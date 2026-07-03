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ClickHouse CLI (clickhousectl) es una herramienta de línea de comandos unificada para gestionar recursos de ClickHouse Cloud y trabajar con ClickHouse en entornos de desarrollo local. También permite gestionar servicios de ClickHouse Cloud Postgres.

Instalación

También se crea automáticamente un alias para chctl por comodidad.

Administración de Cloud

Autentíquese con ClickHouse Cloud y administre sus servicios directamente desde la línea de comandos.

Autenticación

Esto te pide tu clave de API y tu secreto, y los guarda en .clickhouse/credentials.json (local del proyecto, ignorado por git). También puedes usar variables de entorno:

Servicios

Servicios de Postgres (beta)

Cree y administre los servicios de ClickHouse Cloud Postgres.

Organizaciones

Claves de la API

Miembros e invitaciones

Copias de seguridad

Salida JSON

Usa la opción --json para obtener respuestas en formato JSON de cualquier comando de la nube:

Desarrollo local

La CLI también gestiona instalaciones y servidores locales de ClickHouse. Consulta la página de clickhousectl (CLI) para empezar a trabajar con el desarrollo local.

Requisitos

Última modificación el 3 de julio de 2026