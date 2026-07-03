ClickHouse ofrece dos servidores MCP.
Servidor MCP remoto vs. servidor MCP de código abierto
El servidor MCP remoto ofrece la integración más completa con ClickHouse Cloud, incluida la gestión de servicios, la monitorización de copias de seguridad, la visibilidad de ClickPipe y los datos de facturación, sin necesidad de gestionar infraestructura. Para instancias autogestionadas de ClickHouse, consulta las guías del servidor MCP de código abierto.
|Servidor MCP remoto (Cloud)
|Servidor MCP de código abierto
|Source
|Totalmente gestionado por ClickHouse Cloud
|mcp-clickhouse en GitHub
|Transport
|HTTP con streaming (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp)
stdio local
|Works with
|Servicios de ClickHouse Cloud
|Cualquier instancia de ClickHouse (autogestionada o Cloud)
|Authentication
|OAuth 2.0 con tus credenciales de Cloud
|Variables de entorno
|Tools
|13 herramientas que cubren consultas, exploración del esquema, gestión de servicios, copias de seguridad, ClickPipes y facturación
|3 herramientas:
run_select_query,
list_databases,
list_tables
|Setup
|Sin instalación. Apunta tu cliente MCP al endpoint y autentícate.
|Instala y ejecuta el servidor localmente
El servidor MCP remoto debe habilitarse en cada servicio antes de poder aceptar conexiones. En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio, haga clic en el botón Connect, seleccione MCP y habilítelo. Para ver los pasos detallados con capturas de pantalla, consulte la guía de configuración.
Habilitar el servidor MCP remoto
Una vez habilitado, el servidor MCP remoto estará disponible en:
Endpoint
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
Todo acceso al servidor MCP remoto se autentica mediante OAuth 2.0. Cuando un cliente MCP se conecta por primera vez, inicia un flujo de OAuth que abre una ventana del navegador para que el usuario inicie sesión con sus credenciales de ClickHouse Cloud. El acceso se limita a las organizaciones y servicios a los que el usuario autenticado tiene permiso de acceso. No se requiere ninguna configuración adicional de API key.
Autenticación
Todas las herramientas expuestas por el servidor MCP remoto son de solo lectura. Cada herramienta está marcada con
Seguridad
readOnlyHint: true en sus metadatos de MCP. Ninguna herramienta puede modificar datos, alterar la configuración del servicio ni realizar operaciones destructivas.
El servidor MCP remoto ofrece 13 herramientas organizadas en las siguientes categorías.
Herramientas disponibles
Estas herramientas permiten a los agentes descubrir qué datos hay disponibles y ejecutar consultas analíticas.
Exploración de consultas y del esquema
|Herramienta
|Descripción
|Parámetros
run_select_query
|Ejecuta una consulta SELECT de solo lectura en un servicio de ClickHouse.
query, una consulta SELECT válida de ClickHouse SQL;
serviceId
list_databases
|Enumera todas las bases de datos disponibles en un servicio de ClickHouse.
serviceId
list_tables
|Enumera todas las tablas de una base de datos, incluidas las definiciones de columnas.
serviceId;
database; opcionalmente
like o
notLike (patrones SQL LIKE para filtrar nombres de tablas)
Organizaciones
|Tool
|Descripción
|Parámetros
get_organizations
|Recupera todas las organizaciones de ClickHouse Cloud a las que puede acceder el usuario autenticado.
|Ninguno
get_organization_details
|Devuelve los detalles de una única organización.
organizationId
Servicios
|Tool
|Descripción
|Parámetros
get_services_list
|Enumera todos los servicios de una organización de ClickHouse Cloud.
organizationId
get_service_details
|Devuelve los detalles de un servicio específico.
organizationId;
serviceId
Copias de seguridad
|Herramienta
|Descripción
|Parámetros
list_service_backups
|Enumera todas las copias de seguridad de un servicio, empezando por las más recientes.
organizationId;
serviceId
get_service_backup_details
|Devuelve los detalles de una copia de seguridad concreta.
organizationId;
serviceId;
backupId
get_service_backup_configuration
|Devuelve la configuración de copias de seguridad de un servicio (programación y ajustes de retención).
organizationId;
serviceId
ClickPipes
|Tool
|Descripción
|Parámetros
list_clickpipes
|Enumera todos los ClickPipes configurados para un servicio.
organizationId;
serviceId
get_clickpipe
|Devuelve los detalles de un ClickPipe específico.
organizationId;
serviceId;
clickPipeId
Facturación
|Tool
|Descripción
|Parámetros
get_organization_cost
|Obtiene los datos de facturación y costos de uso de una organización. Devuelve un total global y registros diarios de costos por entidad.
organizationId; opcionalmente
from_date y
to_date (YYYY-MM-DD, rango máximo de 31 días)
Consulta la guía de configuración para ver instrucciones paso a paso sobre cómo habilitar el servidor MCP remoto y conectarlo a un cliente MCP.