Un rol es un conjunto de permisos de funcionalidades asignado a uno o varios usuarios. Los predeterminados son:
Roles
- User: puede ejecutar agentes y chatear. Que también pueda crear agentes, crear skills, compartir recursos, etc. depende de las opciones activadas para cada funcionalidad en su rol.
- Admin: todo lo incluido en User, además de controles a nivel de la organización: gestionar usuarios, configurar el marketplace y conceder permisos.
Los agentes, los prompts y las skills tienen cada uno una lista de acceso. Hay tres niveles de acceso por entidad principal:
Uso compartido de recursos
- Viewer - puede usar el recurso, pero no modificarlo.
- Editor - puede cambiar la configuración del recurso (instrucciones, herramientas adjuntas, modelo, etc.).
- Owner - incluye lo de Editor y además la capacidad de eliminar el recurso o cambiar su uso compartido.
Puedes conceder acceso a:
Destinatarios del acceso
- Usuarios individuales: un usuario a la vez.
- Grupos: equipos o unidades de la organización. Si un usuario se une al grupo o lo abandona más adelante, su acceso se actualiza automáticamente.
- Toda la organización: todos en la organización ven el recurso. Esto depende de la opción a nivel de rol que lo permite.
Puedes marcar un agente como predeterminado. Las conversaciones nuevas se abrirán con ese agente, a menos que elijas otro. Los Admins también pueden establecer un valor predeterminado para toda la organización para los usuarios que aún no hayan elegido uno propio.
Agente predeterminado
Las operaciones exclusivas de Admin incluyen:
Operaciones de Admin
- Crear y editar roles.
- Configurar las categorías de marketplace y seleccionar los agentes destacados.
- Habilitar o deshabilitar funciones a nivel de la organización (memory, web search, code interpreter, marketplace, etc.).
- Otorgar permisos de Admin a otros usuarios.
Aspectos a tener en cuenta
- Eliminar un agente interrumpe todo el uso compartido. Los destinatarios pierden el acceso; sus conversaciones guardadas con el agente siguen siendo legibles, pero no se pueden continuar.
- Editar un agente compartido afecta a todos los que lo usan. Usa una copia si necesitas experimentar sin afectar a los demás.
- Revocar el rol de un usuario no elimina los recursos que creó. Sus agentes, prompts y skills siguen apareciendo en sus listas de acceso; transfiere la propiedad antes de darlo de baja por completo.