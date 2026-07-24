En Agent Builder, abra Configuración avanzada y active Subagentes. Aparecerán dos controles más:
Habilitar subagentes
- Permitir autoaprovisionamiento - cuando está activado, el agente puede generar copias de sí mismo para trabajar en paralelo. Es útil para patrones de fan-out (un agente padre y varios agentes idénticos).
- Subagentes adicionales - seleccione otros agentes concretos en los que este agente padre puede delegar. El agente padre decide en tiempo de ejecución a qué subagente, si corresponde, llamar en función de la tarea.
Cuándo ayuda un subagente
- Subtareas de investigación: el agente padre descompone una pregunta compleja, delega una parte a un subagente especializado en ella y sintetiza las respuestas.
- Pasadas con uso intensivo de herramientas: sesiones de Code interpreter, bucles de Web search de varios pasos o cualquier tarea que consumiría el contexto del agente padre con resultados intermedios de herramientas.
- Revisión especializada: un agente genera, otro revisa; todo el razonamiento del revisor permanece en su propia ventana de contexto.
Los subagentes son un mecanismo de delegación en tiempo de ejecución: el agente padre decide sobre la marcha. Una cadena de agentes es un grafo predefinido de agentes que se ejecutan en un orden fijo. Usa subagentes cuando el enrutamiento sea dinámico; usa una cadena cuando el enrutamiento sea fijo.
Subagentes vs. cadena de agentes
Límites
- Máximo de 10 subagentes por agente padre.
- Profundidad máxima de 5 saltos desde el agente raíz.
- Máximo de 50 destinos únicos de subagentes cargados en una sola ejecución.
- Máximo de 100 configuraciones de subagentes en modo expandido por solicitud.