Vision solo funciona con modelos que admiten entrada de imágenes. Si el modelo seleccionado no admite entrada de imágenes, el control de carga en el editor de mensajes se desactiva. Cambia a un modelo compatible con Vision para volver a habilitarlo.
Habilitar las capacidades de Vision
Haz clic en el icono del clip en la esquina inferior izquierda del editor de mensajes y elige Upload to Provider para adjuntar una imagen: una captura de pantalla, una foto, un gráfico o un diagrama. Después, haz cualquier pregunta que requiera leer la imagen: “¿Qué tiene de malo este plan de consulta?”, “Transcribe el texto de esta captura de pantalla” o “Compara este dashboard con el de la semana pasada.” El agente trata la imagen como parte del contexto del mensaje, así que las preguntas de seguimiento dentro del mismo turno pueden hacer referencia a lo que vio sin tener que volver a subirla.
Usa las capacidades de Vision
Vision funciona bien junto con el code interpreter para análisis basados en imágenes; por ejemplo, el agente extrae números de una captura de pantalla y luego ejecuta Python para calcular totales; y con web search cuando una imagen hace referencia a algo que el modelo necesita consultar.