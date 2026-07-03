Usa ClickHouse CLI para gestionar recursos de ClickHouse Cloud e instancias locales de ClickHouse

clickhousectl ) es una herramienta de línea de comandos unificada para gestionar recursos de ClickHouse Cloud y trabajar con ClickHouse en entornos de desarrollo local. También permite gestionar servicios de ClickHouse CLI () es una herramienta de línea de comandos unificada para gestionar recursos de ClickHouse Cloud y trabajar con ClickHouse en entornos de desarrollo local. También permite gestionar servicios de ClickHouse Cloud Postgres

curl https://clickhouse.com/cli | sh

También se crea automáticamente un alias para chctl por comodidad.

​ Administración de Cloud

Autentíquese con ClickHouse Cloud y administre sus servicios directamente desde la línea de comandos.

clickhousectl cloud auth

Esto te pide tu clave de API y tu secreto, y los guarda en .clickhouse/credentials.json (local del proyecto, ignorado por git).

También puedes usar variables de entorno:

export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY = your-key export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET = your-secret

# Listar servicios clickhousectl cloud service list # Crear un servicio clickhousectl cloud service create --name my-service \ --provider aws \ --region us-east-1 # Obtener detalles del servicio clickhousectl cloud service get < service-i d > # Escalar un servicio clickhousectl cloud service scale < service-i d > \ --min-replica-memory-gb 24 \ --max-replica-memory-gb 48 \ --num-replicas 3 # Iniciar/detener un servicio clickhousectl cloud service start < service-i d > clickhousectl cloud service stop < service-i d > # Eliminar un servicio clickhousectl cloud service delete < service-i d >

​ Servicios de Postgres (beta)

Cree y administre los servicios de ClickHouse Cloud Postgres

# Listar servicios de Postgres clickhousectl cloud postgres list # Crear un servicio de Postgres clickhousectl cloud postgres create \ --name my-pg \ --region us-east-1 \ --size c6gd.xlarge \ --pg-version 18 # Obtener detalles del servicio clickhousectl cloud postgres get < pg-i d > # Actualizar un servicio clickhousectl cloud postgres update < pg-i d > --size c6gd.2xlarge --add-tag env=prod # Restablecer la contraseña clickhousectl cloud postgres reset-password < pg-i d > --generate # Réplicas de lectura y restauración a un momento específico clickhousectl cloud postgres read-replica create < pg-i d > --name replica-1 clickhousectl cloud postgres restore < pg-i d > --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z # Eliminar un servicio clickhousectl cloud postgres delete < pg-i d >

clickhousectl cloud org list clickhousectl cloud org get < org-i d >

​ Claves de la API

clickhousectl cloud key list clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id < role-i d > clickhousectl cloud key delete < key-i d >

​ Miembros e invitaciones

clickhousectl cloud member list clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id < role-i d >

​ Copias de seguridad

clickhousectl cloud backup list < service-i d > clickhousectl cloud backup get < service-i d > < backup-i d >

​ Salida JSON

Usa la opción --json para obtener respuestas en formato JSON de cualquier comando de la nube:

clickhousectl cloud --json service list

​ Desarrollo local

La CLI también gestiona instalaciones y servidores locales de ClickHouse. Consulta la página de clickhousectl (CLI) para empezar a trabajar con el desarrollo local.