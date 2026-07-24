Inicia una nueva conversación haciendo clic en el icono de redacción de la barra de navegación izquierda. Selecciona el agente que quieras usar en el cuadro de diálogo del selector de agentes, en la parte superior izquierda de la ventana de conversación; de forma predeterminada, está seleccionado ClickHouse Agent. Ahora puedes escribir tu mensaje en el cuadro de redacción y pulsar Enviar. Cada conversación se guarda en el historial de la barra lateral y se puede volver a abrir, renombrar o eliminar más tarde. Puedes editar cualquiera de tus mensajes en el mismo lugar, y el agente volverá a generar su respuesta a partir de ese punto del historial de la conversación. También puedes volver a generar solo la última respuesta del agente, sin volver a enviar tu mensaje.
Conversaciones
Marca un mensaje o una conversación completa para señalarlo y recuperarlo rápidamente. Los marcadores son privados y se conservan aunque cambies el nombre de la conversación.
Marcadores
Fija una conversación para mantenerla en la parte superior de la barra lateral, separada del historial agrupado por fecha que aparece debajo. En la barra lateral, abre el menú de opciones de la conversación (el icono de tres puntos) y selecciona Fijar. Las conversaciones fijadas se muestran en una sección de Fijadas encima de los grupos Hoy, Ayer y anteriores. Para desfijarla, abre el mismo menú y selecciona Desfijar.
Conversaciones fijadas
La bifurcación crea una nueva conversación a partir de un mensaje específico. Puedes usarla para explorar una ruta alternativa sin alterar el hilo original. Hay tres modos de bifurcación disponibles:
Bifurcación
- Solo mensajes visibles - te permite copiar la ruta directa hasta el mensaje bifurcado.
- Incluir ramas relacionadas - te permite copiar la ruta principal junto con las ramas existentes.
- Incluir todo hasta aquí - te permite copiar todo hasta el mensaje bifurcado.
Abre la referencia de atajos de teclado con
Atajos de teclado
Cmd+Shift+/ (
Ctrl+Shift+/ en Windows y Linux), o desde el menú de la cuenta, en Help → Keyboard shortcuts. Todos los atajos se pueden personalizar: haz clic en una fila del cuadro de diálogo para registrar una nueva combinación y usa Reset all to defaults para restablecerlos.
Los atajos predeterminados son:
También puedes asignar tus propios atajos para abrir paneles como agents, Prompts, archivos y marcadores; no tienen teclas predeterminadas.
|Acción
|macOS
|Windows y Linux
|Mostrar atajos de teclado
Cmd+Shift+/
Ctrl+Shift+/
|Nuevo chat
Cmd+Shift+O
Ctrl+Shift+O
|Poner el foco en el campo de entrada del chat
Shift+Esc
Shift+Esc
|Subir un archivo
Cmd+Shift+U
Ctrl+Shift+U
|Copiar la última respuesta
Cmd+Shift+;
Ctrl+Shift+;
|Enviar mensaje
Cmd+Enter
Ctrl+Enter
|Mostrar u ocultar la barra lateral
Cmd+Shift+S
Ctrl+Shift+S
|Abrir el selector de modelos
Cmd+Shift+M
Ctrl+Shift+M
|Poner el foco en Búsqueda
Cmd+/
Ctrl+/
|Abrir la configuración
Cmd+Shift+,
Ctrl+Shift+,
|Guardar la conversación en marcadores
Cmd+Shift+B
Ctrl+Shift+B
|Detener la generación
Cmd+Shift+X
Ctrl+Shift+X
|Regenerar respuesta
Cmd+Shift+E
Ctrl+Shift+E
|Editar el último mensaje
Cmd+Shift+I
Ctrl+Shift+I
|Continuar respuesta
Cmd+Shift+C
Ctrl+Shift+C
|Copiar el último bloque de código
Cmd+Shift+K
Ctrl+Shift+K
|Ir al inicio
Cmd+Shift+Up
Ctrl+Shift+Up
|Ir al final
Cmd+Shift+Down
Ctrl+Shift+Down
|Archivar conversación
Cmd+Shift+L
Ctrl+Shift+L
|Eliminar conversación
Cmd+Shift+Backspace
Ctrl+Shift+Backspace