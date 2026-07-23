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El agente de chat de ClickHouse Assistant se puede personalizar para que comprenda la lógica de negocio, las estructuras de datos y el conocimiento del dominio específicos de su organización mediante AGENTS.md, una consulta guardada especial que actúa como una capa semántica sobre el prompt del sistema del agente. Al crear un archivo AGENTS.md, puede proporcionar instrucciones personalizadas que se insertan al inicio de cada conversación para orientar la generación de consultas SQL y el análisis de datos según los requisitos, cálculos y convenciones específicos de su organización.

Cómo funciona

Cuando guarda una consulta llamada “AGENTS.md” (sensible a mayúsculas y minúsculas) en la Cloud Console:
  1. El agente de chat de ClickHouse Assistant carga automáticamente este archivo cuando se envía un mensaje
  2. El contenido se coloca dentro de una etiqueta de contenido estructurado y se inyecta en el prompt del sistema del agente
  3. Las instrucciones se aplican a todas las conversaciones de chat de ClickHouse Assistant de ese servicio

Crear AGENTS.md

1

Crea la consulta guardada

  1. En la Cloud Console, crea una consulta nueva
  2. Asígnale exactamente este nombre: “AGENTS.md” (sensible a mayúsculas y minúsculas)
  3. Escribe tus instrucciones personalizadas en el editor de texto de la consulta (no SQL)
  4. Guarda la consulta
2

Añade tus instrucciones

Estructura tus instrucciones con un lenguaje claro y práctico. Incluye:
  • Reglas de negocio y cálculos
  • Indicaciones sobre la estructura de los datos
  • Terminología específica del dominio
  • Patrones de consulta habituales
  • Reglas de optimización del rendimiento

Buenas prácticas

Considera el contexto como un recurso finito

El contexto es valioso: cada token consume el “presupuesto de atención” del agente. Al igual que los seres humanos, cuya memoria de trabajo es limitada, los modelos de lenguaje ven degradado su rendimiento a medida que aumenta el contexto. Esto significa encontrar el conjunto más pequeño posible de tokens con alta señal que maximice la probabilidad de obtener el resultado deseado.

Encuentra el nivel de detalle adecuado

Logra un equilibrio entre dos extremos:
  • Demasiado específico: Codificar de forma rígida una lógica if-else frágil que genera complejidad de mantenimiento
  • Demasiado vago: Orientación de alto nivel que no ofrece señales concretas o que asume erróneamente un contexto compartido
El nivel de detalle óptimo es lo bastante específico como para guiar el comportamiento de forma eficaz y, al mismo tiempo, lo bastante flexible como para que el modelo aplique heurísticas sólidas. Empieza con un prompt mínimo en el mejor modelo disponible y, después, añade instrucciones claras en función de los modos de fallo observados.

Organiza con secciones bien estructuradas

Usa etiquetas XML o encabezados de Markdown para crear secciones diferenciadas y fáciles de recorrer:

Proporcione ejemplos diversos y canónicos

Los ejemplos son las «imágenes que valen más que mil palabras». En lugar de incluir todos los casos extremos en su prompt, seleccione un conjunto acotado de ejemplos diversos que ilustre con eficacia el comportamiento esperado.

Que sea mínimo, pero completo

  • Incluye solo las instrucciones que se necesitan con frecuencia
  • Sé conciso: un contexto más amplio degrada el rendimiento debido al “deterioro del contexto”
  • Elimina las reglas obsoletas o que rara vez se usan
  • Asegúrate de incluir información suficiente para orientar el comportamiento deseado
Que sea mínimo no significa necesariamente que deba ser corto. Necesitas suficiente detalle para garantizar que el agente se ajuste al comportamiento esperado; simplemente evita la verbosidad innecesaria.

Ejemplo: Métricas calculadas a partir de datos en bruto

Indica al agente cuándo las métricas requieren cálculos específicos en lugar de acceder directamente a las columnas:

Ejemplo: Reglas de lógica de negocio

Defina cálculos y clasificaciones específicos del dominio:

Ejemplo: peculiaridades de la estructura de datos

Documenta formatos de datos no convencionales o decisiones heredadas sobre el esquema:

Ejemplo: terminología del dominio

Asigne los términos empresariales a la implementación técnica:
Última modificación el 23 de julio de 2026