Autenticación en Cloud Console
Las contraseñas de la consola de ClickHouse Cloud se configuran según los estándares NIST 800-63B, con un mínimo de 12 caracteres y 3 de 4 requisitos de complejidad: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres especiales. Obtenga más información sobre la autenticación con contraseña. ClickHouse Cloud admite la autenticación social con Google o Microsoft para el inicio de sesión único (SSO). Obtén más información sobre el SSO social.
Autenticación con contraseña
Los usuarios que inician sesión con correo electrónico y contraseña o con SSO social también pueden configurar la autenticación multifactor mediante una aplicación de autenticación como Authy o Google Authenticator. Obtenga más información sobre la autenticación multifactor.
Autenticación multifactor
Los clientes Enterprise pueden configurar la autenticación SAML. Obtenga más información sobre la autenticación SAML.
Autenticación con Security Assertion Markup Language (SAML)
Los clientes pueden configurar claves de API para usarlas con OpenAPI, Terraform y los endpoints de Query API. Obtenga más información sobre la autenticación de la API.
Autenticación de la API
Autenticación de la base de datos
Las contraseñas de los usuarios de base de datos de ClickHouse se configuran conforme al estándar NIST 800-63B, con un mínimo de 12 caracteres y requisitos de complejidad: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres especiales. Obtenga más información sobre la autenticación con contraseña de la base de datos.
Autenticación con contraseña de la base de datos
Los usuarios de base de datos de ClickHouse pueden configurarse para usar la autenticación SSH. Obtén más información sobre la autenticación SSH.
Autenticación de base de datos mediante Secure Shell (SSH)
Control de acceso
ClickHouse Cloud admite la asignación de roles para permisos a nivel de organización, servicio y base de datos. Los permisos de base de datos que utilizan este método solo se admiten en SQL Consola. Más información sobre el RBAC de Consola.
Control de acceso basado en roles (RBAC) en Consola
Las bases de datos de ClickHouse admiten una gestión granular de permisos y control de acceso basado en roles mediante privilegios de usuario. Obtenga más información sobre los privilegios de usuarios de base de datos.
Privilegios de usuarios de base de datos
Seguridad de la red
Configure los filtros IP para limitar las conexiones entrantes a su servicio de ClickHouse. Obtenga más información sobre los filtros IP.
Filtros IP
Conéctese a sus clústeres de ClickHouse desde AWS, GCP o Azure mediante conectividad privada. Obtenga más información sobre la conectividad privada.
Conectividad privada
Cifrado
ClickHouse Cloud cifra los datos en reposo de forma predeterminada con claves AES 256 gestionadas por el proveedor de servicios en la nube. Obtenga más información sobre el cifrado del almacenamiento.
Cifrado a nivel de almacenamiento
Además del cifrado del almacenamiento, los clientes de ClickHouse Cloud Enterprise pueden habilitar el cifrado transparente de datos a nivel de base de datos para una protección adicional. Obtenga más información sobre el cifrado transparente de datos.
Cifrado transparente de datos
Los clientes Enterprise de ClickHouse Cloud pueden usar su propia clave para el cifrado a nivel de base de datos. Más información sobre las claves de cifrado gestionadas por el cliente.
Claves de cifrado gestionadas por el cliente
Auditoría y registro
Las actividades en la consola quedan registradas. Los registros pueden revisarse y exportarse. Obtén más información sobre los registros de auditoría de la consola.
Registro de auditoría de la consola
Se registran las actividades de la base de datos. Los registros pueden consultarse y exportarse. Más información sobre los registros de auditoría de la base de datos.
Registros de auditoría de la base de datos
Consultas de detección de ejemplo para equipos de seguridad que gestionan instancias BYOC de ClickHouse. Más información sobre el manual de seguridad de BYOC.
Manual de seguridad de BYOC
Cumplimiento
ClickHouse mantiene un sólido programa de seguridad y cumplimiento normativo. Vuelva a consultar esta página periódicamente para ver nuevos informes de auditorías de terceros. Obtenga más información sobre los informes de seguridad y cumplimiento normativo.
Informes de seguridad y cumplimiento normativo
Los clientes de ClickHouse Cloud Enterprise pueden implementar servicios que alojen información médica protegida (PHI) en regiones conformes con HIPAA tras firmar un Business Associate Agreement (BAA). Obtenga más información sobre el cumplimiento de HIPAA.
Servicios conformes con HIPAA
Los clientes de ClickHouse Cloud Enterprise pueden implementar servicios que almacenan información de tarjetas de crédito en regiones compatibles con PCI. Obtenga más información sobre el cumplimiento de PCI.