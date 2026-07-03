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No todos los usuarios interactúan con ClickHouse a través de la Cloud Console. Por ejemplo, muchos desarrolladores trabajan directamente desde sus editores de código preferidos, agentes de CLI o se conectan a la base de datos mediante configuraciones personalizadas, mientras que otros dependen de asistentes de IA de propósito general como Anthropic Claude para gran parte de su exploración. Estos usuarios y las cargas de trabajo basadas en agentes que actúan en su nombre necesitan una forma de acceder a ClickHouse Cloud y realizar consultas de forma segura sin configuraciones complejas ni infraestructura personalizada. La capacidad de servidor MCP remoto de ClickHouse Cloud resuelve esto al exponer una interfaz estándar que los agentes externos pueden usar para obtener contexto analítico. MCP, o Model Context Protocol, es un estándar de acceso a datos estructurados para aplicaciones de IA basadas en LLM. Con esta integración, los agentes externos pueden listar bases de datos y tablas, inspeccionar esquemas y ejecutar consultas SELECT limitadas y de solo lectura. La autenticación se gestiona mediante OAuth. El servidor está totalmente gestionado en ClickHouse Cloud, por lo que no requiere configuración ni mantenimiento. Esto facilita que las herramientas basadas en agentes se conecten a ClickHouse y obtengan los datos que necesitan, ya sea para análisis, resúmenes, generación de código o exploración.

Servidor MCP remoto vs. servidor MCP de código abierto

ClickHouse ofrece dos servidores MCP. El servidor MCP remoto ofrece la integración más completa con ClickHouse Cloud, incluida la gestión de servicios, la monitorización de copias de seguridad, la visibilidad de ClickPipe y los datos de facturación, sin necesidad de gestionar infraestructura. Para instancias autogestionadas de ClickHouse, consulta las guías del servidor MCP de código abierto.

Habilitar el servidor MCP remoto

El servidor MCP remoto debe habilitarse en cada servicio antes de poder aceptar conexiones. En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio, haga clic en el botón Connect, seleccione MCP y habilítelo. Para ver los pasos detallados con capturas de pantalla, consulte la guía de configuración.

Endpoint

Una vez habilitado, el servidor MCP remoto estará disponible en:

Autenticación

Todo acceso al servidor MCP remoto se autentica mediante OAuth 2.0. Cuando un cliente MCP se conecta por primera vez, inicia un flujo de OAuth que abre una ventana del navegador para que el usuario inicie sesión con sus credenciales de ClickHouse Cloud. El acceso se limita a las organizaciones y servicios a los que el usuario autenticado tiene permiso de acceso. No se requiere ninguna configuración adicional de API key.

Seguridad

Todas las herramientas expuestas por el servidor MCP remoto son de solo lectura. Cada herramienta está marcada con readOnlyHint: true en sus metadatos de MCP. Ninguna herramienta puede modificar datos, alterar la configuración del servicio ni realizar operaciones destructivas.

Herramientas disponibles

El servidor MCP remoto ofrece 13 herramientas organizadas en las siguientes categorías.

Exploración de consultas y del esquema

Estas herramientas permiten a los agentes descubrir qué datos hay disponibles y ejecutar consultas analíticas.

Organizaciones

Servicios

Copias de seguridad

ClickPipes

Facturación

Primeros pasos

Consulta la guía de configuración para ver instrucciones paso a paso sobre cómo habilitar el servidor MCP remoto y conectarlo a un cliente MCP.
Última modificación el 3 de julio de 2026