Descubre y usa los agentes compartidos en tu organización de ClickHouse Cloud

Agent Marketplace es el lugar donde puedes explorar, buscar y ejecutar agentes que otras personas de tu organización han compartido contigo. También incluye agentes que tu administrador ha publicado para toda la organización. Ábrelo desde la opción Agent Marketplace en la barra lateral izquierda.

Los agentes se agrupan en categorías; por ejemplo, General, Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo, Finanzas, TI y Ventas. Cambia de una categoría a otra con las pestañas de la parte superior del marketplace. Cada tarjeta de agente muestra el nombre, un icono y la categoría a la que pertenece.

Usa la barra de búsqueda para encontrar un agente por nombre o palabra clave en todas las categorías.

​ Abrir un agente

Haz clic en cualquier tarjeta de agente para abrir su vista detallada. Desde aquí puedes:

Iniciar chat - abre un nuevo chat con el agente.

- abre un nuevo chat con el agente. Fijar - añade el agente a tus favoritos para acceder rápidamente.

- añade el agente a tus favoritos para acceder rápidamente. Copiar enlace - comparte un enlace directo al agente.

​ Publica el tuyo

Para que un agente se pueda descubrir en el marketplace, compártelo con el alcance adecuado desde el panel de uso compartido y acceso . Niveles de visibilidad:

Privado - solo tú puedes verlo. No aparece en el marketplace.

- solo tú puedes verlo. No aparece en el marketplace. Compartido con usuarios o grupos - visible para ellos. Aparece en su marketplace.

- visible para ellos. Aparece en su marketplace. En toda la organización - visible para todos en la organización. Sujeto a los permisos del marketplace definidos por tu administrador.

Clasifica tu agente y redacta una descripción clara antes de publicarlo; estos campos determinan tanto la búsqueda como la navegación por categorías.

​ Controles de administración

Los administradores de la organización pueden:

Seleccionar las categorías que se muestran en el marketplace.

Promover agentes individuales a la vista de toda la organización.

Permitir o restringir el acceso al marketplace por rol.