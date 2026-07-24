En Agent Builder, habilita Run Code en la sección Capabilities y luego guarda los cambios. El agente decide cuándo ejecutar código en función de la solicitud del usuario y de las instrucciones del agente.
Habilita el intérprete de código
El sandbox es un entorno Unix con dos entornos de ejecución de propósito general y algunas utilidades de shell:
Idiomas compatibles
- Python 3: la opción predeterminada para las tareas de datos.
- Node.js (JavaScript): cuando un agente prefiere JS para la tarea.
- Bash y sh: scripting de shell para encadenar comandos y hacer E/S rápidas.
- AWK y sed: procesamiento de texto orientado a líneas.
- bc: matemáticas de precisión arbitraria.
Los usuarios pueden subir archivos a una conversación; el intérprete de código puede acceder a ellos en el directorio de trabajo del sandbox. El código también puede generar archivos de salida (CSV, gráficos, archivos comprimidos) que aparecen en la conversación como archivos adjuntos descargables.
Archivos
Cada ejecución se realiza en un sandbox efímero, sin acceso a la red ni almacenamiento persistente. Las sesiones no comparten estado: las variables y los archivos de una ejecución no se trasladan a la siguiente, a menos que el agente los vuelva a cargar explícitamente. Se aplican límites de recursos propios del plan (memoria, archivos por ejecución y cuotas mensuales de solicitudes). Los errores y
Aislamiento del sandbox
stderr se muestran en la conversación junto con
stdout.
Usa el intérprete de código cuando la respuesta requiera un cálculo determinista que un modelo de lenguaje no pueda producir de forma fiable solo con razonamiento. Los casos típicos incluyen:
Cuándo usarlo
- Analizar un archivo CSV o JSON que el usuario haya subido.
- Calcular estadísticas descriptivas o ejecutar una simulación rápida.
- Convertir entre formatos (Parquet, JSON, CSV).
- Generar un gráfico a partir de los resultados de una consulta.