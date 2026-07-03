Langfuse es una plataforma open source de ingeniería para LLM que ayuda a los equipos a depurar, analizar e iterar de forma colaborativa sobre sus aplicaciones de LLM. Forma parte del ecosistema de ClickHouse y utiliza ClickHouse como base para ofrecer un backend de observabilidad escalable y de alto rendimiento. Gracias al almacenamiento columnar de ClickHouse y a sus rápidas capacidades analíticas, Langfuse puede manejar miles de millones de trazas y eventos con baja latencia, lo que la hace adecuada para cargas de trabajo de producción con alto throughput.
¿Qué es Langfuse?
¿Por qué Langfuse?
- Código abierto: Totalmente de código abierto, con API pública para integraciones personalizadas
- Optimizado para producción: Diseñado para tener un impacto mínimo en el rendimiento
- SDKs de primer nivel: SDKs nativos para Python y JavaScript
- Soporte para frameworks: Integrado con frameworks populares como OpenAI SDK, LangChain y LlamaIndex
- Multimodal: Compatibilidad con trazas de texto, imágenes y otras modalidades
- Plataforma completa: Conjunto de herramientas para todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones con LLM
Langfuse ofrece opciones de implementación flexibles para adaptarse a distintas necesidades de seguridad e infraestructura. Langfuse Cloud es un servicio totalmente gestionado, respaldado por un clúster de ClickHouse gestionado para ofrecer un rendimiento óptimo. Cuenta con certificaciones SOC 2 Type II e ISO 27001, cumple con el RGPD y está disponible en las regiones de datos de EE. UU. (AWS us-west-2) y la UE (AWS eu-west-1). Autohospedado Langfuse es totalmente de código abierto (licencia MIT) y puede implementarse gratuitamente en tu propia infraestructura con Docker o Kubernetes. Ejecutas tu propia instancia de ClickHouse (o usas ClickHouse Cloud) para almacenar datos de observabilidad, lo que garantiza un control total sobre tus datos.
Opciones de implementación
Langfuse solo depende de componentes de código abierto y puede implementarse localmente, en infraestructura en la nube o en sus propias instalaciones:
Arquitectura
- ClickHouse: Almacena grandes volúmenes de datos de observabilidad (traces, spans, generations, scores). Permite realizar agregaciones y análisis rápidos para los paneles de control.
- Postgres: Almacena datos transaccionales, como cuentas de usuario, configuraciones de proyectos y definiciones de prompts.
- Redis: Gestiona la cola de eventos y el almacenamiento en caché.
- S3/almacenamiento de blobs: Almacena payloads de gran tamaño y datos de eventos sin procesar.
Características
La observabilidad es esencial para comprender y depurar aplicaciones de LLM. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones de LLM implican interacciones complejas y no deterministas que pueden ser difíciles de monitorizar y depurar. Langfuse proporciona funcionalidades completas de trazas que te ayudan a entender exactamente qué está ocurriendo en tu aplicación. 📹 ¿Quieres saber más? Ve una guía completa de principio a fin de Langfuse observabilidad y de cómo integrarlo con tu aplicación.
Observabilidad
- Detalles de la traza
- Sesiones
- Cronología
- Usuarios
- Grafos de agentes
- Dashboard
Las trazas te permiten rastrear cada llamada al LLM y otra lógica relevante de tu aplicación.
La gestión de prompts es fundamental para crear aplicaciones de LLM eficaces. Langfuse ofrece herramientas para ayudarte a gestionar, versionar y optimizar tus prompts a lo largo del ciclo de vida de desarrollo. 📹 ¿Quieres saber más? Ve una guía completa de Langfuse gestión de prompts y cómo integrarlo con tu aplicación.
Gestión de prompts
- Crear
- Control de versiones
- Desplegar
- Métricas
- Probar en Playground
- Vincular con trazas
- Seguimiento de cambios
Crea un prompt nuevo desde la UI, los SDKs o la API.
La evaluación es fundamental para garantizar la calidad y la fiabilidad de tus aplicaciones con LLM. Langfuse ofrece herramientas de evaluación flexibles que se adaptan a tus necesidades específicas, tanto si haces pruebas en desarrollo como si supervisas el rendimiento en producción. 📹 ¿Quieres saber más? Ve un recorrido completo de Langfuse evaluación y cómo usarlo para mejorar tu aplicación con LLM.
Evaluación y conjuntos de datos
- Analítica
- Comentarios de los usuarios
- LLM-as-a-Judge
- Experimentos
- Cola de anotación
- Evaluaciones personalizadas
Visualiza los resultados de evaluación en el dashboard de Langfuse.
Pon Langfuse en marcha en minutos. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades actuales:
Guías de inicio rápido
- Integrar la traza de aplicaciones/agentes LLM
- Integrar la gestión de prompts
- Configurar evaluaciones