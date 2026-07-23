Este documento enumera los modelos de ClickHouse Cloud sujetos a términos independientes de desarrolladores de modelos externos.

Este documento enumera los modelos de ClickHouse Cloud sujetos a términos independientes de desarrolladores de modelos externos. Todos los modelos utilizados actualmente están alojados en AWS Bedrock, y no por el desarrollador del modelo correspondiente. Estos enlaces se proporcionan para su comodidad. Usted es responsable de garantizar el cumplimiento de los términos aplicables del modelo y de cualquier política de uso aplicable.

​ Modelos y términos

A continuación, se incluye una tabla con los modelos, sus términos y otra información relevante.