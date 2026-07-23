​ Almacenamiento basado en almacenamiento de objetos

Almacenamiento prácticamente ilimitado

No es necesario segmentar manualmente los datos

Coste significativamente menor para almacenar datos, especialmente los que se consultan con menos frecuencia

Escalado e inactividad automáticos: no es necesario dimensionarlo de antemano ni sobredimensionarlo para los picos de uso

Inactividad automática y reanudación: no es necesario mantener capacidad de cómputo sin usar cuando nadie la está utilizando

Seguro y de alta disponibilidad de forma predeterminada

Nos encargamos de la configuración, la monitorización, las copias de seguridad y la facturación.

Los controles de costes están habilitados de forma predeterminada y puede ajustarlos desde la consola de Cloud.

​ Aislamiento del servicio

​ Aislamiento de red

Todos los servicios están aislados a nivel de red.

​ Aislamiento del cómputo

Todos los servicios se implementan en pods separados, dentro de sus respectivos espacios de nombres de Kubernetes, con aislamiento a nivel de red.

​ Aislamiento del almacenamiento

Todos los servicios usan una subruta independiente dentro de un bucket compartido (AWS, GCP) o de un contenedor de almacenamiento (Azure).

En AWS, el acceso al almacenamiento se controla mediante AWS IAM, y cada IAM role es único para cada servicio. Para el servicio Enterprise, se puede habilitar CMEK para proporcionar un aislamiento avanzado de los datos en reposo. Por el momento, CMEK solo es compatible con servicios de AWS.

En GCP y Azure, los servicios cuentan con aislamiento en el almacenamiento de objetos (todos los servicios tienen sus propios buckets o contenedores de almacenamiento).

Cómputo-cómputo separation te permite crear varios grupos de nodos de cómputo, cada uno con su propia URL de servicio, que utilizan el mismo almacenamiento de objetos compartido. Esto permite aislar el cómputo para distintos casos de uso, como separar las lecturas de las escrituras, aunque compartan los mismos datos. También permite un uso más eficiente de los recursos al escalar de forma independiente los grupos de cómputo según sea necesario.

​ Límites de concurrencia

No hay límite en la cantidad de consultas por segundo (QPS) de tu servicio de ClickHouse Cloud. Sin embargo, sí existe un límite de 1000 consultas concurrentes por réplica. En última instancia, el QPS depende del tiempo medio de ejecución de las consultas y de la cantidad de réplicas de tu servicio.