ClickHouse Agents utiliza un modelo de permisos por capas: los roles controlan qué funcionalidades pueden usar los usuarios, las listas de acceso a nivel de recurso controlan quién puede usar un agente específico u otro recurso, y los permisos de Admin controlan quién lo administra todo.

Un rol es un conjunto de permisos de funcionalidades asignado a uno o varios usuarios. Los predeterminados son:

User : puede ejecutar agentes y chatear. Que también pueda crear agentes, crear skills, compartir recursos, etc. depende de las opciones activadas para cada funcionalidad en su rol.

: puede ejecutar agentes y chatear. Que también pueda crear agentes, crear skills, compartir recursos, etc. depende de las opciones activadas para cada funcionalidad en su rol. Admin: todo lo incluido en User, además de controles a nivel de la organización: gestionar usuarios, configurar el marketplace y conceder permisos.

Los administradores pueden crear roles personalizados con sus propias opciones para tener un control más granular.

​ Uso compartido de recursos

Los agentes, los prompts y las skills tienen cada uno una lista de acceso. Hay tres niveles de acceso por entidad principal:

Viewer - puede usar el recurso, pero no modificarlo.

- puede usar el recurso, pero no modificarlo. Editor - puede cambiar la configuración del recurso (instrucciones, herramientas adjuntas, modelo, etc.).

- puede cambiar la configuración del recurso (instrucciones, herramientas adjuntas, modelo, etc.). Owner - incluye lo de Editor y además la capacidad de eliminar el recurso o cambiar su uso compartido.

Cuando creas un recurso, eres su Owner de forma predeterminada. Todo lo que no compartas explícitamente será privado.

​ Destinatarios del acceso

Puedes conceder acceso a:

Usuarios individuales : un usuario a la vez.

: un usuario a la vez. Grupos : equipos o unidades de la organización. Si un usuario se une al grupo o lo abandona más adelante, su acceso se actualiza automáticamente.

: equipos o unidades de la organización. Si un usuario se une al grupo o lo abandona más adelante, su acceso se actualiza automáticamente. Toda la organización: todos en la organización ven el recurso. Esto depende de la opción a nivel de rol que lo permite.

La visibilidad para toda la organización es lo que hace que un recurso pueda encontrarse en el marketplace

​ Compartir un agente

Haz clic en el icono share en la parte inferior de Agent Builder. Una insignia en el icono muestra cuántos usuarios o grupos tienen acceso actualmente.

Se abre el modal Share. Busca un usuario o grupo por nombre o correo electrónico, elige el nivel de acceso (Viewer, Editor o Owner) y haz clic en Save Changes. Para compartirlo con toda la organización, activa el interruptor Share with everyone in ClickHouse.

El destinatario verá el agente en su lista de agentes disponibles la próxima vez que la actualice. Para revocar el acceso, elimina la fila en el mismo modal. El destinatario pierde el acceso de inmediato; sus conversaciones en curso terminan, pero no podrá abrir nuevas.

​ Agente predeterminado

Puedes marcar un agente como predeterminado. Las conversaciones nuevas se abrirán con ese agente, a menos que elijas otro. Los Admins también pueden establecer un valor predeterminado para toda la organización para los usuarios que aún no hayan elegido uno propio.

​ Operaciones de Admin

Las operaciones exclusivas de Admin incluyen:

Crear y editar roles.

Configurar las categorías de marketplace y seleccionar los agentes destacados.

Habilitar o deshabilitar funciones a nivel de la organización (memory, web search, code interpreter, marketplace, etc.).

Otorgar permisos de Admin a otros usuarios.

En ClickHouse Cloud, el panel de administración está disponible para los admins de la organización. Si no puedes verlo, ponte en contacto con el admin de tu organización o con el soporte de ClickHouse Cloud para solicitar acceso.

​ Aspectos a tener en cuenta