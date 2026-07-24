La interfaz de chat de ClickHouse Agents permite gestionar conversaciones, crear bifurcaciones y compartirlas.

Inicia una nueva conversación haciendo clic en el icono de redacción de la barra de navegación izquierda. Selecciona el agente que quieras usar en el cuadro de diálogo del selector de agentes, en la parte superior izquierda de la ventana de conversación; de forma predeterminada, está seleccionado ClickHouse Agent. Ahora puedes escribir tu mensaje en el cuadro de redacción y pulsar Enviar. Cada conversación se guarda en el historial de la barra lateral y se puede volver a abrir, renombrar o eliminar más tarde.

Puedes editar cualquiera de tus mensajes en el mismo lugar, y el agente volverá a generar su respuesta a partir de ese punto del historial de la conversación. También puedes volver a generar solo la última respuesta del agente, sin volver a enviar tu mensaje.

Marca un mensaje o una conversación completa para señalarlo y recuperarlo rápidamente. Los marcadores son privados y se conservan aunque cambies el nombre de la conversación.

​ Conversaciones fijadas

Fija una conversación para mantenerla en la parte superior de la barra lateral, separada del historial agrupado por fecha que aparece debajo. En la barra lateral, abre el menú de opciones de la conversación (el icono de tres puntos) y selecciona Fijar. Las conversaciones fijadas se muestran en una sección de Fijadas encima de los grupos Hoy, Ayer y anteriores.

Para desfijarla, abre el mismo menú y selecciona Desfijar.

La bifurcación crea una nueva conversación a partir de un mensaje específico. Puedes usarla para explorar una ruta alternativa sin alterar el hilo original. Hay tres modos de bifurcación disponibles:

Solo mensajes visibles - te permite copiar la ruta directa hasta el mensaje bifurcado.

- te permite copiar la ruta directa hasta el mensaje bifurcado. Incluir ramas relacionadas - te permite copiar la ruta principal junto con las ramas existentes.

- te permite copiar la ruta principal junto con las ramas existentes. Incluir todo hasta aquí - te permite copiar todo hasta el mensaje bifurcado.

Las conversaciones bifurcadas son independientes, por lo que los cambios no se sincronizan con la conversación original.

​ Compartir chats

Genera un enlace para compartir cualquier conversación y enviárselo a un compañero de equipo o guardarlo como referencia. Los destinatarios verán una vista de solo lectura, incluidos los artefactos y las ramas visibles. Puedes revocar un enlace desde el panel de uso compartido en cualquier momento.

Las ediciones de los mensajes existentes aparecen en la vista compartida; los mensajes añadidos después de generar el enlace no aparecen.

Cualquiera que vea un enlace compartido puede retomar la conversación en su propia cuenta haciendo clic en Continue this chat. Esto copia la conversación —incluida la rama que está viendo— en su historial como una conversación nueva y privada, sin modificar la original.

Para compartir una conversación, abre su menú en la barra lateral y selecciona Share:

Luego, haz clic en Create link en el cuadro de diálogo para compartir:

​ Atajos de teclado

Abre la referencia de atajos de teclado con Cmd+Shift+/ ( Ctrl+Shift+/ en Windows y Linux), o desde el menú de la cuenta, en Help → Keyboard shortcuts. Todos los atajos se pueden personalizar: haz clic en una fila del cuadro de diálogo para registrar una nueva combinación y usa Reset all to defaults para restablecerlos.

Los atajos predeterminados son:

Acción macOS Windows y Linux Mostrar atajos de teclado Cmd+Shift+/ Ctrl+Shift+/ Nuevo chat Cmd+Shift+O Ctrl+Shift+O Poner el foco en el campo de entrada del chat Shift+Esc Shift+Esc Subir un archivo Cmd+Shift+U Ctrl+Shift+U Copiar la última respuesta Cmd+Shift+; Ctrl+Shift+; Enviar mensaje Cmd+Enter Ctrl+Enter Mostrar u ocultar la barra lateral Cmd+Shift+S Ctrl+Shift+S Abrir el selector de modelos Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M Poner el foco en Búsqueda Cmd+/ Ctrl+/ Abrir la configuración Cmd+Shift+, Ctrl+Shift+, Guardar la conversación en marcadores Cmd+Shift+B Ctrl+Shift+B Detener la generación Cmd+Shift+X Ctrl+Shift+X Regenerar respuesta Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E Editar el último mensaje Cmd+Shift+I Ctrl+Shift+I Continuar respuesta Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C Copiar el último bloque de código Cmd+Shift+K Ctrl+Shift+K Ir al inicio Cmd+Shift+Up Ctrl+Shift+Up Ir al final Cmd+Shift+Down Ctrl+Shift+Down Archivar conversación Cmd+Shift+L Ctrl+Shift+L Eliminar conversación Cmd+Shift+Backspace Ctrl+Shift+Backspace

También puedes asignar tus propios atajos para abrir paneles como agents, Prompts, archivos y marcadores; no tienen teclas predeterminadas.