Cuando guarda una consulta llamada “AGENTS.md” (sensible a mayúsculas y minúsculas) en la Cloud Console:
Cómo funciona
- El agente de chat de ClickHouse Assistant carga automáticamente este archivo cuando se envía un mensaje
- El contenido se coloca dentro de una etiqueta de contenido estructurado y se inyecta en el prompt del sistema del agente
- Las instrucciones se aplican a todas las conversaciones de chat de ClickHouse Assistant de ese servicio
Crear AGENTS.md
1
Crea la consulta guardada
- En la Cloud Console, crea una consulta nueva
- Asígnale exactamente este nombre: “AGENTS.md” (sensible a mayúsculas y minúsculas)
- Escribe tus instrucciones personalizadas en el editor de texto de la consulta (no SQL)
- Guarda la consulta
2
Añade tus instrucciones
Estructura tus instrucciones con un lenguaje claro y práctico. Incluye:
- Reglas de negocio y cálculos
- Indicaciones sobre la estructura de los datos
- Terminología específica del dominio
- Patrones de consulta habituales
- Reglas de optimización del rendimiento
Buenas prácticas
El contexto es valioso: cada token consume el “presupuesto de atención” del agente. Al igual que los seres humanos, cuya memoria de trabajo es limitada, los modelos de lenguaje ven degradado su rendimiento a medida que aumenta el contexto. Esto significa encontrar el conjunto más pequeño posible de tokens con alta señal que maximice la probabilidad de obtener el resultado deseado.
Considera el contexto como un recurso finito
Logra un equilibrio entre dos extremos:
Encuentra el nivel de detalle adecuado
- Demasiado específico: Codificar de forma rígida una lógica
if-elsefrágil que genera complejidad de mantenimiento
- Demasiado vago: Orientación de alto nivel que no ofrece señales concretas o que asume erróneamente un contexto compartido
Usa etiquetas XML o encabezados de Markdown para crear secciones diferenciadas y fáciles de recorrer:
Organiza con secciones bien estructuradas
<background_information>
Context about your data and domain
</background_information>
<calculation_rules>
Specific formulas and business logic
</calculation_rules>
<tool_guidance>
How to use specific ClickHouse features
</tool_guidance>
Los ejemplos son las «imágenes que valen más que mil palabras». En lugar de incluir todos los casos extremos en su
Proporcione ejemplos diversos y canónicos
prompt, seleccione un conjunto acotado de ejemplos diversos que ilustre con eficacia el comportamiento esperado.
Que sea mínimo, pero completo
- Incluye solo las instrucciones que se necesitan con frecuencia
- Sé conciso: un contexto más amplio degrada el rendimiento debido al “deterioro del contexto”
- Elimina las reglas obsoletas o que rara vez se usan
- Asegúrate de incluir información suficiente para orientar el comportamiento deseado
Indica al agente cuándo las métricas requieren cálculos específicos en lugar de acceder directamente a las columnas:
Ejemplo: Métricas calculadas a partir de datos en bruto
<metric_calculations>
IMPORTANT: "active_sessions" is NOT a column. It must be calculated.
To calculate active sessions:
COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions
This counts unique combinations of session and user identifiers.
When the user asks for "active sessions" or "session count", always use this formula:
SELECT
date,
COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions
FROM events
GROUP BY date;
</metric_calculations>
Defina cálculos y clasificaciones específicos del dominio:
Ejemplo: Reglas de lógica de negocio
<business_rules>
Revenue Calculation:
- Exclude refunded transactions: WHERE transaction_status != 'refunded'
- Apply regional tax rates using CASE expressions
- Use MRR for subscriptions:
SUM(CASE
WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
ELSE 0
END) AS mrr
Traffic Source Classification:
Use CASE expression to categorize:
CASE
WHEN traffic_source IN ('google', 'bing', 'organic') THEN 'Organic Search'
WHEN traffic_source IN ('facebook', 'instagram', 'social') THEN 'Social Media'
WHEN traffic_source = 'direct' THEN 'Direct'
ELSE 'Other'
END AS source_category
Customer Segmentation:
- Enterprise: annual_contract_value >= 100000
- Mid-Market: annual_contract_value >= 10000 AND annual_contract_value < 100000
- SMB: annual_contract_value < 10000
Always include these categorizations when generating traffic or revenue reports.
</business_rules>
Documenta formatos de datos no convencionales o decisiones heredadas sobre el esquema:
Ejemplo: peculiaridades de la estructura de datos
<data_structure_notes>
The user_status column uses numeric codes, not strings:
- 1 = 'active'
- 2 = 'inactive'
- 3 = 'suspended'
- 99 = 'deleted'
When filtering or displaying user status, always use:
CASE user_status
WHEN 1 THEN 'active'
WHEN 2 THEN 'inactive'
WHEN 3 THEN 'suspended'
WHEN 99 THEN 'deleted'
END AS status_label
The product_metadata column contains JSON strings that must be parsed:
SELECT
product_id,
JSONExtractString(product_metadata, 'category') AS category,
JSONExtractInt(product_metadata, 'inventory_count') AS inventory
FROM products;
</data_structure_notes>
Asigne los términos empresariales a la implementación técnica:
Ejemplo: terminología del dominio
<terminology>
When users refer to "conversions", they mean:
- For e-commerce: transactions WHERE transaction_type = 'purchase'
- For SaaS: subscriptions WHERE subscription_status = 'active' AND first_payment_date IS NOT NULL
"Churn" is calculated as:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE last_active_date < today() - INTERVAL 90 DAY
AND previous_subscription_status = 'active'
"DAU" (Daily Active Users) means:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE activity_date = today()
"Qualified leads" must meet ALL criteria:
- lead_score >= 70
- company_size >= 50
- budget_confirmed = true
- contact_role IN ('Director', 'VP', 'C-Level')
</terminology>