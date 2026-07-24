En Agent Builder, abre la sección MCP servers y haz clic en Add server. Introduce la URL del servidor y la configuración de autenticación, y luego elige qué herramientas del servidor quieres que use este agente. Guarda el agente. Puedes conectar varios servidores a un solo agente. Cada herramienta que usa el agente queda registrada en la conversación para que los usuarios puedan ver qué hizo el agente.
Conecta un servidor MCP
ClickHouse Agents usa Streamable HTTP, el transporte MCP apto para producción. El servidor que conectes debe ser accesible por HTTP(S) desde ClickHouse Cloud.
Transporte
Los servidores MCP pueden requerir credenciales. ClickHouse Agents admite:
Autenticación
- tokens Bearer y otros encabezados estáticos: valores fijos que proporcionas al configurar el servidor.
- OAuth 2.0: flujo interactivo. La primera vez que tú (o cualquier usuario con acceso) invoque una herramienta en el servidor, el navegador abrirá una ventana de inicio de sesión; los tokens se gestionan y se renuevan automáticamente.
- Credenciales por usuario: variables en la configuración del servidor que se sustituyen a partir del perfil del usuario que realiza la llamada, de modo que cada usuario se autentique con su propia identidad en lugar de usar una cuenta de servicio compartida.
Una sola ejecución de un agente puede hacer referencia como máximo a 50 destinos distintos de servidor MCP y a 100 configuraciones de herramientas en modo expandido por solicitud. Los agentes que necesiten más deben descomponerse mediante subagentes.