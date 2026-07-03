El agente “ClickHouse Assistant” es una experiencia lista para usar que permite a los usuarios activar tareas complejas de análisis sobre los datos alojados en su servicio de ClickHouse Cloud. En lugar de escribir SQL o navegar por dashboards, los usuarios pueden describir lo que buscan en lenguaje natural. El asistente responde con consultas, visualizaciones o resúmenes generados, y puede incorporar contexto, como pestañas activas, consultas guardadas, detalles del esquema y dashboards, para mejorar la precisión. Está diseñado para funcionar como un asistente integrado, ayudando a los usuarios a pasar rápidamente de las preguntas a los hallazgos, y de los prompts a dashboards o APIs funcionales.

La experiencia también integra un subagente “Docs AI” que puede usarse para hacer preguntas específicas sobre la documentación de ClickHouse directamente desde la Console. En lugar de buscar entre cientos de páginas, los usuarios pueden hacer preguntas directas como “¿Cómo configuro vistas materializadas?” o “¿Cuál es la diferencia entre ReplacingMergeTree y AggregatingMergeTree?” y recibir respuestas precisas con ejemplos de código relevantes y enlaces a la documentación fuente.