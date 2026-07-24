La biblioteca Prompts es un lugar donde puedes guardar y reutilizar prompts en lenguaje natural que escribes una y otra vez. Piensa en ella como si fueran fragmentos para el área de redacción del chat: resulta útil cuando la misma pregunta analítica o instrucción de formato aparece en distintas conversaciones.

​ Crear un prompt

Abre el panel Prompts desde el icono Prompts de la navegación izquierda y haz clic en el botón + para abrir el formulario Create Prompt. Completa los campos:

Prompt Name (obligatorio) - lo que aparece en el selector. Sé descriptivo: “Usuarios activos semanales por región” es mejor que “WAU”.

(obligatorio) - lo que aparece en el selector. Sé descriptivo: “Usuarios activos semanales por región” es mejor que “WAU”. Text (obligatorio) - el texto que se insertará en el editor.

(obligatorio) - el texto que se insertará en el editor. Special variables - haz clic en el botón Special variables para insertar marcadores de posición, o escribe directamente marcadores con el formato {{name}} . El selector te pedirá los valores antes de insertarlos.

- haz clic en el botón para insertar marcadores de posición, o escribe directamente marcadores con el formato . El selector te pedirá los valores antes de insertarlos. Category, Description, Command (opcionales) - para organizar la biblioteca, el texto de vista previa del selector y un atajo para invocarlo rápidamente.

Luego, haz clic en Create Prompt en la esquina inferior derecha.

​ Usa un prompt

En el panel de Prompts, abre el menú … de una tarjeta de prompt y elige Preview:

La vista previa muestra el texto del prompt junto con su autor y la fecha. Haz clic en Use Prompt para insertar el contenido en el editor. Si el prompt tiene variables, complétalas primero.

​ Compartir prompts

De forma predeterminada, un prompt es privado para la persona que lo creó. El propietario puede cambiar la visibilidad de un prompt a:

Usuarios o grupos específicos : cualquier persona que designes puede encontrar y usar el prompt.

: cualquier persona que designes puede encontrar y usar el prompt. Toda la organización: todas las personas de tu organización de ClickHouse Cloud pueden encontrarlo y usarlo.

Los prompts usan el mismo modelo de permisos que los agentes. Para consultar la matriz completa de roles y lo que puede hacer cada uno, consulta Uso compartido y acceso

​ Prompts vs. skills vs. instrucciones

Los Prompts, las skills y las instrucciones del agente añaden texto al modelo, pero se diferencian en quién las activa y en cuánto tiempo persisten.

Prompts - texto que insertas tú mismo en el editor y editas en cada turno.

- texto que insertas tú mismo en el editor y editas en cada turno. Skills - conjuntos de instrucciones que el agente carga por sí solo cuando considera que son relevantes para la tarea.

- conjuntos de instrucciones que el agente carga por sí solo cuando considera que son relevantes para la tarea. Instrucciones del agente - el prompt del sistema persistente del agente, que se aplica a cada conversación.

Usa un prompt cuando quieras reutilizar una formulación, pero mantener el control de la redacción en cada ocasión. Usa una skill cuando quieras que el agente aplique la misma guía de forma coherente en un tipo de tarea sin tener que escribirla. Usa instrucciones del agente cuando ese comportamiento deba mantenerse durante toda la vida útil del agente.