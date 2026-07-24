Model Context Protocol (MCP) es el estándar abierto para exponer herramientas y fuentes de datos a un modelo de IA. Conectar un servidor MCP a un ClickHouse Agent le da al agente acceso a todas las funcionalidades que expone ese servidor: sistemas de seguimiento de incidencias, backends de observabilidad, API internas, SaaS de terceros o cualquier otro servicio con un endpoint MCP.

​ Conecta un servidor MCP

En Agent Builder, abre la sección MCP servers y haz clic en Add server. Introduce la URL del servidor y la configuración de autenticación, y luego elige qué herramientas del servidor quieres que use este agente. Guarda el agente.

Puedes conectar varios servidores a un solo agente. Cada herramienta que usa el agente queda registrada en la conversación para que los usuarios puedan ver qué hizo el agente.

ClickHouse Agents usa Streamable HTTP, el transporte MCP apto para producción. El servidor que conectes debe ser accesible por HTTP(S) desde ClickHouse Cloud.

Los servidores MCP pueden requerir credenciales. ClickHouse Agents admite:

tokens Bearer y otros encabezados estáticos: valores fijos que proporcionas al configurar el servidor.

y otros encabezados estáticos: valores fijos que proporcionas al configurar el servidor. OAuth 2.0 : flujo interactivo. La primera vez que tú (o cualquier usuario con acceso) invoque una herramienta en el servidor, el navegador abrirá una ventana de inicio de sesión; los tokens se gestionan y se renuevan automáticamente.

: flujo interactivo. La primera vez que tú (o cualquier usuario con acceso) invoque una herramienta en el servidor, el navegador abrirá una ventana de inicio de sesión; los tokens se gestionan y se renuevan automáticamente. Credenciales por usuario: variables en la configuración del servidor que se sustituyen a partir del perfil del usuario que realiza la llamada, de modo que cada usuario se autentique con su propia identidad en lugar de usar una cuenta de servicio compartida.

Las credenciales proporcionadas por el usuario se almacenan cifradas y quedan asociadas al usuario que las introdujo. Las credenciales de un usuario nunca son visibles para las ejecuciones del agente de otro usuario.