aquí puedes:
Abrir un agente
- Iniciar chat - abre un nuevo chat con el agente.
- Fijar - añade el agente a tus favoritos para acceder rápidamente.
- Copiar enlace - comparte un enlace directo al agente.
Para que un agente se pueda descubrir en el marketplace, compártelo con el alcance adecuado desde el panel de uso compartido y acceso. Niveles de visibilidad:
Publica el tuyo
- Privado - solo tú puedes verlo. No aparece en el marketplace.
- Compartido con usuarios o grupos - visible para ellos. Aparece en su marketplace.
- En toda la organización - visible para todos en la organización. Sujeto a los permisos del marketplace definidos por tu administrador.
Los administradores de la organización pueden:
Controles de administración
- Seleccionar las categorías que se muestran en el marketplace.
- Promover agentes individuales a la vista de toda la organización.
- Permitir o restringir el acceso al marketplace por rol.