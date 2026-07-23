Esta guía explica cómo habilitar y usar la función AI Chat en la ClickHouse Cloud Console.
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Requisitos previos
- Debe tener acceso a una organización de ClickHouse Cloud con las funciones de IA habilitadas (póngase en contacto con el administrador de su organización o con soporte si no está disponible).
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Abrir el panel de AI Chat
- Vaya a un servicio de ClickHouse Cloud.
- En la barra lateral izquierda, haga clic en el icono de destello con la etiqueta “ClickHouse Assistant”.
- (Acceso directo) Pulse ⌘ + ’ (macOS) o Ctrl + ’ (Linux/Windows) para abrirlo o cerrarlo.
3
Aceptar el consentimiento de uso de datos (primer uso)
- La primera vez que lo use, verá un cuadro de diálogo de consentimiento que describe el tratamiento de los datos y los subencargados externos del LLM.
- Revíselo y acéptelo para continuar. Si lo rechaza, el panel no se abrirá.
4
Elegir un modo de chat
Actualmente, AI Chat admite:
- Agent: razonamiento en varios pasos sobre el esquema + los metadatos (el servicio debe estar activo).
- Docs AI (Ask): preguntas y respuestas centradas en la documentación oficial de ClickHouse y en referencias de buenas prácticas.
5
Redactar y enviar un mensaje
- Escriba su pregunta (p. ej., “Crea una vista materializada para agregar eventos diarios por usuario”).
- Pulse Enter para enviar (use Shift + Enter para insertar una nueva línea).
- Mientras el modelo está procesando, puede hacer clic en “Stop” para interrumpirlo.
6
Comprender los pasos de “thinking” de Agent
En el modo Agent, puede ver pasos intermedios expandibles de “thinking” o planificación. Estos aportan transparencia sobre cómo el asistente formula su respuesta. Puede contraerlos o expandirlos según lo necesite.
7
Iniciar chats nuevos
Haga clic en el botón “New Chat” para limpiar el contexto e iniciar una sesión nueva.
8
Ver el historial de chats
- La sección inferior muestra sus chats recientes.
- Seleccione un chat anterior para cargar sus mensajes.
- Elimine una conversación con el icono de la papelera.
9
Trabajar con SQL generado
Cuando el asistente devuelve SQL:
- Revíselo para comprobar que sea correcto.
- Haga clic en “Open in editor” para cargar la consulta en una nueva pestaña SQL.
- Modifíquelo y ejecútelo en la Console.
10
Detener o interrumpir una respuesta
Si una respuesta tarda demasiado o se desvía:
- Haga clic en el botón “Stop” (visible mientras se procesa).
- El mensaje se marcará como interrumpido; puede ajustar su prompt y volver a enviarlo.
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Atajos de teclado
|Acción
|Atajo
|Abrir AI Chat
⌘ + ' /
Ctrl + '
|Enviar mensaje
Enter
|Nueva línea
Shift + Enter