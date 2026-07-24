Un subagente es un agente hijo que un agente padre invoca para encargarse de una subtarea independiente. El hijo se ejecuta con su propia ventana de contexto y sus propias herramientas, y luego devuelve un resultado compacto al padre. El padre nunca ve los pasos intermedios del hijo, sino solo la respuesta final.

Usa subagentes para mantener enfocado al agente padre. Las investigaciones largas, la exploración intensiva con herramientas y las revisiones especializadas funcionan mejor cuando su estado intermedio, cargado de tokens, se mantiene fuera del contexto del padre.

​ Habilitar subagentes

En Agent Builder, abra Configuración avanzada y active Subagentes. Aparecerán dos controles más:

Permitir autoaprovisionamiento - cuando está activado, el agente puede generar copias de sí mismo para trabajar en paralelo. Es útil para patrones de fan-out (un agente padre y varios agentes idénticos).

- cuando está activado, el agente puede generar copias de sí mismo para trabajar en paralelo. Es útil para patrones de fan-out (un agente padre y varios agentes idénticos). Subagentes adicionales - seleccione otros agentes concretos en los que este agente padre puede delegar. El agente padre decide en tiempo de ejecución a qué subagente, si corresponde, llamar en función de la tarea.

Guarde. Cuando el agente se ejecute, tendrá disponible una nueva herramienta para invocar subagentes.

​ Cuándo ayuda un subagente

Subtareas de investigación : el agente padre descompone una pregunta compleja, delega una parte a un subagente especializado en ella y sintetiza las respuestas.

: el agente padre descompone una pregunta compleja, delega una parte a un subagente especializado en ella y sintetiza las respuestas. Pasadas con uso intensivo de herramientas : sesiones de Code interpreter, bucles de Web search de varios pasos o cualquier tarea que consumiría el contexto del agente padre con resultados intermedios de herramientas.

: sesiones de Code interpreter, bucles de Web search de varios pasos o cualquier tarea que consumiría el contexto del agente padre con resultados intermedios de herramientas. Revisión especializada: un agente genera, otro revisa; todo el razonamiento del revisor permanece en su propia ventana de contexto.

Evita usar subagentes para tareas triviales. La delegación añade latencia y tokens.

​ Subagentes vs. cadena de agentes

Los subagentes son un mecanismo de delegación en tiempo de ejecución: el agente padre decide sobre la marcha. Una cadena de agentes es un grafo predefinido de agentes que se ejecutan en un orden fijo. Usa subagentes cuando el enrutamiento sea dinámico; usa una cadena cuando el enrutamiento sea fijo.

Máximo de 10 subagentes por agente padre.

subagentes por agente padre. Profundidad máxima de 5 saltos desde el agente raíz.

saltos desde el agente raíz. Máximo de 50 destinos únicos de subagentes cargados en una sola ejecución.

destinos únicos de subagentes cargados en una sola ejecución. Máximo de 100 configuraciones de subagentes en modo expandido por solicitud.

Los subagentes a los que se haga referencia deben ser visibles para el usuario que ejecuta el agente padre. Las referencias que apunten a un agente inaccesible o eliminado se omiten silenciosamente; diseña tus agentes padre para que gestionen correctamente la ausencia de un subagente.