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ClickHouse Cloud te permite conectar las herramientas y los servicios que más te gustan.

Pipelines de integración gestionadas para ClickHouse Cloud

ClickPipes es una plataforma de integración gestionada que hace que la ingesta de datos desde un conjunto diverso de fuentes sea tan sencilla como hacer unos pocos clics. Diseñada para las cargas de trabajo más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse para necesidades de streaming a largo plazo o para una carga puntual de datos.

Integraciones de clientes para lenguajes

ClickHouse ofrece varias integraciones de clientes para lenguajes, cuya documentación se enlaza a continuación. Además de ClickPipes y los clientes para lenguajes, ClickHouse admite muchas otras integraciones, incluidas integraciones principales, de partners y de la comunidad. Para ver la lista completa, consulta la sección de “Integrations” de la documentación.
Última modificación el 23 de julio de 2026