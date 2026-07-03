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Esta guía muestra cómo habilitar el servidor MCP remoto de ClickHouse Cloud y configurarlo para usarlo con herramientas de desarrollo habituales. Requisitos previos

Habilitar el servidor MCP remoto en Cloud

Conéctese al servicio de ClickHouse Cloud en el que desea habilitar el servidor MCP remoto. En el menú de la izquierda, haga clic en Conectar. Se abrirá una ventana con los detalles de conexión. Seleccione Conectar with MCP: Active el botón para habilitar MCP en el servicio: Copie la URL que se muestra, que es la misma que aparece a continuación:

Configura un MCP remoto para desarrollo

Elige tu IDE o herramienta a continuación y sigue las instrucciones de configuración correspondientes.

Claude Code

Desde tu directorio de trabajo, ejecuta el siguiente comando para agregar la configuración del MCP Server de ClickHouse Cloud a Claude Code:
Después, inicia Claude Code:
Ejecute el siguiente comando para ver la lista de servidores MCP:
Selecciona clickhouse-cloud y autentícate con OAuth usando tus credenciales de ClickHouse Cloud.

Interfaz web de Claude

  1. Ve a Personalizar > Conectores
  2. Haz clic en el icono ”+” y en Agregar conector personalizado
  3. Asigna al conector personalizado un nombre como clickhouse-cloud y agrégalo
  4. Haz clic en el conector clickhouse-cloud que acabas de agregar y luego en Conectar
  5. Autentícate con tus credenciales de ClickHouse Cloud mediante OAuth

Cursor

  1. Explora e instala servidores MCP desde el Marketplace de Cursor.
  2. Busca ClickHouse y haz clic en “Add to Cursor” en cualquiera de los servidores para instalarlo
  3. Autentícate con OAuth.

Visual Studio Code

Añade la siguiente configuración a tu .vscode/mcp.json:
Para obtener más información, consulta la documentación de Visual Studio Code.

Windsurf

Edita el archivo mcp_config.json con la siguiente configuración:
Para más detalles, consulta la documentación de Windsurf.

Zed

Añade ClickHouse como un servidor personalizado. Añade lo siguiente a la configuración de Zed, en context_servers:
Zed debería solicitarte que te autentiques mediante OAuth cuando se conecte por primera vez al servidor. Para obtener más información, consulta la documentación de Zed.

Codex

Ejecute el siguiente comando para agregar el servidor MCP de ClickHouse Cloud desde la CLI:

Ejemplo de uso

Una vez conectado, puedes interactuar con ClickHouse Cloud mediante prompts en lenguaje natural. A continuación, se muestran algunos flujos de trabajo habituales y las herramientas que tu cliente MCP invocará en segundo plano. Para consultar la lista completa de herramientas disponibles, consulta la referencia de herramientas.

Explorar tus datos

Comienza por descubrir qué hay disponible:

Ejecutar consultas analíticas

Haz preguntas en lenguaje natural y el agente las traducirá a SQL: La herramienta run_select_query solo permite sentencias SELECT. Todas las consultas son de solo lectura.

Gestión de servicios e infraestructura

Consulta tus recursos de ClickHouse Cloud:

Costos de monitoreo

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Última modificación el 3 de julio de 2026