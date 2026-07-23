ClickPipes es una plataforma de integración gestionada que hace que la ingesta de datos desde un conjunto diverso de fuentes sea tan sencilla como hacer unos pocos clics. Diseñada para las cargas de trabajo más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse para necesidades de streaming a largo plazo o para una carga puntual de datos.
Pipelines de integración gestionadas para ClickHouse Cloud
|Nombre
|Tipo
|Estado
|Descripción
|Apache Kafka
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingerir datos en streaming desde Apache Kafka en ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|Streaming
|Estable
|Descubra el poder combinado de Confluent y ClickHouse Cloud con nuestra integración directa.
|Redpanda
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y empiece a ingestar datos en streaming desde Redpanda en ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y empiece a ingestar datos en streaming desde AWS MSK en ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y empiece a ingestar datos en streaming desde Azure Event Hubs en ClickHouse Cloud.
|WarpStream
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y empiece a ingestar datos en streaming desde WarpStream hacia ClickHouse Cloud.
|Amazon Kinesis
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y empiece a ingestar datos en streaming desde Amazon Kinesis hacia ClickHouse Cloud.
|GCP Pub/Sub
|Streaming
|Vista previa privada
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming de Google Cloud Pub/Sub en ClickHouse Cloud.
|Amazon S3
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingestar grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Google Cloud Storage
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingestar grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|DigitalOcean Spaces
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingestar grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Azure Blob Storage
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingestar grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Postgres
|DBMS
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos desde Postgres en ClickHouse Cloud.
|MySQL
|DBMS
|Beta pública
|Configure ClickPipes y comience a ingerir datos de MySQL en ClickHouse Cloud.
|MongoDB
|DBMS
|Vista previa privada
|Configure ClickPipes y comience a ingerir datos de MongoDB en ClickHouse Cloud.
ClickHouse ofrece varias integraciones de clientes para lenguajes, cuya documentación se enlaza a continuación.
Integraciones de clientes para lenguajes
Además de ClickPipes y los clientes para lenguajes, ClickHouse admite muchas otras integraciones, incluidas integraciones principales, de partners y de la comunidad. Para ver la lista completa, consulta la sección de “Integrations” de la documentación.
|Página
|Descripción
|C++
|Biblioteca cliente de C++ y framework asíncrono userver
|C#
|Aprende a conectar tus proyectos de C# con ClickHouse.
|Go
|Aprende a conectar tus proyectos de Go con ClickHouse.
|JavaScript
|Aprende a conectar tus proyectos de JS con ClickHouse con el cliente oficial de JS.
|Java
|Obtén más información sobre varias integraciones para Java y ClickHouse.
|Python
|Aprende a conectar tus proyectos de Python con ClickHouse.
|Rust
|Aprende a conectar tus proyectos de Rust con ClickHouse.
|Clientes de terceros
|Obtén más información sobre bibliotecas cliente de desarrolladores externos.