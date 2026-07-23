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Esta guía explica cómo habilitar y usar la función AI Chat en la ClickHouse Cloud Console.
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Requisitos previos

  1. Debe tener acceso a una organización de ClickHouse Cloud con las funciones de IA habilitadas (póngase en contacto con el administrador de su organización o con soporte si no está disponible).
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Abrir el panel de AI Chat

  1. Vaya a un servicio de ClickHouse Cloud.
  2. En la barra lateral izquierda, haga clic en el icono de destello con la etiqueta “ClickHouse Assistant”.
  3. (Acceso directo) Pulse + (macOS) o Ctrl + (Linux/Windows) para abrirlo o cerrarlo.
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Elegir un modo de chat

Actualmente, AI Chat admite:
  • Agent: razonamiento en varios pasos sobre el esquema + los metadatos (el servicio debe estar activo).
  • Docs AI (Ask): preguntas y respuestas centradas en la documentación oficial de ClickHouse y en referencias de buenas prácticas.
Use el selector de modo en la parte inferior izquierda del panel lateral para cambiar.
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Redactar y enviar un mensaje

  1. Escriba su pregunta (p. ej., “Crea una vista materializada para agregar eventos diarios por usuario”).
  2. Pulse Enter para enviar (use Shift + Enter para insertar una nueva línea).
  3. Mientras el modelo está procesando, puede hacer clic en “Stop” para interrumpirlo.
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Comprender los pasos de “thinking” de Agent

En el modo Agent, puede ver pasos intermedios expandibles de “thinking” o planificación. Estos aportan transparencia sobre cómo el asistente formula su respuesta. Puede contraerlos o expandirlos según lo necesite.
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Iniciar chats nuevos

Haga clic en el botón “New Chat” para limpiar el contexto e iniciar una sesión nueva.
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Ver el historial de chats

  1. La sección inferior muestra sus chats recientes.
  2. Seleccione un chat anterior para cargar sus mensajes.
  3. Elimine una conversación con el icono de la papelera.
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Trabajar con SQL generado

Cuando el asistente devuelve SQL:
  • Revíselo para comprobar que sea correcto.
  • Haga clic en “Open in editor” para cargar la consulta en una nueva pestaña SQL.
  • Modifíquelo y ejecútelo en la Console.
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Detener o interrumpir una respuesta

Si una respuesta tarda demasiado o se desvía:
  1. Haga clic en el botón “Stop” (visible mientras se procesa).
  2. El mensaje se marcará como interrumpido; puede ajustar su prompt y volver a enviarlo.
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Atajos de teclado

Última modificación el 23 de julio de 2026