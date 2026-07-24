es un almacén por usuario que el agente puede recuperar a lo largo de las conversaciones. Está compuesto por varias entradas, cada una un par clave-valor: tu formato de fecha preferido, la base de datos que sueles consultar o lo concisas que quieres las respuestas. El agente incorpora estas entradas al contexto cuando corresponde.

​ Cómo funciona la memoria

Un pequeño agente de memoria funciona junto con la conversación principal. Lee los mensajes recientes, decide qué merece la pena recordar y guarda entradas en un almacenamiento por usuario. En la siguiente conversación, esas entradas estarán disponibles como contexto al que el agente principal puede recurrir sin que tengas que repetirte.

Esto se traduce en continuidad: dile una vez a un agente que prefieres la salida SQL en minúsculas y que tu año fiscal termina en marzo, y las conversaciones futuras se ajustarán a ello.

​ Gestiona tus memorias

Abre el panel de Memory desde el icono Memories (cerebro) de la navegación izquierda. El panel muestra tus memorias guardadas con controles para crear, editar, eliminar y filtrar entradas.

Memory es privado y pertenece solo a tu usuario. Los agentes de otras personas nunca ven tus entradas, y tus agentes nunca ven las suyas.

​ Crear una memoria

Haz clic en el botón + situado en la parte superior del panel para abrir el cuadro de diálogo Create Memory. Introduce una Key (solo letras minúsculas y guiones bajos) y un Value y, a continuación, haz clic en Create.

​ Filtrar memorias

Utilice el campo Filtrar memorias en la parte superior del panel para buscar una entrada por clave.

​ Editar una memoria

Haz clic en el icono de lápiz de una memoria para abrir el cuadro de diálogo Edit Memory. Modifica la Key o el Value y haz clic en Save.

​ Eliminar una memoria

Haz clic en el icono de la papelera de una memoria para eliminarla.

​ Activar o desactivar la Memory

Activa o desactiva la Memory con la casilla Use memory situada en la parte superior del panel de Memory. Desactívala para temas sensibles que no quieras guardar o para conversaciones esporádicas en las que la personalización no resulte útil.

Cuando la Memory está desactivada, el agente no lee ni escribe en tu almacenamiento de Memory.

​ Buenas prácticas de memoria

memoria puede ayudar cuando:

Convenciones recurrentes: formatos de fecha preferidos, definiciones de negocio, patrones de nomenclatura.

Contexto del proyecto: qué servicio o base de datos sueles consultar, qué paneles te interesan.

Estilo de comunicación: respuestas concisas frente a conversacionales, con mucho código frente a mucho texto.