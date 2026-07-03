clickhousectl) es una herramienta de línea de comandos unificada para gestionar recursos de ClickHouse Cloud y trabajar con ClickHouse en entornos de desarrollo local. También permite gestionar servicios de ClickHouse Cloud Postgres.
Instalación
También se crea automáticamente un alias para
curl https://clickhouse.com/cli | sh
chctl por comodidad.
Autentíquese con ClickHouse Cloud y administre sus servicios directamente desde la línea de comandos.
Administración de Cloud
Autenticación
Esto te pide tu clave de API y tu secreto, y los guarda en
clickhousectl cloud auth
.clickhouse/credentials.json (local del proyecto, ignorado por git).
También puedes usar variables de entorno:
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
Servicios
# Listar servicios
clickhousectl cloud service list
# Crear un servicio
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1
# Obtener detalles del servicio
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Escalar un servicio
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3
# Iniciar/detener un servicio
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Eliminar un servicio
clickhousectl cloud service delete <service-id>
Cree y administre los servicios de ClickHouse Cloud Postgres.
Servicios de Postgres (beta)
# Listar servicios de Postgres
clickhousectl cloud postgres list
# Crear un servicio de Postgres
clickhousectl cloud postgres create \
--name my-pg \
--region us-east-1 \
--size c6gd.xlarge \
--pg-version 18
# Obtener detalles del servicio
clickhousectl cloud postgres get <pg-id>
# Actualizar un servicio
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --size c6gd.2xlarge --add-tag env=prod
# Restablecer la contraseña
clickhousectl cloud postgres reset-password <pg-id> --generate
# Réplicas de lectura y restauración a un momento específico
clickhousectl cloud postgres read-replica create <pg-id> --name replica-1
clickhousectl cloud postgres restore <pg-id> --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z
# Eliminar un servicio
clickhousectl cloud postgres delete <pg-id>
Organizaciones
clickhousectl cloud org list
clickhousectl cloud org get <org-id>
Claves de la API
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id>
clickhousectl cloud key delete <key-id>
Miembros e invitaciones
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id <role-id>
Copias de seguridad
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
Usa la opción
Salida JSON
--json para obtener respuestas en formato JSON de cualquier comando de la nube:
clickhousectl cloud --json service list
La CLI también gestiona instalaciones y servidores locales de ClickHouse. Consulta la página de clickhousectl (CLI) para empezar a trabajar con el desarrollo local.
Desarrollo local
Requisitos
- macOS (aarch64, x86_64) o Linux (aarch64, x86_64)
- Los comandos de Cloud requieren una clave de API de ClickHouse Cloud