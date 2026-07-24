Abre el panel Prompts desde el icono Prompts de la navegación izquierda y haz clic en el botón + para abrir el formulario Create Prompt. Completa los campos:
Crear un prompt
- Prompt Name (obligatorio) - lo que aparece en el selector. Sé descriptivo: “Usuarios activos semanales por región” es mejor que “WAU”.
- Text (obligatorio) - el texto que se insertará en el editor.
- Special variables - haz clic en el botón Special variables para insertar marcadores de posición, o escribe directamente marcadores con el formato
{{name}}. El selector te pedirá los valores antes de insertarlos.
- Category, Description, Command (opcionales) - para organizar la biblioteca, el texto de vista previa del selector y un atajo para invocarlo rápidamente.
En el panel de Prompts, abre el menú … de una tarjeta de prompt y elige Preview: La vista previa muestra el texto del prompt junto con su autor y la fecha. Haz clic en Use Prompt para insertar el contenido en el editor. Si el prompt tiene variables, complétalas primero. De forma predeterminada, un prompt es privado para la persona que lo creó. El propietario puede cambiar la visibilidad de un prompt a:
Usa un prompt
- Usuarios o grupos específicos: cualquier persona que designes puede encontrar y usar el prompt.
- Toda la organización: todas las personas de tu organización de ClickHouse Cloud pueden encontrarlo y usarlo.
Los Prompts, las skills y las instrucciones del agente añaden texto al modelo, pero se diferencian en quién las activa y en cuánto tiempo persisten.
Prompts vs. skills vs. instrucciones
- Prompts - texto que insertas tú mismo en el editor y editas en cada turno.
- Skills - conjuntos de instrucciones que el agente carga por sí solo cuando considera que son relevantes para la tarea.
- Instrucciones del agente - el prompt del sistema persistente del agente, que se aplica a cada conversación.